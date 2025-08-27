Nova: Καθηλωτική δράση με όλη τη Stoiximan Super League, Premier League, LaLiga, Bundesliga, Serie A, ντέρμπι Λίβερπουλ – Άρσεναλ, Ρέιντζερς – Σέλτικ, Σπόρτινγκ – Πόρτο και διοργανώσεις UEFA στα κανάλια Novasports και Cosmote Sport!

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Οι συνδρομητές της Nova και αυτή την εβδομάδα είναι
έτοιμοι να απολαύσουν το ασυναγώνιστο μπουκέτο αθλητικού περιεχομένου που περιλαμβάνει όλα τα αθλητικά γεγονότα των καναλιών Novasports και Cosmote Sport, όλα στην πλατφόρμα EON! Η Stoiximan Super League, μετά τη σέντρα της περασμένης αγωνιστικής ετοιμάζεται και για την 2 η αγωνιστική που θα διεξαχθεί το διήμερο 30 Αυγούστου – 31 Αυγούστου και περιλαμβάνει αμφίρροπες αναμετρήσεις
Οι φίλοι του ποδοσφαίρου θα απολαύσουν στα κανάλια Novasports τους αγώνες Πανσερραϊκός – ΟΦΗ (30/8, 19:30), Άρης – Παναιτωλικός (30/8, 21:00) και ΠΑΟΚ – Ατρόμητος (31/8, 21:00). Στα κανάλια Cosmote Sport θα μεταδοθούν οι αναμετρήσεις Βόλος ΝΠΣ – Ολυμπιακός (30/8,
19:00), ΑΕΛ Novibet – Κηφισιά (30/8, 21:30), ΑΕΚ – Asteras Aktor (31/8, 20:00), Παναθηναϊκός – Λεβαδειακός (31/8, 22:00). Οι αγώνες του ελληνικού πρωταθλήματος θα πλαισιωθούν στο Novasports και με την αγαπημένη εκπομπή των φιλάθλων «Η Ώρα των Πρωταθλητών» με τους Γιαννίκο Δούσκα, Λίλα Κουντουριώτη, Αποστόλη Λάμπο.
H Premier League, το κορυφαίο πρωτάθλημα στον κόσμο με τους 380 αγώνες LIVE και τη φωνή του Χρήστου Σωτηρακόπουλου στα κανάλια Novasports, συνεχίζεται με την 3η αγωνιστική και ένα ακόμη ντέρμπι, αυτό ανάμεσα στην Λίβερπουλ και στην Άρσεναλ (31/8, 18:30).
Από τις υπόλοιπες αναμετρήσεις ξεχωρίζουν Τσέλσι – Φούλαμ (30/8, 14:30), Τότεναμ – Μπόρνμουθ (30/8, 17:00), Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ – Μπέρνλι (30/8, 17:00), Νότιγχαμ Φόρεστ – Γουέστ Χαμ (31/8, 16:00) και Μπράιτον – Μάντσεστερ Σίτι (31/8, 16:00).
Η Premier League θα πλαισιωθεί με τις εκπομπές «Premier League Kick Off» και «Premier League The Show» με τον Άγγελο Στυλιάδη και τον Γιώργο Σαμαρά.
Η συναρπαστική La Liga με το μοναδικό θέαμα και τους 380 LIVE αγώνες κάθε χρόνο στα κανάλια Novasports συνεχίζεται με τη 4 η αγωνιστική, όπου η πρωταθλήτρια Μπαρτσελόνα αντιμετωπίζει εκτός έδρας τη Βαγιεκάνο (31/8, 22:30), ενώ η Ρεάλ Μαδρίτης υποδέχεται τη Μαγιόρκα (30/8, 22:30). Παράλληλα, η Ατλέτικο Μαδρίτης αντιμετωπίζει εκτός έδρας την Αλαβές (30/8, 18:00), ενώ αμφίρροπη αναμένεται και η αναμέτρηση Μπέτις – Μπιλμπάο (31/8, 20:00).
Η θεαματική γερμανική Bundesliga με τους περισσότερους από 300 αγώνες LIVE στα κανάλια Novasports που οι συνδρομητές θα την απολαμβάνουν στις οθόνες τους για τις επόμενες τέσσερις σεζόν μέχρι και το 2028-2029, στην 2 η αγωνιστική θα απολαύσουν τις αναμετρήσεις Βέρντερ Βρέμης – Λεβερκούζεν (30/8, 16:30), Άουγκσμπουργκ – Μπάγερν 30/8, 19:30) και Ντόρτμουντ – Ουνιόν Βερολίνου (31/8, 18:30) και το τοπικό ντέρμπι «Hamburger Stadtderby»», Αμβούργο – Ζανκτ Πάουλι (29/8, 21:30). Οι αγώνες θα πλαισιωθούν και με τις εκπομπή «Matchday Live» με τον Ηλία Βλάχο.
Παράλληλα, οι φίλοι του ποδοσφαίρου θα απολαύσουν στα κανάλια Novasports τις αναμετρήσεις Άιντχοφεν-Τέλσταρ (30/8, 21:00), Σπάρτα Ρότερνταμ-Φέγενορντ (31/8, 15:30) για την 4 η αγωνιστική της ολλανδικής Eredivisie, καθώς και αγώνες από τα συναρπαστικά πρωταθλήματα της 2.Bundesliga και της LaLiga2. Τι ξεχωρίζει στα κανάλια Cosmote Sport
Στα κανάλια Cosmote Sport, εκτός από τους αγώνες της Stoiximan Super League, οι συνδρομητές της Nova θα απολαύσουν αυτή την εβδομάδα τους επαναληπτικούς αγώνες Σάμσουνσπορ-Παναθηναϊκός (28/8, 20:00) και ΑΕΚ – Άντερλεχτ (28/8, 21:00) με φόντο την πρόκριση στην League Phase του UEFA Europa League και του UEFA Conference League αντίστοιχα. Παράλληλα, θα δουν και τους αγώνες ρεβάνς Μπενφίκα-Φενέρμπαχτσε, Κλαμπ Μπριζ-Ρέιντζερς, Κοπεγχάγη-Βασιλεία (27/8, 22:00) για την πρόκριση στην League Phase του UEFA Champions League.
Tην ίδια στιγμή θα έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν την 2η αγωνιστική της ιταλικής Serie A όπου ξεχωρίζουν οι αναμετρήσεις Λέτσε – Μίλαν (29/8, 21:45), Νάπολι – Κάλιαρι (30/8, 21:45), Πίζα – Ρόμα (30/8, 21:45), Τζένοα – Γιουβέντους (31/8, 19:30), Ίντερ – Ουντινέζε (31/8, 21:45), ενώ θα
έχουν την ευκαιρία να απολαύσουν και τα ντέρμπι Ρέιντζερς – Σέλτικ (31/8, 14:00), το «Old Firm» για την 4 η αγωνιστική της William Hill Scottish Premiership καθώς και Σπόρτινγκ Λισαβώνας – Πόρτο (30/8, 22:30) για την 4 η αγωνιστική της Liga Portugal Betclic. Αναλυτικά το πρόγραμμα των καναλιών Novasports έχει ως εξής:
Τετάρτη 27 Αυγούστου
22:00 La Liga – 6η αγωνιστική (αγώνας εξ αναβολής): Θέλτα-Μπέτις Novasports Prime σε περιγραφή του Νίκου Τζουάννη
Παρασκευή 29 Αυγούστου
15:30 Αγώνες μαχητικών τεχνών: ONE Friday Fights 122 Novasports5 σε περιγραφή του Διονύση Στρούμπου
19:30 2.Bundesliga – 4η αγωνιστική: Νυρεμβέργη-Πάντερμπορν Novasports2 σε περιγραφή του Διονύση Στρούμπου
20:30 La Liga – 3η αγωνιστική: Έλτσε-Λεβάντε Novasports1 σε περιγραφή του Νίκου Τζουάννη
21:30 Bundesliga – 2η αγωνιστική: Αμβούργο – Ζανκτ Πάουλι Novasports3 σε περιγραφή του Αποστόλη Νταλούκα
22:30 La Liga: Βαλένθια-Χετάφε Novasports Prime σε περιγραφή του Τάσου Μπαϊρακτάρη
22:30 La Liga2 – 3η αγωνιστική: Σπόρτινγκ Χιχόν-Λεονέσα Novasports2 σε περιγραφή του Βασίλη Κωνσταντόπουλου
Σάββατο 30 Αυγούστου
13:30 Premier League Kick Off Novasports Premier League με τον Άγγελο Στυλιάδη και τον Γιώργο Σαμαρά
14:30 Premier League: Τσέλσι-Φούλαμ Novasports Premier League σε περιγραφή του Χρήστου Σωτηρακόπουλου
16:00 Matchday Live Novasports Prime με τον Ηλία Βλάχο
16:30 Matchday Live – Λεπτό προς Λεπτό Novasports Prime Ηλία Βλάχο
16:30 Bundesliga: Λειψία – Χάιντενχαϊμ Novasports3 σε περιγραφή του Νίκου Τζουάννη
16:30 Bundesliga: Βέρντερ Βρέμης – Λεβερκούζεν Novasportsextra2 σε περιγραφή του Διονύση Στρούμπου
16:30 Bundesliga: Στουτγκάρδη – Γκλάντμπαχ Novasportsextra3 σε περιγραφή του Μιχάλη Κατσαφάδου
16:30 Bundesliga: Χοφενχάιμ – Άιντραχτ Φρανκφούρτης Novasportsextra4 σε περιγραφή του Αποστόλη Νταλούκα
17:00 Premier League: Τότεναμ-Μπόρνμουθ Novasports2 σε περιγραφή του Σπύρου Δημολίτσα
17:00 Premier League: Σάντερλαντ-Μπρέντφορντ Novasports News σε περιγραφή του Αποστόλη Λάμπου
17:00 Premier League: Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ-Μπέρνλι Novasports Premier League σε περιγραφή του Άγγελου Στυλιάδη
17:00 Premier League: Γουλβς-Έβερτον Novasportsextra1 σε περιγραφή του Γιαννίκου Δούσκα
18:00 La Liga: Αλαβές-Ατλέτικο Μαδρίτης Novasports1 σε περιγραφή του Άκη Κουζούλη
19:00 Matchday Live Novasports Prime με τον Ηλία Βλάχο
19:30 Stoiximan Super League-2η αγωνιστική: Πανσερραϊκός-ΟΦΗ Novasports2 σε περιγραφή του Ισίδωρου Πρίντεζη και ρεπορτάζ του Γιώργου Αργυρόγλου
19:30 Bundesliga: Άουγκσμπουργκ – Μπάγερν Novasports3 σε περιγραφή του Μιχάλη Κατσαφάδου
19:30 Premier League: Λιντς-Νιουκάστλ Novasports Premier League σε περιγραφή του Γιώργου Λιώρη
20:00 La Liga: Οβιέδο-Ρεάλ Σοσιεδάδ Novasportsextra1 σε περιγραφή του Νίκου Τζουάννη
20:30 La Liga: Χιρόνα-Σεβίλλη Novasportsextra3 σε περιγραφή του Γιώργου Βασιλείου
20:40 Λίγο πριν από τη σέντρα Άρης-Παναιτωλικός Novasports Prime με τον Γιάννη Πάγκο και τον Ευγένιο Δαδαλιάρα
21:00 Stoiximan Super League: Άρης-Παναιτωλικός Novasports Prime σε περιγραφή του Γιάννη Πάγκου και ρεπορτάζ του Ευγένιου Δαδαλιάρα
21:00 Eredivisie – 4η αγωνιστική: Άιντχοφεν-Τέλσταρ Novasportsextra2 σε περιγραφή του Διονύση Στρούμπου
22:30 La Liga: Ρεάλ Μαδρίτης-Μαγιόρκα Novasports1 σε περιγραφή του Γιώργου Λιώρη
23:15 Η Ώρα των πρωταθλητών Novasports Prime με τον Γιαννίκο Δούσκα και τον Αποστόλη Λάμπο
Κυριακή 31 Αυγούστου
14:30 2.Bundesliga : Καιζερσλάουτερν – Ντάρμσταντ Novasports3 σε περιγραφή του Σπύρου Δημολίτσα
15:30 Eredivisie: Σπάρτα Ρότερνταμ-Φέγενορντ Novasports6 σε περιγραφή του Διονύση Στρούμπου
16:00 Premier League: Νότιγχαμ Φόρεστ-Γουέστ Χαμ Novasports Prime σε περιγραφή του Άγγελου Στυλιάδη
16:00 Premier League: Μπράιτον-Μάντσεστερ Σίτι Novasports Premier League σε περιγραφή του Ηλία Βλάχου
16:30 Bundesliga: Βόλφσμπουργκ – Μάιντς Novasports2 σε περιγραφή του Μιχάλη Κατσαφάδου
18:00 La Liga: Θέλτα-Βιγιαρεάλ Novasports5 σε περιγραφή του Αποστόλη Λάμπου
18:30 Bundesliga: Ντόρτμουντ – Ουνιόν Βερολίνου Novasports3 σε περιγραφή του Σπύρου Δημολίτσα
18:30 Premier League: Λίβερπουλ-Άρσεναλ Novasports Premier League σε περιγραφή του Χρήστου Σωτηρακόπουλου
19:00 Η Ώρα των πρωταθλητών, A’ μέρος Novasports Prime με τον Γιαννίκο Δούσκα και την Λίλα Κουντουριώτη
20:00 La Liga: Μπέτις-Μπιλμπάο Novasports1 σε περιγραφή του Διονύση Στρούμπου
20:30 Bundesliga: Κολωνία – Φράιμπουργκ Novasports2 σε περιγραφή του Βασίλη Κωνσταντόπουλου
20:30 La Liga: Εσπανιόλ-Οσασούνα Novasports5 σε περιγραφή του Μιχάλη Κατσαφάδου
21:00 Stoiximan Super League: ΠΑΟΚ-Ατρόμητος Novasports Prime σε περιγραφή του Ισίδωρου Πρίντεζη και ρεπορτάζ των Κωστή Μπότσαρη και Ευγένιου Δαδαλιάρα
21:00 Premier League – 3η αγωνιστική: Άστον Βίλα-Κρίσταλ Πάλας Novasports Premier League σε περιγραφή του Ηλία Βλάχου
22:30 La Liga: Βαγιεκάνο -Μπαρτσελόνα Novasports1 σε περιγραφή του Τάσου Μπαϊρακτάρη
23:15 Η Ώρα των πρωταθλητών, B’ μέρος Novasports Prime με τον Γιαννίκο Δούσκα και την Λίλα Κουντουριώτη
Δευτέρα 1 Σεπτεμβρίου
20:30 La Liga2: Ουέσκα-Εϊμπάρ Novasports1
21:30 Premier League The Show Novasports Prime με τον Άγγελο Στυλιάδη και τον Γιώργο
Σαμαρά
Με την πλατφόρμα EON, οι συνδρομητές Nova έχουν πλέον την ευκαιρία να παρακολουθήσουν το αγαπημένο τους αθλητικό περιεχόμενο, μέσα από ένα πλούσιο, καλοσχεδιασμένο και εύχρηστο περιβάλλον, που καθιστά το περιεχόμενο διαθέσιμο οπουδήποτε, οποτεδήποτε και σε οποιαδήποτε συσκευή.
Παράλληλα, η ΕΟΝ προσφέρει πρωτοπόρα τεχνικά χαρακτηριστικά όπως το timeshift που δίνει τη δυνατότητα στο συνδρομητή να γυρίσει «πίσω» σε μία ζωντανή μετάδοση αγώνα και να τον
παρακολουθήσει από την αρχή εφόσον έχει χάσει το ξεκίνημα του παιχνιδιού ή ακόμα και να γυρίσει πίσω για μία φάση, αλλά και την υπηρεσία EON Sports Mode, που παρέχει ζωντανά στατιστικά για επιλεγμένους αγώνες.
