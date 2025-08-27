Nova: Καθηλωτική δράση με όλη τη Stoiximan Super League, Premier League, LaLiga, Bundesliga, Serie A, ντέρμπι Λίβερπουλ – Άρσεναλ, Ρέιντζερς – Σέλτικ, Σπόρτινγκ – Πόρτο και διοργανώσεις UEFA στα κανάλια Novasports και Cosmote Sport!

Οι συνδρομητές της Nova και αυτή την εβδομάδα είναι

έτοιμοι να απολαύσουν το ασυναγώνιστο μπουκέτο αθλητικού περιεχομένου που περιλαμβάνει όλα τα αθλητικά γεγονότα των καναλιών Novasports και Cosmote Sport, όλα στην πλατφόρμα EON! Η Stoiximan Super League, μετά τη σέντρα της περασμένης αγωνιστικής ετοιμάζεται και για την 2 η αγωνιστική που θα διεξαχθεί το διήμερο 30 Αυγούστου – 31 Αυγούστου και περιλαμβάνει αμφίρροπες αναμετρήσεις

Οι φίλοι του ποδοσφαίρου θα απολαύσουν στα κανάλια Novasports τους αγώνες Πανσερραϊκός – ΟΦΗ (30/8, 19:30), Άρης – Παναιτωλικός (30/8, 21:00) και ΠΑΟΚ – Ατρόμητος (31/8, 21:00). Στα κανάλια Cosmote Sport θα μεταδοθούν οι αναμετρήσεις Βόλος ΝΠΣ – Ολυμπιακός (30/8,

19:00), ΑΕΛ Novibet – Κηφισιά (30/8, 21:30), ΑΕΚ – Asteras Aktor (31/8, 20:00), Παναθηναϊκός – Λεβαδειακός (31/8, 22:00). Οι αγώνες του ελληνικού πρωταθλήματος θα πλαισιωθούν στο Novasports και με την αγαπημένη εκπομπή των φιλάθλων «Η Ώρα των Πρωταθλητών» με τους Γιαννίκο Δούσκα, Λίλα Κουντουριώτη, Αποστόλη Λάμπο.

H Premier League, το κορυφαίο πρωτάθλημα στον κόσμο με τους 380 αγώνες LIVE και τη φωνή του Χρήστου Σωτηρακόπουλου στα κανάλια Novasports, συνεχίζεται με την 3η αγωνιστική και ένα ακόμη ντέρμπι, αυτό ανάμεσα στην Λίβερπουλ και στην Άρσεναλ (31/8, 18:30).

Από τις υπόλοιπες αναμετρήσεις ξεχωρίζουν Τσέλσι – Φούλαμ (30/8, 14:30), Τότεναμ – Μπόρνμουθ (30/8, 17:00), Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ – Μπέρνλι (30/8, 17:00), Νότιγχαμ Φόρεστ – Γουέστ Χαμ (31/8, 16:00) και Μπράιτον – Μάντσεστερ Σίτι (31/8, 16:00).

Η Premier League θα πλαισιωθεί με τις εκπομπές «Premier League Kick Off» και «Premier League The Show» με τον Άγγελο Στυλιάδη και τον Γιώργο Σαμαρά.

Η συναρπαστική La Liga με το μοναδικό θέαμα και τους 380 LIVE αγώνες κάθε χρόνο στα κανάλια Novasports συνεχίζεται με τη 4 η αγωνιστική, όπου η πρωταθλήτρια Μπαρτσελόνα αντιμετωπίζει εκτός έδρας τη Βαγιεκάνο (31/8, 22:30), ενώ η Ρεάλ Μαδρίτης υποδέχεται τη Μαγιόρκα (30/8, 22:30). Παράλληλα, η Ατλέτικο Μαδρίτης αντιμετωπίζει εκτός έδρας την Αλαβές (30/8, 18:00), ενώ αμφίρροπη αναμένεται και η αναμέτρηση Μπέτις – Μπιλμπάο (31/8, 20:00).

Η θεαματική γερμανική Bundesliga με τους περισσότερους από 300 αγώνες LIVE στα κανάλια Novasports που οι συνδρομητές θα την απολαμβάνουν στις οθόνες τους για τις επόμενες τέσσερις σεζόν μέχρι και το 2028-2029, στην 2 η αγωνιστική θα απολαύσουν τις αναμετρήσεις Βέρντερ Βρέμης – Λεβερκούζεν (30/8, 16:30), Άουγκσμπουργκ – Μπάγερν 30/8, 19:30) και Ντόρτμουντ – Ουνιόν Βερολίνου (31/8, 18:30) και το τοπικό ντέρμπι «Hamburger Stadtderby»», Αμβούργο – Ζανκτ Πάουλι (29/8, 21:30). Οι αγώνες θα πλαισιωθούν και με τις εκπομπή «Matchday Live» με τον Ηλία Βλάχο.

Παράλληλα, οι φίλοι του ποδοσφαίρου θα απολαύσουν στα κανάλια Novasports τις αναμετρήσεις Άιντχοφεν-Τέλσταρ (30/8, 21:00), Σπάρτα Ρότερνταμ-Φέγενορντ (31/8, 15:30) για την 4 η αγωνιστική της ολλανδικής Eredivisie, καθώς και αγώνες από τα συναρπαστικά πρωταθλήματα της 2.Bundesliga και της LaLiga2. Τι ξεχωρίζει στα κανάλια Cosmote Sport

Στα κανάλια Cosmote Sport, εκτός από τους αγώνες της Stoiximan Super League, οι συνδρομητές της Nova θα απολαύσουν αυτή την εβδομάδα τους επαναληπτικούς αγώνες Σάμσουνσπορ-Παναθηναϊκός (28/8, 20:00) και ΑΕΚ – Άντερλεχτ (28/8, 21:00) με φόντο την πρόκριση στην League Phase του UEFA Europa League και του UEFA Conference League αντίστοιχα. Παράλληλα, θα δουν και τους αγώνες ρεβάνς Μπενφίκα-Φενέρμπαχτσε, Κλαμπ Μπριζ-Ρέιντζερς, Κοπεγχάγη-Βασιλεία (27/8, 22:00) για την πρόκριση στην League Phase του UEFA Champions League.

Tην ίδια στιγμή θα έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν την 2η αγωνιστική της ιταλικής Serie A όπου ξεχωρίζουν οι αναμετρήσεις Λέτσε – Μίλαν (29/8, 21:45), Νάπολι – Κάλιαρι (30/8, 21:45), Πίζα – Ρόμα (30/8, 21:45), Τζένοα – Γιουβέντους (31/8, 19:30), Ίντερ – Ουντινέζε (31/8, 21:45), ενώ θα

έχουν την ευκαιρία να απολαύσουν και τα ντέρμπι Ρέιντζερς – Σέλτικ (31/8, 14:00), το «Old Firm» για την 4 η αγωνιστική της William Hill Scottish Premiership καθώς και Σπόρτινγκ Λισαβώνας – Πόρτο (30/8, 22:30) για την 4 η αγωνιστική της Liga Portugal Betclic. Αναλυτικά το πρόγραμμα των καναλιών Novasports έχει ως εξής:

Τετάρτη 27 Αυγούστου

22:00 La Liga – 6η αγωνιστική (αγώνας εξ αναβολής): Θέλτα-Μπέτις Novasports Prime σε περιγραφή του Νίκου Τζουάννη

Παρασκευή 29 Αυγούστου

15:30 Αγώνες μαχητικών τεχνών: ONE Friday Fights 122 Novasports5 σε περιγραφή του Διονύση Στρούμπου

19:30 2.Bundesliga – 4η αγωνιστική: Νυρεμβέργη-Πάντερμπορν Novasports2 σε περιγραφή του Διονύση Στρούμπου

20:30 La Liga – 3η αγωνιστική: Έλτσε-Λεβάντε Novasports1 σε περιγραφή του Νίκου Τζουάννη

21:30 Bundesliga – 2η αγωνιστική: Αμβούργο – Ζανκτ Πάουλι Novasports3 σε περιγραφή του Αποστόλη Νταλούκα

22:30 La Liga: Βαλένθια-Χετάφε Novasports Prime σε περιγραφή του Τάσου Μπαϊρακτάρη

22:30 La Liga2 – 3η αγωνιστική: Σπόρτινγκ Χιχόν-Λεονέσα Novasports2 σε περιγραφή του Βασίλη Κωνσταντόπουλου

Σάββατο 30 Αυγούστου

13:30 Premier League Kick Off Novasports Premier League με τον Άγγελο Στυλιάδη και τον Γιώργο Σαμαρά

14:30 Premier League: Τσέλσι-Φούλαμ Novasports Premier League σε περιγραφή του Χρήστου Σωτηρακόπουλου

16:00 Matchday Live Novasports Prime με τον Ηλία Βλάχο

16:30 Matchday Live – Λεπτό προς Λεπτό Novasports Prime Ηλία Βλάχο

16:30 Bundesliga: Λειψία – Χάιντενχαϊμ Novasports3 σε περιγραφή του Νίκου Τζουάννη

16:30 Bundesliga: Βέρντερ Βρέμης – Λεβερκούζεν Novasportsextra2 σε περιγραφή του Διονύση Στρούμπου

16:30 Bundesliga: Στουτγκάρδη – Γκλάντμπαχ Novasportsextra3 σε περιγραφή του Μιχάλη Κατσαφάδου

16:30 Bundesliga: Χοφενχάιμ – Άιντραχτ Φρανκφούρτης Novasportsextra4 σε περιγραφή του Αποστόλη Νταλούκα

17:00 Premier League: Τότεναμ-Μπόρνμουθ Novasports2 σε περιγραφή του Σπύρου Δημολίτσα

17:00 Premier League: Σάντερλαντ-Μπρέντφορντ Novasports News σε περιγραφή του Αποστόλη Λάμπου

17:00 Premier League: Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ-Μπέρνλι Novasports Premier League σε περιγραφή του Άγγελου Στυλιάδη

17:00 Premier League: Γουλβς-Έβερτον Novasportsextra1 σε περιγραφή του Γιαννίκου Δούσκα

18:00 La Liga: Αλαβές-Ατλέτικο Μαδρίτης Novasports1 σε περιγραφή του Άκη Κουζούλη

19:00 Matchday Live Novasports Prime με τον Ηλία Βλάχο

19:30 Stoiximan Super League-2η αγωνιστική: Πανσερραϊκός-ΟΦΗ Novasports2 σε περιγραφή του Ισίδωρου Πρίντεζη και ρεπορτάζ του Γιώργου Αργυρόγλου

19:30 Bundesliga: Άουγκσμπουργκ – Μπάγερν Novasports3 σε περιγραφή του Μιχάλη Κατσαφάδου

19:30 Premier League: Λιντς-Νιουκάστλ Novasports Premier League σε περιγραφή του Γιώργου Λιώρη

20:00 La Liga: Οβιέδο-Ρεάλ Σοσιεδάδ Novasportsextra1 σε περιγραφή του Νίκου Τζουάννη

20:30 La Liga: Χιρόνα-Σεβίλλη Novasportsextra3 σε περιγραφή του Γιώργου Βασιλείου

20:40 Λίγο πριν από τη σέντρα Άρης-Παναιτωλικός Novasports Prime με τον Γιάννη Πάγκο και τον Ευγένιο Δαδαλιάρα

21:00 Stoiximan Super League: Άρης-Παναιτωλικός Novasports Prime σε περιγραφή του Γιάννη Πάγκου και ρεπορτάζ του Ευγένιου Δαδαλιάρα

21:00 Eredivisie – 4η αγωνιστική: Άιντχοφεν-Τέλσταρ Novasportsextra2 σε περιγραφή του Διονύση Στρούμπου

22:30 La Liga: Ρεάλ Μαδρίτης-Μαγιόρκα Novasports1 σε περιγραφή του Γιώργου Λιώρη

23:15 Η Ώρα των πρωταθλητών Novasports Prime με τον Γιαννίκο Δούσκα και τον Αποστόλη Λάμπο

Κυριακή 31 Αυγούστου

14:30 2.Bundesliga : Καιζερσλάουτερν – Ντάρμσταντ Novasports3 σε περιγραφή του Σπύρου Δημολίτσα

15:30 Eredivisie: Σπάρτα Ρότερνταμ-Φέγενορντ Novasports6 σε περιγραφή του Διονύση Στρούμπου

16:00 Premier League: Νότιγχαμ Φόρεστ-Γουέστ Χαμ Novasports Prime σε περιγραφή του Άγγελου Στυλιάδη

16:00 Premier League: Μπράιτον-Μάντσεστερ Σίτι Novasports Premier League σε περιγραφή του Ηλία Βλάχου

16:30 Bundesliga: Βόλφσμπουργκ – Μάιντς Novasports2 σε περιγραφή του Μιχάλη Κατσαφάδου

18:00 La Liga: Θέλτα-Βιγιαρεάλ Novasports5 σε περιγραφή του Αποστόλη Λάμπου

18:30 Bundesliga: Ντόρτμουντ – Ουνιόν Βερολίνου Novasports3 σε περιγραφή του Σπύρου Δημολίτσα

18:30 Premier League: Λίβερπουλ-Άρσεναλ Novasports Premier League σε περιγραφή του Χρήστου Σωτηρακόπουλου

19:00 Η Ώρα των πρωταθλητών, A’ μέρος Novasports Prime με τον Γιαννίκο Δούσκα και την Λίλα Κουντουριώτη

20:00 La Liga: Μπέτις-Μπιλμπάο Novasports1 σε περιγραφή του Διονύση Στρούμπου

20:30 Bundesliga: Κολωνία – Φράιμπουργκ Novasports2 σε περιγραφή του Βασίλη Κωνσταντόπουλου

20:30 La Liga: Εσπανιόλ-Οσασούνα Novasports5 σε περιγραφή του Μιχάλη Κατσαφάδου

21:00 Stoiximan Super League: ΠΑΟΚ-Ατρόμητος Novasports Prime σε περιγραφή του Ισίδωρου Πρίντεζη και ρεπορτάζ των Κωστή Μπότσαρη και Ευγένιου Δαδαλιάρα

21:00 Premier League – 3η αγωνιστική: Άστον Βίλα-Κρίσταλ Πάλας Novasports Premier League σε περιγραφή του Ηλία Βλάχου

22:30 La Liga: Βαγιεκάνο -Μπαρτσελόνα Novasports1 σε περιγραφή του Τάσου Μπαϊρακτάρη

23:15 Η Ώρα των πρωταθλητών, B’ μέρος Novasports Prime με τον Γιαννίκο Δούσκα και την Λίλα Κουντουριώτη

Δευτέρα 1 Σεπτεμβρίου

20:30 La Liga2: Ουέσκα-Εϊμπάρ Novasports1

21:30 Premier League The Show Novasports Prime με τον Άγγελο Στυλιάδη και τον Γιώργο

Σαμαρά

Με την πλατφόρμα EON, οι συνδρομητές Nova έχουν πλέον την ευκαιρία να παρακολουθήσουν το αγαπημένο τους αθλητικό περιεχόμενο, μέσα από ένα πλούσιο, καλοσχεδιασμένο και εύχρηστο περιβάλλον, που καθιστά το περιεχόμενο διαθέσιμο οπουδήποτε, οποτεδήποτε και σε οποιαδήποτε συσκευή.

Παράλληλα, η ΕΟΝ προσφέρει πρωτοπόρα τεχνικά χαρακτηριστικά όπως το timeshift που δίνει τη δυνατότητα στο συνδρομητή να γυρίσει «πίσω» σε μία ζωντανή μετάδοση αγώνα και να τον

παρακολουθήσει από την αρχή εφόσον έχει χάσει το ξεκίνημα του παιχνιδιού ή ακόμα και να γυρίσει πίσω για μία φάση, αλλά και την υπηρεσία EON Sports Mode, που παρέχει ζωντανά στατιστικά για επιλεγμένους αγώνες.