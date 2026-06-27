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CUCINA POVERA

Βάσω Κατσανικάκη ΒΑΣΩ ΚΑΤΣΑΝΙΚΑΚΗ

27.06.2026 07:00

Άλειμμα λιαστής ντομάτας και ελιάς

27.06.2026 07:00
alima_ntomata_elia

Ιδανικό για μάζωξη με φίλους ή όταν έχετε απρόσμενους καλεσμένους, το άλειμμα ελιάς και λιαστής ντομάτας μπορεί να σερβιριστεί με φρυγανισμένο ψωμί, τσιπς τορτίγιας και κρακεράκια.

Σε μόλις 5 λεπτά, μπορείτε να έχετε ένα νόστιμο σπιτικό ορεκτικό, χωρίς τα συντηρητικά, πιο οικονομικό και γευστικό από το αγοραστό.

Υλικά για τη Συνταγή

30 γραμμάρια πράσινες ελιές, κομμένες σε ροδέλες ή ψιλοκομμένες

30 γραμμάρια λιαστές ντομάτες, ψιλοκομμένες

10 γραμμάρια γραβιέρα ή κεφαλοτύρι

5 γραμμάρια ρίγανη αποξηραμένη

10 γραμμάρια ξύδι βαλσάμικο

15 γραμμάρια ελαιόλαδο

1 φρατζόλα ψωμί τσιαμπάτα

Σχοινόπρασο ή λίγο φρέσκο κρεμμυδάκι, ψιλοκομμένο, για το πασπάλισμα

Εκτέλεση

1. Βάλτε τις ψιλοκομμένες ελιές και τις λιαστές ντομάτες σε ένα μπολ, προσθέστε τη γραβιέρα ή οποιοδήποτε άλλο σκληρό τυρί, τη ρίγανη, το βαλσάμικο ξίδι, το ελαιόλαδο και ανακατέψτε τα όλα μαζί. Πασπαλίστε με σχοινόπρασο, φρέσκο κρεμμυδάκι ή μαϊντανό. Αν επιθυμείτε πιο κρεμώδες άλειμμα, πολτοποιήστε όλα τα υλικά σε ένα μούλτι, ανάλογα με το επιθυμητό αποτέλεσμα.

2. Κόψτε το ψωμί τσιαμπάτα σε φέτες και ψήστε το σε ένα ελαφρά λαδωμένο αντικολλητικό τηγάνι, στο γκριλ ή στη σχάρα.

3. Απλώστε το άλειμμα ελιάς και λιαστής ντομάτας στις φρυγανισμένες φέτες τσιαμπάτας και σερβίρετε.

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