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CUCINA POVERA

Βάσω Κατσανικάκη ΒΑΣΩ ΚΑΤΣΑΝΙΚΑΚΗ

25.06.2026 07:10

Στιφάδο με μπουκίτσες κοτόπουλου

25.06.2026 07:10
STIFADO_KOTOPOULO

Ένα διαχρονικό και χορταστικό πιάτο για στιφάδο που συνδυάζει το φιλέτο στήθος κοτόπουλου με το ελαφρώς γλυκό άρωμα των μικρών κρεμμυδιών.

Ένα νοσταλγικό φαγητό που παρασκευάζεται πιο γρήγορα από το κλασικό στιφάδο με μοσχάρι και με κάθε άνοιγμα του καπακιού της κατσαρόλας τα αρώματά του μας φέρνουν στο νου παιδικές αναμνήσεις και την ατμόσφαιρα των σπιτιών στο χωριό.

Υλικά για τη Συνταγή

4 φιλέτα στήθος ή μπούτι κοτόπουλου, κομμένα σε μπουκιές

2 φλιτζάνια στρογγυλά μικρά κρεμμυδάκια, φρέσκα (καθαρισμένα) ή κατεψυγμένα, ολόκληρα

100 γραμμάρια ελαιόλαδο

2 κουταλιές της σούπας τοματοπελτέ

3 φλιτζάνια χυμό τομάτας (αντικαταστήσετε το 1 με ζωμό κοτόπουλου ή νερό)

Αλατοπίπερο κατά βούληση

½ κουταλάκι του γλυκού ζάχαρη για την ξυνίλα της τομάτας

2 δαφνόφυλλα

2 κουταλιές της σούπας ξύδι

Μαϊντανό ψιλοκομμένο (προαιρετικά)

Εκτέλεση

1. Βάλτε το ½ λάδι σε μια κατσαρόλα και σοτάρετε τις μπουκίτσες κοτόπουλου μέχρι να πάρουν λίγο χρώμα απ’ όλες τις πλευρές. Μην τις ψήσετε εντελώς.Αφαιρέστε τις και διατηρήστε τις ζεστές σε ένα σκεύος.

2. Προσθέστε την υπόλοιπη ποσότητα λαδιού και συμπληρώστε με τα μικρά κρεμμυδάκια, συνεχίζοντας το σοτάρισμα, μέχρι να γυαλίσουν και να μαλακώσουν λίγο.

3. Ρίξτε τον πελτέ ντομάτας, ανακατεύοντας μέχρι να μυρίσει , προσθέστε τα μπαχαρικά και τον χυμό τομάτας ή τον ζωμό κοτόπουλου και αφήστε τα να βράσουν. Ρίξτε τις σοταρισμένες μπουκιες κοτόπουλου, καλύψτε με το καπάκι την κατσαρόλα, χαμηλώστε τη φωτιά και σιγοβράστε μέχρι να μαγειρευτεί το κοτόπουλο, χωρίς να το ανακατεύετε για να μην λιώσουν τα κρεμμύδια.

4. Τέλος, ρίξτε το ξύδι, πασπαλίστε με μαϊντανό, αφήστε να πάρει άλλη μια βράση και σερβίρετε με πιλάφι, πλιγούρι, πουρέ πατάτας ή τηγανιτές πατάτες ή απλά με μπόλικο ζυμωτό ψωμί και σαλάτα εποχής.

Συμβουλές

  • Το φαγητό μαγειρεύεται και παίρνει εξαιρετική γεύση με κομμάτια κοτόπουλου με κόκκαλο, αλλά χρειάζεται τον διπλάσιο χρόνο βρασμού.
  • Μπορείτε να συμπληρώσετε τη σάλτσα, με σκόρδο, 1 κανελόξυλλο και ξερή ρίγανη ή θυμάρι.

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ΠΕΜΠΤΗ 25.06.2026 07:39
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