Ο Γκαλεάνο και μια μπάλα…

Όταν έγραφα πριν από 23 χρόνια το μυθιστόρημά μου «Το δεξί πόδι του Θεού» (Ελληνικά Γράμματα, 2003), ο διάσημος Ουρουγουανός συγγραφέας Εδουάρντο Γκαλεάνο ήταν συνεχώς δίπλα μου με τα βιβλία του για το ποδόσφαιρο.

Τα «ρούφηξα» γιατί η φιλοσοφική προσέγγισή του σ’ ένα τέτοιο άθλημα ήταν τότε πρωτοποριακή.

Έτσι, αυτές τις μέρες, με το ποδόσφαιρο και το Μουντιάλ να… ζαλίζουν με ντρίμπλες τον πλανήτη Γη, δεν μπορούσα να μη διαβάσω το βιβλίο του «Το ποδόσφαιρο στη σκιά και το φως» (Μεταίχμιο, μετάφραση Ισμήνη Κάνση, πρόλογος – επιμέλεια Κώστας Αθανασίου), ένα απολαυστικό αφήγημα για τις κορυφαίες στιγμές με τα παιχνίδια της μπάλας.

Το βιβλίο. Ο συγγραφέας, που από παιδί ήθελε να γίνει ποδοσφαιριστής, αλλά δεν τα κατάφερε, πιάνει την ιστορία του ποδοσφαίρου από τις απαρχές του, μας μιλάει για τους κύριους πρωταγωνιστές του, για το γήπεδο, τους παίκτες και τους οπαδούς, για τις διοικήσεις, τις εφημερίδες και την τηλεόραση, για την εξέλιξη και την εξάπλωση του παιχνιδιού, τους κανόνες του, τις ιδιαιτερότητές του, τη χειραγώγησή του από τα οικονομικά συμφέροντα, τον εκφυλισμό του ενίοτε από τη σκοπιμότητα, το πέρασμά του από την εποχή της αθωότητας στη βιομηχανία του θεάματος.

Σε αυτή την ποδοσφαιρική βίβλο, ο Γκαλεάνο περιγράφει ολοζώντανα γκολ και φάσεις που έμειναν στην ιστορία, με αναφορές στην πολιτική, με προσανατολισμό την ψυχολογία του ανθρώπου, φίλου του αθλήματος.

Είπε: «Έγραψα ‘‘Το ποδόσφαιρο στη σκιά και στο φως’’ για να προσηλυτίσω τους άπιστους. Θέλησα να βοηθήσω τους φανατικούς της ανάγνωσης να μη φοβούνται το ποδόσφαιρο και τους φανατικούς του ποδοσφαίρου να τους φύγει ο φόβος για τα βιβλία. Τίποτα περισσότερο δεν είχα κατά νου».

Ο συγγραφέας. Ο Εδουάρδο Γκαλεάνο, ένας από τους γνωστότερους συγγραφείς της Λατινικής Αμερικής του 20ού αιώνα, γεννήθηκε το 1940 στο Μοντεβιδέο της Ουρουγουάης. Εκεί κάνει τα πρώτα του βήματα στον χώρο των έντυπων μέσων, δημοσιεύοντας γελοιογραφίες και χρονογραφήματα στο περιοδικό «El Sol». Το 1961 γίνεται διευθυντής της καθημερινής εφημερίδας «Epoca» και αρχισυντάκτης της εβδομαδιαίας επιθεώρησης «Marcha». Το 1973 εξορίζεται λόγω των ιδεών του και καταφεύγει στην Αργεντινή, όπου ιδρύει το λογοτεχνικό περιοδικό «Crisis». Μετά το πραξικόπημα του 1976 αναγκάζεται να εγκαταλείψει τη χώρα και εγκαθίσταται στην Ισπανία. Το 1985, ύστερα από την πτώση της δικτατορίας, επιστρέφει στο Μοντεβιδέο. Στο έργο του συγκλίνουν η λογοτεχνική αφήγηση και το δοκίμιο, η ποίηση και το χρονικό. Έφυγε από τη ζωή το 2015.

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