Το Φεστιβάλ Φιλίππων ταξιδεύει στην Εθνική Λυρική Σκηνή | 12-16 Σεπτεμβρίου

Το Φεστιβάλ Φιλίππων ταξιδεύει στην Εθνική Λυρική Σκηνή

(Δέντρο)²

Tο αλάθητο μιας (1) Μαργαρίτα(Σ)

Πέτρα + Νήμα + Καρδιά =

Αίθουσα Ορχήστρας & Παρασκήνιο ΕΛΣ – ΚΠΙΣΝ

12, 13, 14 Σεπτεμβρίου 2025

Ώρες έναρξης: 18.00, 19.30, 21.00

Παράσταση εν πλω (δρομολόγιο Πειραιάς – Αίγινα – Πειραιάς)

(Όλα)ν όσα αφήνουμε < για ένα αύριο που δε θα ‘ρθει ποτέ…

15, 16 Σεπτεμβρίου 2025

Ώρα αναχώρησης: 18.15 (Πύλη Ε8, Λιμάνι Πειραιά, πλοίο «Αντιγόνη»)

Ώρα προσέλευσης για επιβίβαση: 17.30

Συμπαραγωγή με το ΔΗΠΕΘΕ Καβάλας

Η Εθνική Λυρική Σκηνή εγκαινιάζει τη συνεργασία της με το Δημοτικό Περιφερειακό Θέατρο Καβάλας, ενισχύοντας το δίκτυο συμπράξεων με φορείς από όλη τη χώρα και στηρίζοντας τη νέα καλλιτεχνική δημιουργία. Στο πλαίσιο αυτής της ενέργειας, και μέσα από τη συμπαραγωγή «Το Φεστιβάλ Φιλίππων ταξιδεύει στην Εθνική Λυρική Σκηνή», οι τέσσερις νέες παραγωγές του φετινού 68ου Φεστιβάλ Φιλίππων θα ταξιδέψουν στην Αθήνα, υπό τη σκέπη της ΕΛΣ, από τις 12 έως και τις 16 Σεπτεμβρίου 2025. Πρόκειται για παραγγελίες του θεσμού, που διοργανώνεται από το ΔΗΠΕΘΕ Καβάλας, σε νέους δημιουργούς.

Τρεις από τις παραστάσεις – (Δέντρο)², Το αλάθητο μιας (1) Μαργαρίτα(Σ), Πέτρα + Νήμα + Καρδιά = – θα παρουσιαστούν στις 12, 13 και 14 Σεπτεμβρίου, σε εναλλακτικούς χώρους της ΕΛΣ στο ΚΠΙΣΝ (Αίθουσα Ορχήστρας, παρασκήνιο), φέρνοντας το κοινό σε άμεση επαφή με site-specific δημιουργίες. Η τέταρτη παραγωγή, (Όλα)ν, όσα αφήνουμε < για ένα αύριο που δε θα ‘ρθει ποτέ…, θα παρουσιαστεί στις 15 και 16 Σεπτεμβρίου εν πλω, στη διαδρομή Πειραιάς – Αίγινα, μετατρέποντας το πλοίο σε σκηνικό χώρο και το ταξίδι σε εμπειρία.

Με έμπνευση από το έργο και τη ζωή του Χρόνη Μίσσιου, λογοτέχνη και αντιστασιακού από την Καβάλα, στον οποίο είναι αφιερωμένο το Φεστιβάλ Φιλίππων, και οδηγό την παράδοξη εξίσωση της γενναιοδωρίας 8-3=11, οι παραστάσεις αναπτύσσονται σε ανοιχτό διάλογο με τη θεματική του θεσμού, συνδέοντας τον λόγο, τη μουσική και την περφόρμανς με τον χώρο και το κοινό.

Οι τέσσερις παραγωγές του Φεστιβάλ Φιλίππων που θα παρουσιαστούν, έχουν ως εξής:

(Δέντρο)²

Βασισμένο σε κείμενα του Χρόνη Μίσσιου και της Σούχας Μπεσάρα

Παρασκήνιο ΕΛΣ – ΚΠΙΣΝ

12, 13, 14 Σεπτεμβρίου 2025 • Ώρα έναρξης: 18.00

Σύλληψη, σκηνοθεσία: Βασίλης Αποστολάτος

Δραματουργία: Ζωή Ξανθοπούλου

Σκηνικό, σχεδιασμός φωτισμών: Βασίλης Αποστολάτος

Μουσική: Μιχάλης Παρασκάκης

Ερμηνεύουν: Αναστάσης Γεωργούλας, Δανάη-Αρσενία Φιλίδου

Σε έναν κόσμο όπου η πραγματικότητα και η φαντασία συγχέονται, δύο νέοι άνθρωποι –ένα αγόρι και ένα κορίτσι– βρίσκονται παγιδευμένοι σε εσωτερικούς και εξωτερικούς εγκλεισμούς. Με κοινό τόπο έναν εμφύλιο πόλεμο και τον βίαιο αποκλεισμό τους σε διαφορετικές χώρες και εποχές, συζητούν, αντιπαρατίθενται και αναζητούν την ελευθερία. Μέσα από τη συζήτησή τους διαπραγματεύονται έννοιες όπως η μνήμη, το σώμα, η ζωή, ο θάνατος και η ίδια η έννοια της ελευθερίας.

Η παράσταση αξιοποιεί δραματουργικά το νευρολογικό φαινόμενο «prisoner’s cinema», κατά το οποίο ο εγκέφαλος, σε συνθήκες απόλυτης σκοτάδωσης και στέρησης, προβάλλει στον αμφιβληστροειδή χιτώνα φωτεινές εικόνες από αφηρημένα χρώματα έως ολοκληρωμένες σκηνές. Σε αυτή την οπτική ψευδαίσθηση –μια φυγή από την επώδυνη πραγματικότητα– ξετυλίγονται κομμάτια των ζωών τους που συγκλίνουν και αποκλίνουν, ρέοντας ανάμεσα σε παρόν και παρελθόν. Αλλά μπορεί μια τέτοια προβολή να γίνει καταφύγιο; Είναι η φαντασία δρόμος διαφυγής ή παγίδα; Στην παράσταση ακούγονται κείμενα από τα βιβλία του Χρόνη Μίσσιου, καθώς και αποσπάσματα από το βιβλίο Αντίσταση της Σούχας Μπεσάρα, σε ελεύθερη απόδοση.

*Θερμές ευχαριστίες στον Αλέξανδρο Σταυρόπουλο για την πολύτιμη βοήθειά του.

***

Το αλάθητο μιας (1) Μαργαρίτα(Σ)

Κάθε σπόρος έχει τη δύναμη να γίνει δέντρο

Αίθουσα Ορχήστρας ΕΛΣ – ΚΠΙΣΝ

12, 13, 14 Σεπτεμβρίου 2025 • Ώρα έναρξης: 19.30

Κείμενο: Βασισμένο σε κείμενα του Χρόνη Μίσσιου και άλλα

Σκηνοθεσία: Σόνια Καλαϊτζίδου, Μάριος Κρητικόπουλος

Δραματουργία, δραματουργική επεξεργασία: Σόνια Καλαϊτζίδου, Ομάδα Rodez

Μουσική, μουσικός επί σκηνής: Νικήτας Κίσσονας

Επιμέλεια κίνησης: Νικόλας Χατζηβασιλειάδης

Σκηνικά, σχεδιασμός φωτισμών: Βασίλης Αποστολάτος

Κοστούμια: Αλεξάνδρα-Αναστασία Φτούλη

Κατασκευή μάσκας:Δήμητρα Καίσαρη

Ερμηνεύουν: Νίκος Γιαλελής, Μάριος Κρητικόπουλος, Ανθή Σαββάκη, Ηλέκτρα Σαρρή

Τι συμβαίνει όταν όλα όσα πίστεψες μοιάζουν να ανατρέπονται;

Και αν το κλειδί δεν σε περιμένει τελικά κάτω από το γεράνι;

Μια παράσταση που, εμπνεόμενη από τα κείμενα και τη ζωή του Χρόνη Μίσσιου αλλά και άλλων αγωνιστών και διανοούμενων, φιλοδοξεί να συνθέσει μια δική της, ξεχωριστή διαδρομή.

Με εργαλεία το σώμα, τη φωνή και τη μουσική, επιχειρεί να μεταφέρει πάνω στη σκηνή την πορεία του ρομαντικού αγωνιστή που, αντιμαχόμενος το καταπιεστικό σύστημα που συνθλίβει τον άνθρωπο, περνώντας μέσα από βασανιστήρια και φυλακές, έφτασε να δει το όνειρό του να γκρεμίζεται. Τον παρακολουθούμε να χάνει σταδιακά κάθε πίστη σε ό,τι παλιά του έδινε δύναμη και να καταλήγει στο λυκόφως της ζωής του σε μια νέα, διαφορετική ιδεολογία, που ίσως να του δώσει τις απαντήσεις που αναζητούσε. Να αναζητά την τρυφερότητα και τον ρομαντισμό και να καταφεύγει στη φύση και στον έρωτα ως μοναδικούς, πια, παράγοντες της ανθρώπινης ευτυχίας.

Τέσσερις αφηγητές κι ένας μουσικός επί σκηνής θα χτίσουν, θα γκρεμίσουν και θα ξαναχτίσουν το όνειρο, τις ματαιώσεις, τους αγώνες και την ελπίδα, δημιουργώντας μέσα από θραύσματα αναμνήσεων μια ρομαντική ιστορία μιας παλιάς εποχής, που μοιάζει εντυπωσιακά με τη δική μας.

***

Πέτρα + Νήμα + Καρδιά =

Μια σκηνική ονειροφαντασία με αφορμή το Παγγαίο.

Παρασκήνιο ΕΛΣ – ΚΠΙΣΝ

12, 13, 14 Σεπτεμβρίου 2025 • Ώρα έναρξης: 21.00

Σύλληψη, σκηνοθεσία, κείμενα, σχεδιασμός φωτισμών: Μιχάλης Αγγελίδης

Μουσική, ηχητικός σχεδιασμός: Νίκος Σωτηρέλης

Σκηνικό, κοστούμια, ειδικές κατασκευές: Αφροδίτη Ψυχούλη

Ερμηνεύουν: Μιχάλης Αγγελίδης, Δημήτρης Γαλανάκης

Συμμετέχει χορός γυναικών.

Μια σκηνική ονειροφαντασία που συνομιλεί με τον μυθικό και φυσικό κόσμο του Παγγαίου Όρους, κινούμενη ανάμεσα στον σύγχρονο χορό, το θέατρο και την περφόρμανς.

Η παράσταση αντλεί υλικό από το συλλογικό φαντασιακό του Παγγαίου – τη διονυσιακή παράδοση, τις μεταμορφώσεις του τοπίου και τα τοπικά έθιμα όπως των Αράπηδων και της Μπάμπως. Τα στοιχεία συνιστούν το ατμοσφαιρικό τοπίο μέσα στο οποίο αναπτύσσεται η σκηνική γλώσσα. Μια γλώσσα εμπνευσμένη από την ουσία τους, αλλά ταυτόχρονα ελεύθερη να αφηγηθεί παλιές και νέες ιστορίες.

Με εργαλεία την κίνηση, τη χειρονομία, τον λόγο και την εικόνα, δύο ερμηνευτές και ένας χορός γυναικών υφαίνουν μια νέα σκηνική μυθολογία, όπου το ανθρώπινο συνυπάρχει με το μη ανθρώπινο. Τα ηχητικά τοπία, βασισμένα σε ηχογραφήσεις πεδίου από το Παγγαίο και τοπικούς παραδοσιακούς ρυθμούς, περιβάλλουν και συνυφαίνουν τη δράση. Το έργο, εμπνευσμένο από τη σκέψη της Ρόζι Μπραϊντόττι, παίρνει απόσταση από τον ανθρωποκεντρισμό και φαντάζεται έναν κόσμο ισότιμης συνύπαρξης ανθρώπων και μη ανθρώπινων όντων. Παράλληλα συνδέεται θεματικά με το σύμπαν του Χρόνη Μίσσιου, αντλώντας από τη σκέψη του για τη δύναμη της συλλογικής μνήμης και την ανάγκη για επανασύνδεση με το φυσικό περιβάλλον.

*Θερμές ευχαριστίες στην Ίριδα Νικολάου για την πολύτιμη βοήθειά της στη δραματουργία της παράστασης, στον Κωνσταντίνο Χαλδαίο για την σημαντική συνδρομή του στην δημιουργία του σκηνικού και τους μουσικούς Σωκράτη Βότσκο, Άλεξ Λουλούδη, Γιώργο Σεχλίδη και Δημήτρη Αποστολίδη για τη συμμετοχή τους στην ηχογράφηση της μουσικής της παράστασης.

Παράσταση εν πλω (δρομολόγιο Πειραιάς- Αίγινα- Πειραιάς)

(Όλα)ν όσα αφήνουμε < για ένα αύριο που δε θα ‘ρθει ποτέ…

Μια παράσταση / εμπειρία για τις επιθυμίες που δεν έπιασαν λιμάνι

15, 16 Σεπτεμβρίου 2025

Ώρα αναχώρησης: 18.15 (Πύλη Ε8, Λιμάνι Πειραιά, πλοίο «Αντιγόνη»)

Ώρα προσέλευσης για επιβίβαση: 17.30

Σύλληψη, σκηνοθεσία: Μάριος Κακουλλής

Κείμενο, συνεργάτιδα δραματουργός: Έρι Κύργια

Μουσική: Ανδρέας Βαλαχής

Οργάνωση παραγωγής: Μάριον Αλλαγιώτη – HausCompany Theatre

Εκτέλεση παραγωγής στο δρομολόγιο Πειραιάς – Αίγινα : Αναστασία Γεωργοπούλου

Ερμηνεύουν: Συμεών Κωστάκογλου, Αναστάσης Γεωργούλας, Γιώργος Ζιάκας, Θοδωρής Βράχας, Σπύρος Μπόσγας, Γεωργία Ζαχαριάδη (Plastelíne)

Μουσικό live στο κατάστρωμα:

15/9 • Κωστής

Κώστας Χρήστου, Θωμάς Παπαθανάσης, Στέφανος Κεράνης (μπουζούκι), Ζήσης Μεζίλης (πλήκτρα)

16/9 • Καλογεράκια

Μιχάλης Καλογεράκης (κιθάρα, φωνή), Παντελής Καλογεράκης (φωνή)

«Χωρίσαμε τη μέρα σε πτώματα στιγμών, σε σκοτωμένες ώρες που θα τις θάβουμε μέσα μας, μέσα στις σπηλιές του είναι μας, στις σπηλιές όπου γεννιέται η ελευθερία της επιθυμίας, και τις μπαζώνουμε με όλων των ειδών τα σκατά και τα σκουπίδια που μας πασάρουν σαν “αξίες”, σαν “ηθική”, σαν “πολιτισμό”. Κάναμε το σώμα μας ένα απέραντο νεκροταφείο δολοφονημένων επιθυμιών και προσδοκιών, αφήνουμε τα πιο σημαντικά, τα πιο ουσιαστικά πράγματα…Όλα, όλα τα αφήνουμε για το αύριο που δε θα ‘ρθει ποτέ…» Χ.Μ.

Στο πλοίο που συνδέει τον Πειραιά με την Αίγινα λαμβάνει χώρα μια παράσταση με έμπνευση από αλήθειες που διατυπώθηκαν στο έργο του Χρόνη Μίσσιου, μια ωδή σε όσα δεν τολμήσαμε: στις επιθυμίες που μείνανε μισοειπωμένες, στις λέξεις που δε βρήκαν ποτέ στόμα για να ειπωθούν, στα βλέμματα που στράφηκαν αλλού. Σε όλα εκείνα που δεν ζήσαμε — αλλά και σε όσα μπορούμε ακόμη να ζήσουμε.

Δεν πρόκειται απλώς για ένα οικείο μας ταξίδι, αλλά για μια εμπειρία. Για μια Κίνηση. Για μια Μετάβαση. Για μια Επιστροφή. Για μια Αναχώρηση χωρίς προορισμό. Ένα ταξίδι που δεν γίνεται πάντα για να φτάσεις, αλλά για να χαθείς λίγο. Εκεί θα συναντήσουμε έναν εαυτό που πήρε άλλη διαδρομή, που βρίσκεται σε άλλη φάση, που ζει μια άλλη ζωή, που φωτίζεται κάτω από άλλο φως.

Ο σκηνοθέτης της παράστασης, Μάριος Κακουλλής, σημειώνει: «Η σκηνή (και ο κόσμος της) γίνεται χώρος ρευστός, που αιωρείται κάπου ανάμεσα σε λιμάνια, μνήμες και φαντασιώσεις. Φράσεις, κείμενα και εικόνες από τη ζωή και το έργο του Χρόνη Μίσσιου θα τροφοδοτήσουν τον πυρήνα της παράστασης, θα φωτίσουν το άρρητο, θα σταθούν δίπλα σε όσα δεν ειπώθηκαν, αλλά επέμειναν. Και, η παράσταση, μια χειρονομία προς το άπιαστο».

Χρήσιμες πληροφορίες:

1. Το πλοίο «Αντιγόνη» θα αναχωρήσει από την Πύλη Ε8 του λιμανιού του Πειραιά στις 18.15 (αυστηρά). Η προσέλευση για επιβίβαση συνιστάται στις 17.30.

2. Η συνολική διάρκεια της παράστασης εν πλω (Πειραιάς – Αίγινα – Πειραιάς), συμπεριλαμβανομένης της παραμονής στο λιμάνι της Αίγινας, είναι τρεισήμισι (3,5) ώρες.

2. Η παράσταση θα παρουσιαστεί στο δρομολόγιο Πειραιάς – Αίγινα, ενώ κατά την επιστροφή προς Πειραιά ακολουθεί μουσικό live στο κατάστρωμα.

3. Καθώς η παράσταση περιλαμβάνει μετακίνηση σε διαφορετικά σημεία του πλοίου, το κοινό καλείται να φοράει άνετα ρούχα και παπούτσια.

*Θερμές ευχαριστίες στη Φιλαρμονική του Δήμου Αίγινας και στη Saronic Ferries.

*Ευχαριστούμε θερμά τη μαέστρο της Φιλαρμονικής του Δήμου Θάσου, κα Εύη Σχοινάκη, για την ευγενική παραχώρηση της ενορχήστρωσης του μουσικού θέματος της παράστασης και του τραγουδιού «Η μπαλάντα του Ούρι».

Τιμή εισιτηρίου μεμονωμένης παράστασης (εκτός από την παράσταση εν πλω): €10

Ενιαίο εισιτήριο (για τις τρεις παραστάσεις που θα παρουσιαστούν στην ΕΛΣ): €20

Τιμή εισιτηρίου για την παράσταση εν πλω (Πειραιάς- Αίγινα- Πειραιάς): €20 (εκ των οποίων €8 αντιστοιχούν στο εισιτήριο της παράστασης και €12 στο εκπτωτικό ακτοπλοϊκό εισιτήριο, τα οποία καταβάλλονται ξεχωριστά). Έναρξη προπώλησης: 01/09

Με την αγορά του εισιτηρίου της παράστασης εν πλω εξασφαλίζεται η κράτηση για το εκπτωτικό ακτοπλοϊκό εισιτήριο, το οποίο παραλαμβάνεται από τα εκδοτήρια του πλοίου Αντιγόνη στην Πύλη Ε8 του Πειραιά, πριν την επιβίβαση, με την επίδειξη του θεατρικού εισιτηρίου.

Σημεία προπώλησης:

• Ταμεία Εθνικής Λυρικής Σκηνής, ΚΠΙΣΝ (τηλ.: 2130885700, καθημερινά 9.00-21.00) www.nationalopera.gr | Ομαδικές πωλήσεις: 2130885742

• www.ticketservices.gr & Εκδοτήρια Ticket Services (Πανεπιστημίου 39)