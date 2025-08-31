search
31.08.2025 21:59

Κρήτη: Βρέθηκε σορός 60χρονου σε προχωρημένη σήψη

31.08.2025 21:59
thessaloniki_astynomia_2908_1920-1080_new

Σορός 60χρονου που αγνοούνταν για μέρες, βρέθηκε σε χωράφι στο Ηράκλειο Κρήτης, δίπλα από τρακτέρ, όπου πιθανόν το θύμα εκτελούσε αγροτικές εργασίες.

Σύμφωνα με το neakriti.gr, μαρτυρίες αναφέρουν ότι η τελευταία φορά που ο άνδρας είχε θεαθεί ζωντανός ήταν στα μέσα Αυγούστου, φορώντας τα ίδια ρούχα με τα οποία βρέθηκε σήμερα.

Το τελευταίο τηλεφώνημα που δέχτηκε ο άνδρας, φέρεται να καταγράφηκε στις 16 Αυγούστου.

Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικές δυνάμεις, ενώ αναμένεται η παρουσία ιατροδικαστή προκειμένου να διενεργηθεί αυτοψία και να αποσαφηνιστούν τα αίτια θανάτου.

Η υπόθεση βρίσκεται σε εξέλιξη, με την προανάκριση να διεξάγεται από τις αρμόδιες αρχές.

piero1
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

ΑΕΚ-Αστέρας Τρίπολης 1-0: Αγχώθηκε αλλά έκανε το 2 στα 2 η Ένωση

thessaloniki_astynomia_2908_1920-1080_new
ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Βρέθηκε σορός 60χρονου σε προχωρημένη σήψη

oukrania polemos 8876- new
ΚΟΣΜΟΣ

Πόλεμος στην Ουκρανία: Υπέρ της εκεχειρίας αλλά μόνο με εγγυήσεις ασφαλείας η πλειοψηφία των Ουκρανών

trump_new_789
ΚΟΣΜΟΣ

Washington Post: Το «φαραωνικό» σχέδιο του Τραμπ για τη μεταπολεμική Γάζα – Θέλει να την μετατρέψει σε… λαμπερό τουριστικό θέρετρο

ekav limani – new
ΕΛΛΑΔΑ

Σαντορίνη: Αστυνομικός έσωσε με ΚΑΡΠΑ άνδρα που είχε χάσει τις αισθήσεις για 20 λεπτά

manitaria_bugiurdi
CUCINA POVERA

Μανιτάρια μπουγιουρντί στο πήλινο, σαλονικιώτικα

marietta_gourounia
LIFESTYLE

Η... διαφορετική παρέα της Μαριέττας Χρουσαλά στην Άτοκο (photos)

tsipras santorinios
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Μια υπόσχεση έφερε τον Αλέξη Τσίπρα και τον μικρό γιο του Νεκτάριου Σαντορινιού στο γήπεδο της ΑΕΚ

gaidouria-new
ΕΛΛΑΔΑ

Ύδρα: Πίσω από την τουριστική εικόνα κρύβεται μια σκληρή πραγματικότητα – Σύνηθες φαινόμενο η κακομεταχείριση ιπποειδών (Photos/Video)

komissatisfabrikas_kentriki
ΘΕΑΤΡΟ

H «Κόμισσα της φάμπρικας», σε σκηνοθεσία Σταμάτη Φασουλή, έρχεται τον Οκτώβριο στο ανακαινισμένο Embassy Theater

