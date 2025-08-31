Κρήτη: Βρέθηκε σορός 60χρονου σε προχωρημένη σήψη

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Σορός 60χρονου που αγνοούνταν για μέρες, βρέθηκε σε χωράφι στο Ηράκλειο Κρήτης, δίπλα από τρακτέρ, όπου πιθανόν το θύμα εκτελούσε αγροτικές εργασίες.
Σύμφωνα με το neakriti.gr, μαρτυρίες αναφέρουν ότι η τελευταία φορά που ο άνδρας είχε θεαθεί ζωντανός ήταν στα μέσα Αυγούστου, φορώντας τα ίδια ρούχα με τα οποία βρέθηκε σήμερα.
Το τελευταίο τηλεφώνημα που δέχτηκε ο άνδρας, φέρεται να καταγράφηκε στις 16 Αυγούστου.
Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικές δυνάμεις, ενώ αναμένεται η παρουσία ιατροδικαστή προκειμένου να διενεργηθεί αυτοψία και να αποσαφηνιστούν τα αίτια θανάτου.
Η υπόθεση βρίσκεται σε εξέλιξη, με την προανάκριση να διεξάγεται από τις αρμόδιες αρχές.
