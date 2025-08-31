search
31.08.2025 20:34

Σαντορίνη: Αστυνομικός έσωσε με ΚΑΡΠΑ άνδρα που είχε χάσει τις αισθήσεις για 20 λεπτά

31.08.2025 20:34
ekav limani – new

Σωτήρια αποδείχθηκε η άμεση επέμβαση ενός αστυνομικού στη Σαντορίνη, ο οποίος κράτησε στη ζωή έναν άνδρα εφαρμόζοντάς του καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση (ΚΑΡΠΑ) επί 20 λεπτά.

Το περιστατικό σημειώθηκε το απόγευμα του Σαββάτου, 30 Αυγούστου 2025, μπροστά από το Επαρχείο Σαντορίνης, όταν ένας άνδρας κατέρρευσε αιφνίδια.

Ο αστυνομικός, που υπηρετεί προσωρινά στο νησί, έσπευσε στο σημείο και ξεκίνησε ΚΑΡΠΑ, έχοντας στο πλευρό του έναν γιατρό-πολίτη που βρέθηκε τυχαία στο σημείο.

Αν και κλήθηκε ασθενοφόρο, η άφιξή του καθυστέρησε λόγω άλλου συμβάντος, με αποτέλεσμα ο αστυνομικός να συνεχίσει αδιάκοπα τις προσπάθειες αναζωογόνησης μέχρι να φτάσει το πλήρωμα του ΕΚΑΒ.

Χάρη στην επιμονή και την ψυχραιμία του, ο άνδρας μεταφέρθηκε ζωντανός στο νοσοκομείο, όπου οι γιατροί κατάφεραν να τον σταθεροποιήσουν.

Πλέον, ο άνδρας νοσηλεύεται, έχοντας διαφύγει τον κίνδυνο.

piero1
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

ΑΕΚ-Αστέρας Τρίπολης 1-0: Αγχώθηκε αλλά έκανε το 2 στα 2 η Ένωση

thessaloniki_astynomia_2908_1920-1080_new
ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Βρέθηκε σορός 60χρονου σε προχωρημένη σήψη

oukrania polemos 8876- new
ΚΟΣΜΟΣ

Πόλεμος στην Ουκρανία: Υπέρ της εκεχειρίας αλλά μόνο με εγγυήσεις ασφαλείας η πλειοψηφία των Ουκρανών

trump_new_789
ΚΟΣΜΟΣ

Washington Post: Το «φαραωνικό» σχέδιο του Τραμπ για τη μεταπολεμική Γάζα – Θέλει να την μετατρέψει σε… λαμπερό τουριστικό θέρετρο

