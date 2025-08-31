Σαντορίνη: Αστυνομικός έσωσε με ΚΑΡΠΑ άνδρα που είχε χάσει τις αισθήσεις για 20 λεπτά

Σωτήρια αποδείχθηκε η άμεση επέμβαση ενός αστυνομικού στη Σαντορίνη, ο οποίος κράτησε στη ζωή έναν άνδρα εφαρμόζοντάς του καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση (ΚΑΡΠΑ) επί 20 λεπτά.

Το περιστατικό σημειώθηκε το απόγευμα του Σαββάτου, 30 Αυγούστου 2025, μπροστά από το Επαρχείο Σαντορίνης, όταν ένας άνδρας κατέρρευσε αιφνίδια.

Ο αστυνομικός, που υπηρετεί προσωρινά στο νησί, έσπευσε στο σημείο και ξεκίνησε ΚΑΡΠΑ, έχοντας στο πλευρό του έναν γιατρό-πολίτη που βρέθηκε τυχαία στο σημείο.

Αν και κλήθηκε ασθενοφόρο, η άφιξή του καθυστέρησε λόγω άλλου συμβάντος, με αποτέλεσμα ο αστυνομικός να συνεχίσει αδιάκοπα τις προσπάθειες αναζωογόνησης μέχρι να φτάσει το πλήρωμα του ΕΚΑΒ.

Χάρη στην επιμονή και την ψυχραιμία του, ο άνδρας μεταφέρθηκε ζωντανός στο νοσοκομείο, όπου οι γιατροί κατάφεραν να τον σταθεροποιήσουν.

Πλέον, ο άνδρας νοσηλεύεται, έχοντας διαφύγει τον κίνδυνο.

