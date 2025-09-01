«Κυριάκο δώστα όλα» στη ΔΕΘ των 3 ερωτημάτων, η παραδοχή Μαρινάκη, η δεύτερη ραψωδία του Τρίπρα, η νέα δικογραφία ΟΠΕΚΕΠΕ και το μήνυμα του Δούκα  

Καλημέρα και καλή εβδομάδα.

Εβδομάδα ΔΕΘ αυτή που ξεκινάει και θα έχει πρωταγωνιστές Μητσοτάκη και Τσίπρα τον καθένα για διαφορετικούς λόγους.

Ο μεν Μητσοτάκης θα κινηθεί στη λογική «Κυριάκο δώστα όλα»- για να παραφράσουμε τον Ανδρέα- απευθυνόμενος στον εαυτό του και δευτερευόντως στον Πιερρακάκη με στόχο να αλλάξει το κλίμα που ξέρει (;) ότι δεν είναι καλό.

Ο στόχος είναι η άνοδος στις δημοσκοπήσεις – που δεν θέλει και πολύ προσπάθεια, αφού οι μισές συνεργάζονται και με το Μαξίμου -, ούτως ώστε να «πατήσει» καλύτερα για το 2026 που θα ‘ναι προεκλογική χρονιά.

Κοντά στα 2 δισ. θα ανακοινωθούν στη ΔΕΘ. Αλλά τα νούμερα δεν σώζουν κανέναν στις δύσκολες εποχές. Οι άνθρωποι σώζουν.

Νομίζω, ότι τρία είναι τα μεγάλα προβλήματα που καλείται να αντιμετωπίσει η κυβέρνηση.

1. Η ακρίβεια

2. Η εκτεταμένη διαφθορά

3. Και τα εθνικά θέματα.

Πέρα από παροχές και τα επιδόματα λοιπόν, πρέπει να απαντήσει σε αυτά με πειστικότητα. Αλλιώς και οι παροχές και τα επιδόματα και οι υποσχέσεις θα πέσουν στο κενό.

Η παραδοχή Μαρινάκη

Παρατήρησα πάντως ότι το Μαξίμου έχει συναίσθηση ότι τα πράγματα δεν πάνε καλά. Δεν είναι δύσκολο να καταλάβει κανείς ότι η κυβέρνηση αντιμετωπίζει τη δυσφορία του κόσμου. Αλλά έχει σημασία να το παραδέχεται έστω και εμμέσως.

Όπως έκανε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης στην κυριακάτικη Καθημερινή: «Σε κάποιες περιπτώσεις, κυρίως από την επικοινωνιακή διαχείριση μερικών πολιτικών, πληγώσαμε ένα μέρος της κοινωνίας και οφείλουμε με τη στάση μας, το λόγο μας, αλλά πρωτίστως έμπρακτα με τις πολιτικές μας, να κερδίσουμε ξανά την εμπιστοσύνη τους» ήταν η δήλωσή του, η οποία δείχνει και κάποιες διαθέσεις για διορθωτικές κινήσεις.

Την Παρασκευή ο Τσίπρας

Για τον Τσίπρα η εβδομάδα θα ’ναι η εισαγωγή στην «δεύτερη ραψωδία». Θα δώσει το στίγμα του στο συνέδριο του Economist την Παρασκευή στη Θεσσαλονίκη.

Να δούμε πότε θα ανακοινώσει το «νέο» κόμμα, με ποιους θα πάει και ποιους θα αφήσει.

Έχει σημασία κυρίως, ποιους θα αφήσει…

Δικογραφία ΟΠΕΚΕΠΕ για 10 βουλευτές

Η κυβέρνηση προσπαθεί να κλείσει μέτωπα, αλλά η… πραγματικότητα έχει άλλη άποψη.

Την ώρα που γίνεται ένας ολόκληρος σχεδιασμός ώστε να αποφευχθούν τα πολλά… πέναλτι με τη μορφή ερωτήσεων που κινδυνεύει να αντιμετωπίσει ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη ΔΕΘ, βγαίνει από το ρεπορτάζ ότι έρχεται νέα δικογραφία ΟΠΕΚΕΠΕ από την ευρωπαϊκή εισαγγελία για δέκα βουλευτές.

Αν επιβεβαιωθεί η πληροφορία τότε κινδυνεύει η ΔΕΘ να γίνει… ΔΕΝ, για την κυβέρνηση.

«Μαζεύτηκε» η δεξιά πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ

Όσο φθείρεται ο Μητσοτάκης τόσο υποχωρεί και η φιλομητσοτακική πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ. Εννοώ η πτέρυγα που παραμένει εντός του σημερινού ΠΑΣΟΚ και ξερογλείφεται για υπουργεία, όχι την πτέρυγα που έχει ενταχθεί σε διάφορα κύματα ήδη στη ΝΔ και την κυβέρνηση.

Έμπειροι παρατηρητές των ενδοπασοκικών πραγμάτων διαπιστώνουν ότι τα στελέχη που κατά περιόδους εμφανίζονταν σε συνεδριάσεις και έλεγαν ότι το ΠΑΣΟΚ δεν μπορεί να αφήσει τη χώρα ακυβέρνητη και οφείλει να συζητήσει συνεργασία με τον Μητσοτάκη είναι ελαφρώς… εξαφανισμένα.

Σε αυτή τη φάση δεν τους παίρνει – εδώ έχει σηκώσει μπαϊράκι κατά του Κυριάκου μέχρι και η Διαμαντοπούλου, οι… βαρκούλες θα ανεμίζουν;

Το μήνυμα του Δούκα στους 3 υπουργούς

Τρεις υπουργοί συντονίστηκαν για να βάλουν φρένο στον Χάρη Δούκα, που ανοίγει την Βασιλίσσης Όλγας για ήπια κυκλοφορία των οχημάτων, αναμορφώνοντας συνολικά την περιοχή από το χάλι που είναι σήμερα.

Αν είχαν τέτοια σύμπνοια οι υπουργοί και σε άλλα θέματα η κυβέρνηση ίσως να μην ήταν στο 23%, που την εντοπίζουν οι δημοσκοπήσεις.

Φαίνεται πως οι γαλάζιοι δεν αντέχουν έναν δήμαρχο που κάνει τα δικά του – ειδικά όταν αυτά είναι τα εξόχως λογικά και επιβεβλημένα – για την πόλη. Και ειδικά έναν δήμαρχο, που συμβολίζει την αποτελεσματικότητα των συνεργασιών στον προοδευτικό χώρο.

Για την ανταλλαγή ανακοινώσεων και τις κόντρες έχετε ήδη πληροφορηθεί. Αυτό που γνωρίζω παραπάνω ή βλέπω για το μέλλον ως… Κάλχας, είναι πως ο Δούκας θα πάει κόντρα ακόμα και σε εντολές υπουργείων, που θα απαγορεύουν την εφαρμογή των αποφάσεων του δήμου της Αθήνας. Ακόμα κι αυτές οι εντολές επιχειρηθεί από την κυβέρνηση να επιβληθούν με αυταρχικό – με τα ΜΑΤ δηλαδή – τρόπο. Αυτό εννοεί όταν λέει πως δεν θα κάνει πίσω.

Κι όποιος αντέξει.

Ανεβοκατεβάσματα

Ανέβηκε ένα άρθρο γνώμης στο σάιτ του Σκάι όπου ο αρθρογράφος υποστήριζε γιατί πρέπει να επιστρέψει στον κυβερνητικό σχηματισμό ο Γρηγόρης Δημητριάδης. Δικαίωμά του και έγραψε την άποψή του. Έλα όμως που ένας σφουγγοκωλάριος του Μαξίμου ζήτησε από την διοίκηση του ΣΚΑΙ να κατέβει το άρθρο όπως και έγινε.

Φαίνεται ότι το πήρε χαμπάρι ο Αλαφούζος έγινε έξαλλος και ζήτησε να ξανανέβει!

Ας σημειωθεί, ότι ο Μητσοτάκης δεν είχε ιδέα για όλο αυτό το πάνω-κάτω! Ωραία εεε;

Μηνιαία τέλη λογαριασμών φέρνουν οι τράπεζες

Οι τελευταίες αποφάσεις για μείωση των τραπεζικών προμηθειών στα ΑΤΜ έχουν προκαλέσει έντονη ανησυχία στις τράπεζες, που βλέπουν έσοδα να «εξατμίζονται» από τις συναλλαγές των πελατών. Μέσα στους διαδρόμους των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων, οι συζητήσεις είναι έντονες: πώς θα καλυφθεί το κενό χωρίς να χαθούν κερδοφόρες «γραμμές» εσόδων;

Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, φαίνεται να κερδίζει έδαφος η ιδέα της επιβολής μηνιαίων τελών διαχείρισης λογαριασμών. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι τράπεζες εξετάζουν σενάρια όπου κάθε λογαριασμός – ακόμη και των πιο «ήσυχων» πελατών – θα επιβαρύνεται με ένα σταθερό τέλος, ανεξάρτητα από τη χρήση του. Το μέτρο θεωρείται από κάποιους ως η πιο «διακριτική» μέθοδος να ανακτηθούν τα χαμένα έσοδα από τα ΑΤΜ, χωρίς να εμφανίζεται ως αύξηση χρεώσεων ανά συναλλαγή.

Οι τραπεζικοί κύκλοι αφήνουν να εννοηθεί ότι η κίνηση αυτή δεν είναι απλώς σκέψη, αλλά πιθανό βήμα μέσα στους επόμενους μήνες, εφόσον οι κανονιστικές αλλαγές προχωρήσουν. Ταυτόχρονα, η εξέλιξη προκαλεί αίσθηση στους καταναλωτές, που ίσως δουν τους λογαριασμούς τους να γίνονται «φορολογικός στόχος» για την τράπεζα, σε μια εποχή που η κερδοφορία τους παραμένει υψηλή, παρά τις όποιες ρυθμιστικές παρεμβάσεις.

