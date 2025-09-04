H Εθνική Λυρική Σκηνή ταξιδεύει στην Ελλάδα – Το Μπαλέτο της ΕΛΣ στο 4ο Φεστιβάλ Χίου Return of the Summer

Το Μπαλέτο της Εθνικής Λυρικής Σκηνής στο πλαίσιο του προγράμματος «Η ΕΛΣ ταξιδεύει στην Ελλάδα» συνεχίζει την περιοδεία του με το δίπτυχο σύγχρονου χορού Return of the Summer το Σάββατο 6 Σεπτεμβρίου 2025 στο Πετροκάραβο Βροντάδου στη Χίο, στο πλαίσιο του 4ου Φεστιβάλ Χίου. Το πρόγραμμα «Η ΕΛΣ ταξιδεύει στην Ελλάδα» υλοποιείται με τη στήριξη της δωρεάς του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ) για την ενίσχυση της καλλιτεχνικής εξωστρέφειας της Εθνικής Λυρικής Σκηνής.

Στο δίπτυχο Return of the Summer, το έργο Point of No Return του Γιάννη Μανταφούνη πάνω σε μουσική Γιώργου Κουμεντάκη συνομιλεί με το έργο Les Nuits d’été του διευθυντή Μπαλέτου της ΕΛΣ Κωνσταντίνου Ρήγου σε μουσική του Εκτόρ Μπερλιόζ, συνθέτοντας ένα εντυπωσιακό πρόγραμμα σύγχρονου χορού που ξεχειλίζει από δυναμισμό και ενέργεια.

Στο Point of No Return, o διεθνώς αναγνωρισμένος χορευτής και χορογράφος Γιάννης Μανταφούνης συνθέτει ένα σύγχρονο χορευτικό έργο με κινησιολογικά στοιχεία βαθιά ριζωμένα στην παράδοση του κλασικού χορού. Στον τόνο της μουσικής του Γιώργου Κουμεντάκη, οι χορευτές του Μπαλέτου της ΕΛΣ επικεντρώνουν την ερμηνεία τους στη διαφάνεια και την αυθεντικότητα της κίνησης μέσα από το πρίσμα του κλασικού βηματολογίου. Παρότι το ομαδικό βίωμα των σωμάτων τους αντικατοπτρίζει μια άκρως κλασική χορογραφική προσέγγιση, διακρίνεται στους ερμηνευτές ένα προσωπικό στίγμα και μια ιδιαίτερα σύγχρονη αντιμετώπιση της παρουσίας και ερμηνείας της κίνησης, εμφανή στοιχεία που σηματοδοτούν την υπογραφή του χορογράφου σε κάθε του νέο έργο.

O περίφημος κύκλος Les Nuits d’été (Καλοκαιρινές νύχτες) είναι ένα από τα πιο δημοφιλή έργα του Εκτόρ Μπερλιόζ. Ο κορυφαίος Γάλλος συνθέτης γράφει αυτά τα έξι τραγούδια για φωνή και πιάνο, πάνω σε ποίηση Τεοφίλ Γκωτιέ, επιδιώκοντας να αποδώσει μουσικά, μέσα από τις λεπτεπίλεπτες ερωτικές μελωδίες του, την αγάπη στην πιο εξιδανικευμένη μορφή της. Βασισμένος στον ομώνυμο κύκλο τραγουδιών, ο Κωνσταντίνος Ρήγος δημιουργεί με το Μπαλέτο της ΕΛΣ ένα έργο για τον έρωτα, τη μοναξιά, την αναζήτηση, το ταξίδι. Χειρονομίες και σχήματα δημιουργούν ένα καλειδοσκόπιο για το εσωτερικό καλοκαίρι του καθενός μας. Το έργο ερμηνεύει ο διεθνώς καταξιωμένος βαρύτονος Τάσης Χριστογιαννόπουλος, συνοδευόμενος στο πιάνο από τη Σοφία Ταμβακοπούλου.

Χορός • Μπαλέτο ΕΛΣ

Return of the Summer

Δίπτυχο σύγχρονου χορού σε χορογραφίες Γιάννη Μανταφούνη και Κωνσταντίνου Ρήγου

6 Σεπτεμβρίου 2025 • Ώρα έναρξης: 18.30

Πετροκάραβο Βροντάδου

Στο πλαίσιο του 4ου Φεστιβάλ Χίου

Point of No Return

Χορογραφία, επιμέλεια κοστουμιών: Γιάννης Μανταφούνης

Μουσική: Γιώργος Κουμεντάκης

Χορεύουν: Μάνες Αλμπέρντι, Γιάννης Γκάντσιος, Έλενα Κέκκου, Γιάννης Μητράκης, Μάρτα Ριβέρο ντε Μιράντα, Μαρίτα Νικολίτσα, Ντανιέλε Πεκοράρι, Στέφανο Πιετραγκάλλα, Ελευθερία Στάμου, Γιώργος Χατζόπουλος, Δέσποινα Χρυσοστόμου

Les Nuits d’été

Χορογραφία, σκηνικό: Κωνσταντίνος Ρήγος

Μουσική: Εκτόρ Μπερλιόζ

Στίχοι: Τεοφίλ Γκωτιέ

Κοστούμια: Deux Hommes

Χορεύουν: Βαγγέλης Μπίκος, Μάνες Αλμπέρντι, Γιάννης Γκάντσιος, Έλενα Κέκκου, Γιάννης Μητράκης, Μαρίτα Νικολίτσα, Σέφανο Πιετραγκάλλα, Ελευθερία Στάμου, Δέσποινα Χρυσοστόμου

Είσοδος ελεύθερη

Μέγας Δωρητής ΕΛΣ & Δωρητής προγράμματος περιοδειών

Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ)