Τρόμος στο Βερολίνο: Αυτοκίνητο έπεσε πάνω σε ομάδα ατόμων – Τραυματίστηκαν πολλά παιδιά, ατύχημα λένε οι αρχές

Συναγερμός σήμανε στις γερμανικές αρχές όταν αυτοκίνητο έπεσε πάνω σε ανθρώπους στο Βερολίνο, τραυματίζοντας αρκετούς από αυτούς, μεταξύ των οποίων παιδιά.

Το περιστατικό συνέβη γύρω στις 1:10 μ.μ. τοπική ώρα στη Seestraße, έναν δρόμο στο Βερολίνο-Βέντινγκ, βορειοδυτικά του κέντρου της πόλης.

Σύμφωνα με γερμανικά μέσα, το αυτοκίνητο παρέσυρε την ομάδα ατόμων. Οι γερμανικές υπηρεσίες αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών τόνισαν ότι πρόκειται για ατύχημα.

Λέγεται ότι πολλά παιδιά είναι μεταξύ των θυμάτων, καθώς αρκετές ομάδες ήταν παρούσες στο σημείο. Σύμφωνα με τα αρχικά ευρήματα, ένας συνοδός των παιδιών τραυματίστηκε σοβαρά και αρκετά παιδιά τραυματίστηκαν ελαφρά.

Ο οδηγός του οχήματος συνελήφθη επί τόπου. Η αστυνομία θεωρεί ότι το περιστατικό δεν είχε τρομοκρατικό υπόβαθρο, αλλά η έρευνα συνεχίζεται.

