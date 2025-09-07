Πτολεμαΐδα: Καρδιακό επεισόδιο 59χρονου σε αγώνα δρόμου – Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο

Ένας δρομέας που συμμετείχε σε αγώνα δρόμου στη Πτολεμαΐδα υπέστη καρδιακή προσβολή την ώρα του αγώνα.

Αμέσως άνδρες του ΕΚΑΒ που είχαν υπηρεσία στον αγώνα, έσπευσαν για τις πρώτες βοήθειες στον 59χρονο αθλητή, ο οποίος υπέστη ανακοπή αμέσως μετά.

Οι διασώστες κατάφεραν να τον κρατήσουν στη ζωή και να τον μεταφέρουν στο Μποδοσάκειο Νοσοκομείο Πτολεμαΐδας όπου νοσηλεύεται διασωληνωμένος σε σοβαρή κατάσταση.

