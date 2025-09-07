Χαλκιδική: Σοβαρό τροχαίο με εγκλωβισμένο τραυματία – Επιχείρηση 11 πυροσβεστών με 5 οχήματα 

Σοβαρό τροχαίο ατύχημα με έναν τραυματία σημειώθηκε το μεσημέρι στην επαρχιακή οδό Σιθωνίας, λίγο πριν τη Μεταμόρφωση Χαλκιδικής.

Το τροχαίο σημειώθηκε γύρω στις 13:30 με αποτέλεσμα να διακοπεί προσωρινά η κυκλοφορία των αυτοκινήτων.

Στην επιχείρηση κλήθηκε η Πυροσβεστική και το ΕΚΑΒ, όπου με χρήση διασωστικής σκάλας απεγκλωβίστηκε ο οδηγός ο οποίος μεταφέρθηκε τραυματισμένος στο νοσοκομείο Πολυγύρου.

Στην επιχείρηση απεγκλωβισμού συμμετείχαν συνολικά 11 πυροσβέστες με 5 οχήματα.

