ΣΑΤΑ: 48ωρη απεργία ταξί στις 9 και 10 Σεπτεμβρίου – Τι ζητούν οι οδηγοί

Χωρίς ταξί την Τρίτη 9 και την Τετάρτη 10 Σεπτεμβρίου 2025 η Αττική, καθώς ο ΣΑΤΑ προανήγγειλε 48ωρη απεργία.

Σε 48ωρη απεργία στις 9 και 10 Σεπτεμβρίου προχωρούν οι οδηγοί ταξί, αντιδρώντας στη νέα Κοινή Υπουργική Απόφαση, που δίνει την δυνατότητα μετακινήσεων με βαν και τονίζουν ότι η κυβέρνηση Μητσοτάκη απαξιώνει επί 6 χρόνια τον κλάδο τους.

Ο πρόεδρος του ΣΑΤΑ Θύμιος Λυμπερόπουλος έκανε λόγο για προειδοποιητική απεργία αλλά επιφυλάχθηκε πως αν δεν αποσυρθεί η ΚΥΑ θ΄ ακολουθήσει απεργία διαρκείας.

«Η πρόσφατη κυβερνητική απόφαση που επιτρέπει την αστική μεταφορά από Επιβατηγά Ιδιωτικής Χρήσης (Ε.Ι.Χ.) με τη διάταξη «από τόπο σε τόπο», αποτελεί ευθεία παραβίαση των συνταγματικών διατάξεων και των θεμελιωδών κανόνων της υφιστάμενης νομοθεσίας, σύμφωνα με την οποία η συγκεκριμένη δυνατότητα ανήκει αποκλειστικά και μόνο στα ταξί», σημειώνουν οι αυτοκινητιστές.

«Αυτή η παράνομη και αντισυνταγματική ρύθμιση πλήττει βάναυσα τον κλάδο μας, υπονομεύοντας την επαγγελματική μας αξιοπρέπεια, τη νομιμότητα και την ομαλή λειτουργία της αγοράς μεταφορών. Το ΣΑΤΑ απαιτεί την άμεση και πλήρη απόσυρση της Κοινής Υπουργικής Απόφασης, τονίζουν οι συνδικαλιστές», λένε από τον ΣΑΤΑ.

Προειδοποιούν μάλιστα πως αν δεν υπάρξει αυτή η αλλαγή θα προχωρήσουν «σε δυναμικές, μαζικές και παρατεταμένες κινητοποιήσεις, αξιοποιώντας κάθε νόμιμο μέσο».

Επιπλέον, υποστήριξαν πως θ΄ ακολουθήσουν και τη δικαστική οδό: «Θα εξετάσουμε το ενδεχόμενο κατάθεσης αγωγών και μηνύσεων για διαφυγόντα κέρδη, ακόμη και κατά αρμόδιων υπουργών και άλλων κυβερνητικών παραγόντων, που ευθύνονται για την ψήφιση και εφαρμογή αυτής της παράνομης ρύθμισης».

Όπως είπαν, «η συγκεκριμένη κυβέρνηση επί έξι χρόνια απαξιώνει τον κλάδο μας και παράγει συνεχώς προβλήματα. Οφείλει όμως να αντιληφθεί ότι η υπομονή και η ανοχή μας έχουν πλέον εξαντληθεί. Η νομιμότητα, η δικαιοσύνη και η επιβίωσή μας δεν διαπραγματεύονται».

Διαβάστε επίσης:

Αιματηρό επεισόδιο στα Χανιά: Μαχαίρωσαν δύο άτομα στο κέντρο της πόλης – Αναζητούνται οι δράστες

Τραγωδία στο λιμάνι του Πειραιά: 75χρονος πνίγηκε αφού έπεσε στη θάλασσα στην Πύλη Ε1

Θεσσαλονίκη: Φωτιά ξέσπασε στο Πλαγιάρι – Στη μάχη και 2 εναέρια μέσα