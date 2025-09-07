search
ΚΥΡΙΑΚΗ 07.09.2025 14:16
ΕΛΛΑΔΑ

07.09.2025 13:44

Αττική: Προσπάθησαν να εισάγουν 62 κιλά κάνναβης μέσω… ταχυδρομικού δέματος – 2 συλλήψεις

07.09.2025 13:44
Αστυνομικοί της Υποδιεύθυνση Δίωξης Ναρκωτικών της ΔΑΟΕ συνέλαβαν το απόγευμα της Παρασκευής, 5 Σεπτεμβρίου, σε περιοχή της Αττικής, δύο άντρες, ηλικίας 27 και 22 ετών, οι οποίοι εισήγαγαν ταχυδρομικά από τον Καναδά 120 νάιλον συσκευασίες με ακατέργαστη κάνναβη συνολικού μικτού βάρους 62 κιλών.

Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για παράβαση της νομοθεσίας για τα ναρκωτικά, στην οποία περιλαμβάνονται ακόμα 4 άτομα.

Ειδικότερα, όπως έγινε γνωστό από την ΕΛΑΣ, αστυνομικοί της Δίωξης Ναρκωτικών εντόπισαν σε αποθήκη εταιρείας σε περιοχή της Αττικής ξυλοκιβώτιο, το οποίο περιείχε 120 νάιλον συσκευασίες με ακατέργαστη κάνναβη συνολικού μικτού βάρους 62 κιλών.

Ακολούθως, μετά από έγκριση του αρμόδιου Εισαγγελέα Εφετών, ανατέθηκε από το Συντονιστικό Όργανο Δίωξης Ναρκωτικών (Σ.Ο.Δ.Ν.) στην Υποδιεύθυνση Δίωξης Ναρκωτικών, η διενέργεια ελεγχόμενης παράδοσης του ταχυδρομικού δέματος κατά την οποία συνελήφθησαν οι κατηγορούμενοι, οι οποίοι αποπειράθηκαν να παραλάβουν από εταιρείας ταχυμεταφορών και για λογαριασμό των συγκατηγορουμένων τους το παραπάνω ξυλοκιβώτιο.

Συνολικά από τις έρευνες που πραγματοποιήθηκαν, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

• ακατέργαστη κάνναβη βάρους 62 κιλών,

• το χρηματικό ποσό των 675 ευρώ,

• Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο και 2 συσκευές κινητής τηλεφωνίας.

Όπως σημειώνεται από την ΕΛΑΣ οι κατηγορούμενοι έχουν απασχολήσει κατά το παρελθόν για διάφορα αδικήματα.

Ο συλληφθέντες οδηγήθηκαν στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.

