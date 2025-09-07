search
07.09.2025 14:15

Θεσσαλονίκη: Φωτιά ξέσπασε στο Πλαγιάρι – Στη μάχη και 2 εναέρια μέσα

07.09.2025 14:15
fvtia-new
φωτογραφία αρχείου

Επί ποδός η πυροσβεστική μετά από φωτιά που ξέσπασε σε περιοχή με χαμηλή βλάστηση στο Πλαγιάρι Θεσσαλονίκης.

Στο σημείο επιχειρούν 35 πυροσβέστες, με δύο πεζοπόρες ομάδες της 2ης ΕΜΟΔΕ και 9 οχήματα, ενώ στη μάχη με τις φλόγες συμμετέχουν εθελοντές και δύο ελικόπτερα.

Στην επιχείρηση συνδράμουν επίσης μηχανήματα έργου και υδροφόρες των ΟΤΑ, προκειμένου να περιοριστεί η εξάπλωση της φωτιάς.

Αττική: Προσπάθησαν να εισάγουν 62 κιλά κάνναβης μέσω… ταχυδρομικού δέματος – 2 συλλήψεις

Απόψε η «ματωμένη» ολική σεληνιακή έκλειψη

Κέρκυρα: Συνελήφθησαν 3 ανήλικες για βίαιη ληστεία super market – Ξυλοκόπησαν εργαζόμενες

