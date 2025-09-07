Θεσσαλονίκη: Φωτιά ξέσπασε στο Πλαγιάρι – Στη μάχη και 2 εναέρια μέσα

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Επί ποδός η πυροσβεστική μετά από φωτιά που ξέσπασε σε περιοχή με χαμηλή βλάστηση στο Πλαγιάρι Θεσσαλονίκης.
Στο σημείο επιχειρούν 35 πυροσβέστες, με δύο πεζοπόρες ομάδες της 2ης ΕΜΟΔΕ και 9 οχήματα, ενώ στη μάχη με τις φλόγες συμμετέχουν εθελοντές και δύο ελικόπτερα.
Στην επιχείρηση συνδράμουν επίσης μηχανήματα έργου και υδροφόρες των ΟΤΑ, προκειμένου να περιοριστεί η εξάπλωση της φωτιάς.
Διαβάστε επίσης:
Αττική: Προσπάθησαν να εισάγουν 62 κιλά κάνναβης μέσω… ταχυδρομικού δέματος – 2 συλλήψεις
Απόψε η «ματωμένη» ολική σεληνιακή έκλειψη
Κέρκυρα: Συνελήφθησαν 3 ανήλικες για βίαιη ληστεία super market – Ξυλοκόπησαν εργαζόμενες
Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.