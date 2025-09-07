Αιματηρό επεισόδιο στα Χανιά: Μαχαίρωσαν δύο άτομα στο κέντρο της πόλης – Αναζητούνται οι δράστες

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Αιματηρό επεισόδιο σημειώθηκε το μεσημέρι της Κυριακής, σε πολυκατοικία στη συμβολή των οδών Ζυμβρακάκηδων και Γρηγορίου Ε΄στο κέντρο των Χανίων.
Σύμφωνα με πληροφορίες του zarpanews.gr, άγνωστοι δράστες επιτέθηκαν σε δύο άτομα, μέσα στο σπίτι τους, και τους τραυμάτισαν με μαχαίρι.
Τα θύματα, είναι αλλοδαποί και μεταφέρθηκαν στο Γενικό Νοσοκομείο Χανίων, φέροντας εκτεταμμένα τραύματα.
Οι δράστες, μετά το περιστατικό αποχώρησαν από το σημείο του εγκλήματος και αναζητούνται.
Διαβάστε επίσης:
Τραγωδία στο λιμάνι του Πειραιά: 75χρονος πνίγηκε αφού έπεσε στη θάλασσα στην Πύλη Ε1
Θεσσαλονίκη: Φωτιά ξέσπασε στο Πλαγιάρι – Στη μάχη και 2 εναέρια μέσα
Αττική: Προσπάθησαν να εισάγουν 62 κιλά κάνναβης μέσω… ταχυδρομικού δέματος – 2 συλλήψεις
Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.