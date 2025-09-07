Αιματηρό επεισόδιο στα Χανιά: Μαχαίρωσαν δύο άτομα στο κέντρο της πόλης – Αναζητούνται οι δράστες

Αιματηρό επεισόδιο σημειώθηκε το μεσημέρι της Κυριακής, σε πολυκατοικία στη συμβολή των οδών Ζυμβρακάκηδων και Γρηγορίου Ε΄στο κέντρο των Χανίων.

Σύμφωνα με πληροφορίες του zarpanews.gr, άγνωστοι δράστες επιτέθηκαν σε δύο άτομα, μέσα στο σπίτι τους, και τους τραυμάτισαν με μαχαίρι.

Τα θύματα, είναι αλλοδαποί και μεταφέρθηκαν στο Γενικό Νοσοκομείο Χανίων, φέροντας εκτεταμμένα τραύματα.

Οι δράστες, μετά το περιστατικό αποχώρησαν από το σημείο του εγκλήματος και αναζητούνται.

