Υπό πλήρη έλεγχο η φωτιά στο Πλαγιάρι Θεσσαλονίκης

Υπό πλήρη έλεγχο τέθηκε η φωτιά στο Πλαγιάρι, η οποία ξέσπασε στις 12:50 το μεσημέρι σε χαμηλή βλάστηση.

Για την κατάσβεσή τους επιχείρησαν 35 πυροσβέστες με εννέα οχήματα, δύο ομάδες πεζοπόρων, εθελοντές, μηχανήματα έργου και υδροφόρες του δήμου Θέρμης, ενώ ρίψεις νερού πραγματοποίησαν και δύο ελικόπτερα.

Διαβάστε επίσης:

Ιμάμογλου από τη φυλακή: «Ο κόσμος χρειάζεται την Τουρκία και την Ελλάδα να παρουσιάσουν εικόνα ειρήνης» – Το μήνυμα του για το Φεστιβάλ Ειρήνης Λέσβου

ΣΑΤΑ: 48ωρη απεργία ταξί στις 9 και 10 Σεπτεμβρίου – Τι ζητούν οι οδηγοί

Αιματηρό επεισόδιο στα Χανιά: Μαχαίρωσαν δύο άτομα στο κέντρο της πόλης – Αναζητούνται οι δράστες