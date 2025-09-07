search
ΚΥΡΙΑΚΗ 07.09.2025 20:00
ΕΛΛΑΔΑ

07.09.2025 18:44

Άγιο Όρος: Διασώθηκαν σώοι 4 τουρίστες – Βυθίστηκε το σκάφος τους

07.09.2025 18:44
Αίσιο τέλος είχε επιχείρηση διάσωσης τεσσάρων αλλοδαπών στη θαλάσσια περιοχή του κόλπου Αγίου Όρους, μετά τη βύθιση σκάφους στο οποίο επέβαιναν.

Υπό τον συντονισμό του Ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης (ΕΚΣΕΔ), στο σημείο επιχειρούν δύο πλωτά περιπολικά του Λιμενικού Σώματος και ελικόπτερο Super Puma της Πολεμικής Αεροπορίας, για τον εντοπισμό και την περισυλλογή τους.

Τα 4 άτομα που επέβαιναν στο σκάφος περισυνελέγησαν και είναι καλά στην υγεία τους.

Η αιτία βύθισης του σκάφους παραμένει προς το παρόν αδιευκρίνιστη.

oukrania-vomvardismos-ktirio
ΚΟΣΜΟΣ

Ουκρανία: Έσβησε η πυρκαγιά στην έδρα της κυβέρνησης στο Κίεβο – Πέντε νεκροί και 20 τραυματίες από την ρωσική επίθεση

trump
ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: Δηλώνει έτοιμος να προχωρήσει στη δεύτερη φάση κυρώσεων κατά της Ρωσίας

gaza-vomvardismos
ΚΟΣΜΟΣ

Γάζα: Το Ισραήλ κάλεσε τη Χαμάς να παραδοθεί – Συνεχίζει να βομβαρδίζει κτίρια, 14 νεκροί τη νύχτα

tsipras-economist-734
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τσίπρας για τις εξαγγελίες Μητσοτάκη: «Ο μοναδικός στόχος τώρα είναι η εκλογική πελατεία και η ψηφοθηρία»

jovanovic
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Γιοβάνοβιτς: «Η πρόκριση στο Μουντιάλ είναι η μεγαλύτερη πρόκληση στην καριέρα μου»

nyfi-gampros
ΕΛΛΑΔΑ

Βόλος: Νεόνυμφοι άφησαν τον γάμο και πήγαν στο συλλαλητήριο για τα Τέμπη

viktor-dimas-gamos
LIFESTYLE

Ο Πύρρος Δήμας πάντρεψε τον γιο του στο Λιτόχωρο - Ποια είναι η σύζυγός του

tsigaro-kapnisma-new
ΥΓΕΙΑ

Μούχλα, νύχια και περιττώματα ζώων: Στοιχεία σοκ από αναλύσεις στο Χημείο του Κράτους για τα παράνομα καπνικά προϊόντα

LEX_NDP_FILE
ΠΟΝΤΙΚΙ ART

ΛΕΞ: Ο Ηρακλής «τινάζει στον αέρα» τη συναυλία του στη Θεσσαλονίκη - Έχει προγραμματιστεί αγώνας στο Καυτατζόγλειο

ktel-thessalonikis_1704_1460-820_new
ΕΛΛΑΔΑ

ΚΤΕΛ Θεσσαλονίκης: Αποτροπιασμός από το έγγραφο για τα ρατσιστικά δρομολόγια - «Όχι εισιτήρια σε όσους μυρίζουν δυσάρεστα»

