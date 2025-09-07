Άγιο Όρος: Διασώθηκαν σώοι 4 τουρίστες – Βυθίστηκε το σκάφος τους

Αίσιο τέλος είχε επιχείρηση διάσωσης τεσσάρων αλλοδαπών στη θαλάσσια περιοχή του κόλπου Αγίου Όρους, μετά τη βύθιση σκάφους στο οποίο επέβαιναν.

Υπό τον συντονισμό του Ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης (ΕΚΣΕΔ), στο σημείο επιχειρούν δύο πλωτά περιπολικά του Λιμενικού Σώματος και ελικόπτερο Super Puma της Πολεμικής Αεροπορίας, για τον εντοπισμό και την περισυλλογή τους.

Τα 4 άτομα που επέβαιναν στο σκάφος περισυνελέγησαν και είναι καλά στην υγεία τους.

Η αιτία βύθισης του σκάφους παραμένει προς το παρόν αδιευκρίνιστη.

