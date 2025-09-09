Ακρίβεια: Εκτός ελέγχου οι ανατιμήσεις στο κρέας, πάνω και από 50% – Εκτοξεύεται στα 20 ευρώ το μοσχάρι

«Καλπάζει» η ακρίβεια και οι νέες ανατιμήσεις, με τις αυξήσεις στην τιμή του κρέατος, ιδίως του μοσχαρίσιου να προκαλεί σοκ στους καταναλωτές.

Μάλιστα, σύμφωνα με τις προβλέψεις των ανθρώπων της αγοράς, αναμένονται περαιτέρω ανατιμήσεις τους επόμενους μήνες, ενώ ειδικά για το μοσχαρίσιο, λένε ότι μπορεί να φτάσει ακόμα και τα 20 ευρώ το κιλό.

Σχετικό ρεπορτάζ του MEGA κάνει λόγο για ανατιμήσεις που ξεπερνούν ακόμα και το 50%, ενώ την ίδια ώρα ο κλάδος της κτηνοτροφίας «γονατίζει» από την έλλειψη στήριξης και τις αλλαγές στην αγροτική πολιτική.

Οι μεγαλύτερες αυξήσεις παρατηρούνται:

Βόειο συκώτι νωπό (εισαγ.): 5,98€ στις 2/9/24, 8,98€ στις 2/9/25 (+50,17%)

Βόειο νωπό στήθος (εισαγ.): 7,98€ στις 2/9/24, 11,98€ στις 2/9/25 (+50,13%)

Βόειο νωπό ποντίκι (εισαγ.): 10,98€ στις 2/9/24, 14,98€ στις 2/9/25 (+36,43%)

Βόειο οσομπούκο νωπό (εισαγ.): 8,98€ στις 2/9/24, 11,98€ στις 2/9/25 (+33,41%)

Μπιφτέκι μόσχου νωπό: 8,98€ στις 2/9/24, 11,98€ στις 2/9/25 (+33,41%)

Κοτόπουλο ρολό: 6,98€ στις 2/9/24, 8,98€ στις 2/9/25 (+28,65%)

Οι μεγαλύτερες μειώσεις παρατηρούνται:

Χοιρινό μπούτι (εισαγ.): 4,48€ στις 2/9/24, 3,48€ στις 2/9/25 (-22,32%)

Χοιρινό νωπό λαιμός (εισαγ.): 7,98€ στις 2/9/24, 6,98€ στις 2/9/25 (-12,53%)

Γιατί αυξάνεται συνεχώς η τιμή του μοσχαρίσιου κρέατος;

Μείωση της παραγωγής από την ΕΕ λόγω της πράσινης μετάβασης με νέα ΚΑΠ

Μεγάλη ζήτηση από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα

Καμία σοβαρή προσπάθεια από την Πολιτεία για να «φτιάξει» την κτηνοτροφία

Μηδενικό σχεδόν ενδιαφέρον από τη νέα γενιά

«Οι νέοι για να καθίσουν στο χωριό ή γενικώς να καθίσουν στην επαρχία είναι το οικονομικό», σημειώνει ο ιδιοκτήτης κρεοπωλείου, Νίκος Κεχαγιάς. «Για αυτήν τη γενιά αυτήν την στιγμή των 20αρηδων, το μόνο κίνητρο είναι το οικονομικό. Θα μπω στη διαδικασία να κάνω μία σκληρή δουλειά, αλλά αν δεν βγάζω λεφτά γιατί να την κάνω;».

«Είμαστε μία χώρα η οποία μπορεί να καλύψει μόνο ένα 15% με 20% από τις ανάγκες τις, οπότε εμείς δεν μπορούμε να ορίσουμε δυστυχώς σαν παραγωγοί την τιμή του μοσχαρίσιου κρέατος. Αυτό καθορίζεται από τις εισαγωγές», λέει από την πλευρά του ο Δημήτρης Μαχαιρίδης, κτηνοτρόφος και κρεοπώλης.

«Μιλάμε για τον αφανισμό του πρωτογενούς τομέα, αυτή είναι η πραγματικότητα», σημειώνει ο Απόστολος Ραυτόπουλος, πρόεδρος της ένωσης εργαζομένων καταναλωτών Ελλάδας.

