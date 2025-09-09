Γεραπετρίτης για καλώδιο: Το έργο θα είναι έτοιμο μέσα στο 2025 – Υπάρχουν συμφέροντα που θέλουν να το υπονομεύσουν

Την αισιοδοξία του ότι το έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου-Ισραήλ θα προχωρήσει κανονικόα εξέφρασε ο Έλληνας ΥΠΕΞ, Γιώργος Γεραπετρίτης, κάνοντας λόγο, παράλληλα, για συμφέροντα που προσπαθούν να εμποδίσουν την υλοποίησή του.

Μιλώντας στον ρ/σ Παραπολιτικά FM, o Γ. Γεραπετρίτης είπε ότι «όταν έχεις ακριβή ενέργεια υπάρχουν συμφέροντα τα οποία θέλουν να παραμείνει ακριβή. Σε αυτό εμείς θα είμαστε αμείλικτοι και επειδή βλέπω ότι αρχίζει να υπάρχει μια υποβόσκουσα τάση ακούμε διάφορες ακρότητες και χυδαιότητες, αυτά σε εμάς δεν πρόκειται να περάσουν, θα είμαστε αμείλικτοι και θα χρησιμοποιήσουμε κάθε μέσο έτσι ώστε να μην έχουμε περιπτώσεις ιδιωτικών συμφερόντων τα οποία θα υπονομεύσουν το έργο».

Μάλιστα, λίγη ώρα αργότερα, ο ΥΠΕΞ εξέδωσε ανακοίνωση-απάντηση σε κυπριακό ΜΜΕ, το οποίο ισχυρίστηκε ότι μέλος της οικογένειάς του εμπλέκεται στην έρευνα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για προηγούμενη φάση του έργου. Ο Γ. Γεραπετρίτης έκανε λόγο για «ψευδές και παραπειστικό δημοσίευμα», λέγοντας ότι «κανένα μέλος της οικογένειάς μου δεν έχει οποιαδήποτε συμμετοχή σε εταιρεία συνδεόμενη με το έργο. Το δημοσίευμα αναφέρεται σε εταιρεία, η οποία ουδεμία σχέση έχει με το έργο ήδη από το 2023, οπότε το έργο ανελήφθη από τον ΑΔΜΗΕ. Καμία απολύτως δικαστική έρευνα δεν διεξάγεται για θέματα, τα οποία ψευδώς υπαινίσσεται το δημοσίευμα».

Ο υπουργός επισήμανε ότι «τόσο ο τίτλος του δημοσιεύματος, όσο και το περιεχόμενό του συντάχθηκαν με προφανή συκοφαντικό σκοπό. Χωρίς να αποδίδεται οποιαδήποτε συγκεκριμένη κατηγορία, προβάλλεται ένα χάος άσχετων μεταξύ τους πραγμάτων για τη δημιουργία εντυπώσεων περί “διαπλεκόμενων”, χωρίς όμως να προβάλλεται έστω ένα στοιχείο που να δικαιολογεί τον κατευθυνόμενο τίτλο. Ούτε βεβαίως ο χρόνος της δημοσίευσης είναι τυχαίος, λόγω των τελευταίων γεγονότων που προέκυψαν, μολονότι στο δημοσίευμα γίνεται αναφορά σε θέματα που ανατρέχουν χρόνια πίσω».

Είπε, δε, ότι «είναι εξόφθαλμο ότι το συγκεκριμένο δημοσίευμα συνδέεται με όσους απεργάζονται σενάρια για τη μη εκτέλεση του έργου της ηλεκτρικής διασύνδεσης για ίδια συμφέροντα και όσους προσπαθούν να απεκδυθούν προληπτικά τις όποιες ευθύνες αναδείξει η διεξαγόμενη δικαστική έρευνα. Αμέσως θα κατατεθούν όλα τα προβλεπόμενα ένδικα βοηθήματα κατά παντός υπευθύνου για τα υποβολιμαία δημοσιεύματα. Θα δώσουν τις απαντήσεις εκεί που τους αρμόζει, στη δικαιοσύνη».

Επιστρέφοντας στη συνέντευξη, ο ΥΠΕΞ είπε ότι «το συγκεκριμένο πρόγραμμα ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας -Κύπρου και Ισραήλ είναι ένα εξαιρετικά σημαντικό έργο πρωτίστως για την Κύπρο διότι σκοπός είναι να άρει την ενεργειακή απομόνωση της Κύπρου. Αυτό είναι το μείζον και εξ αυτού του λόγου η ΕΕ έχει αναλάβει ένα μέρος της χρηματοδότησης αυτής. Η Ελλάδα εξ αρχής στάθηκε όχι απλώς αρωγός αλλά επισπεύδον του ζητήματος αυτού και ο Πρωθυπουργός και εγώ με επανειλημμένες δηλώσεις μας έχουμε διατρανώσει ότι η Ελλάδα επιθυμεί τη συνέχιση του έργου και ότι το έργο θα συνεχιστεί».

«Υπήρξαν πράγματι τις τελευταίες ημέρες ορισμένα ζητήματα που ήταν τεχνικοοικονομικής φύση σε σχέση με τη βιωσιμότητα του έργου, νομίζω ότι ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας ανέλαβε με σαφή τρόπο να επαναλάβει ότι πρόκειται για στρατηγικής σημασίας έργο. Στο μέτρο που θα διεκπεραιωθούν ορισμένα τεχνικοοικονομικά ζητήματα το έργο θα προχωρήσει, και σε συνεργασία με την εταιρεία που θα κάνει τον προγραμματισμό της το αμέσως επόμενο διάστημα», είπε στη συνέχεια.

Ερωτηθείς, δε, για το αν θα είναι έτοιμο μέσα στο 2025, απάντησε: «Βεβαίως. Οι αποφάσεις των ρυθμιστικών αρχών των δύο κρατών ελήφθησαν τον Ιούλιο, οι αποφάσεις αυτές είναι αναγκαίες γιατί κάνουν κατανομή του βάρους που προκύπτει από την εκτέλεση του έργου. Η γεωπολιτική σημασία του έργου υπερβαίνει τα οικονομικά».

Ταυτόχρονα, έστειλε και μήνυμα στην Τουρκία, λέγοντας ότι «αν φοβόμασταν τις οποιεσδήποτε απειλές τρίτων κρατών δεν θα κάναμε ούτε θαλάσσιο χωροταξικό ούτε προκήρυξη θαλασσίων οικοπέδων ούτε θαλάσσια πάρκα. Για εμάς οι οποιεσδήποτε εν δυνάμει απειλές δεν αποτελούν ποτέ τροχοπέδη για να λάβουμε μια απόφαση η οποία είναι προς το εθνικό συμφέρον. Εάν αποφασίσουμε, κλείσουμε τα εκκρεμή θέματα και στο μέτρο που κλείσουνε προχωρήσουμε -το οποίο ευελπιστώ ότι θα γίνει σύντομα- και η Τουρκία ή οποιαδήποτε άλλη χώρα επιλέξει να παρεμποδίσει το έργο προβλέπονται πάρα πολύ συγκεκριμένες συνέπειες για το ζήτημα αυτό».

