Η Ντενεκεδούπολη ξανά… 50 Χρόνια Μετά!

Είναι μια πολιτεία παλιά, όμως τόσο σύγχρονη. Εκεί, στην άκρη του σκουπιδότοπου. Φτιαγμένη ολόκληρη από ντενεκέδες. Τη λένε… πώς αλλιώς; Ντενεκεδούπολη.

Για εκεί κίνησε το μεγάλο του ταξίδι ο Μελένιος. Μαγεμένος από μια μαργαρίτα και τις ιστορίες του κοσμογυρισμένου ποντικού, βαρέθηκε να κοιμάται στο ράφι της παλιάς αποθήκης, βγήκε στον δρόμο και ρίχτηκε στην περιπέτεια προς την ελευθερία. Γνώρισε βουνά, δέντρα και πουλιά. Συνάντησε τον σοφό γέρο-Καλαμάρη. Δεν ξεγελάστηκε από σοβαροφανείς ηγέτες. Δεν δείλιασε μπροστά σε μια φιγούρα αχυρένια, με μάτια γουρλωμένα, που στήθηκε να φοβερίζει. Προχώρησε για να γνωρίσει τον Σαρδέλα, τη Μηλίτσα, τον Βουτυρένιο, κοντά τους να ζήσει ισότιμα, μαζί να συμμαχήσουν για το δίκαιο.

Η Ευγενία Φακίνου και ο Μικρός Νότος συγκλίνουν σήμερα στις αξίες του σεβασμού για τα παιδιά και της αγάπης για τα απλά και χειροποίητα υλικά. Μαζί, μιλούν για νοήματα επίκαιρα όσο ποτέ: για τη δημοκρατία, τα δικαιώματα του παιδιού, την προσωπική εξέλιξη, τη μετανάστευση, την εξουσία του μεγάλου προς τον μικρό.

Με τη μουσική του Γιάννη Μαρκόπουλου ζωντανά επί σκηνής, με ηχητικά τοπία από αυτοσχέδια κρουστά και με γνωστά και άγνωστα μουσικά όργανα, η παράσταση «Ντενεκεδούπολη ξανά! Το μεγάλο ταξίδι του Μελένιου» παρουσιάστηκε πέρυσι στο Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης φέρνοντας τα παιδιά σε επαφή με πανάρχαια απλά παιχνίδια, χωρίς κουμπιά, διαδίκτυο και υπολογιστές.

ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ: «Το μεγάλο ταξίδι του Μελένιου» είναι το τέταρτο έργο από τη σειρά «Ντενεκεδούπολη», που παρουσιάστηκε από το αντικειμενοθέατρο της Ευγενίας Φακίνου, το 1979.

Η Ντενεκεδούπολη παρουσιάστηκε για πρώτη φορά το 1975, λίγο μετά την πτώση της Χούντας. Συνολικά γράφτηκαν 5 έργα (Ντενεκεδούπολη, Στο Κουρδιστάν, Ξύπνα Ντενεκεδούπολη, Το μεγάλο ταξίδι του Μελένιου, Ο κύριος Ουλτραμέρ ).

Η τελευταία τους παράσταση ήταν το 1982. Στα χρόνια που μεσολάβησαν υπήρξαν μόνο 3 επαγγελματικές θεατρικές διασκευές (Θεατρικό Εργαστήρι Θεσ/νίκης, Θεσσαλικό Θέατρο, ΚΘΒΕ) και αναρίθμητες παρουσιάσεις σε πόλεις, χωριά και γειτονιές, από δασκάλους, νηπιαγωγούς, ερασιτεχνικές ομάδες πολιτιστικών και φοιτητικών συλλόγων.

Κατασκευές από ευτελή υλικά, συντονισμός κίνησης – λόγου, παιχνίδια με τη δύναμη να ξεδιπλώσουν ιστορίες με χαρά, προσφέρουν σε πλήθος ανθρώπων τις πρώτες ύλες για να περιγράψουν όλα εκείνα που έχουν νόημα.

Για τη θεατρική ομάδα Μικρός Νότος Δημιουργούμε από το 2012 διαδραστικές παραστάσεις με ζωντανή μουσική από γνωστά, παραδοσιακά αλλά και πρωτότυπα μουσικά όργανα, ενώ αντλούμε τα θέματά μας από ιστορίες, μύθους, παραδόσεις και παραμύθια από τη λαϊκή παράδοση και από σύγχρονα παραμύθια.

«Σχεδιάζουμε από καρδιάς παραστάσεις με ευθύνη και σεβασμό, που έχουν στο κέντρο το παιδί», τονίζει η Χρύσα Διαμαντοπούλου, σκηνοθέτις/ηθοποιός – ειδικευμένη στο Θέατρο στην Εκπαίδευση, καλλιτεχνική διευθύντρια στη θεατρική ομάδα Μικρός Νότος.

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2025

ΓΛΥΦΑΔΑ Σινέ Μαριλένα, 13 Σεπτεμβρίου, 6.30μμ

ΑΘΗΝΑ/μετρό Πανόρμου, ΠολυχώροςMyrtillo Café, 21 Σεπτεμβρίου, 11πμ

ΧΑΛΑΝΔΡΙ Σινέ Αλεξάνδρα, 21 Σεπτεμβρίου, 6.30μμ

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2025

ΑΘΗΝΑ/μετρό Πανόρμου, ΠολυχώροςMyrtillo Café, 5 Οκτωβρίου, 11πμ

Συντελεστές

Συγγραφέας Ευγενία Φακίνου Μουσική Γιάννης Μαρκόπουλος

Θεατρική διασκευή* Φλώρα Σπύρου & Χρύσα Διαμαντοπούλου *οι σκηνές με το Αηδόνι γράφτηκαν με τη συμβολή του Νίκου Αξιώτη

Σκηνοθεσία Χρύσα Διαμαντοπούλου

Διδασκαλία φωνής Ακίνδυνος Γκίκας Διδασκαλία κούκλας Κλειώ Κιούλπαλη

Ηθοποιοί: Νίκος Αξιώτης, Έλσα Λουμπαρδιά, Λίνα Μουμτζή

Ζωντανή μουσική Η ομάδα Μικρός Νότος

