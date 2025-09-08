«Ποιος φοβάται τη Βιρτζίνια Γουλφ» στο Θέατρο ΖΙΝΑ – Σε σκηνοθεσία του Σωτήρη Τσαφούλια (Video)

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Το εμβληματικό έργο του Έντουαρντ Άλμπυ «Ποιος φοβάται τη Βιρτζίνια Γουλφ» επιστρέφει από 9 Οκτωβρίου στο Θέατρο ΖΙΝΑ.
Ένα από τα πιο συγκλονιστικά και βαθιά ανθρώπινα θεατρικά έργα του 20ού αιώνα, σε σκηνοθεσία Σωτήρη Τσαφούλια ο οποίος μέσα από το βαθιά ψυχογραφικό του βλέμμα αναδεικνύει το έργο ως μια ανελέητη ψυχολογική παρτίδα που αντανακλά τη διαχρονική αγωνία του ανθρώπου να ορίσει την ταυτότητά του μέσα σε έναν κόσμο που καταρρέει.
Στους πρωταγωνιστικούς ρόλους το κοινό απολαμβάνει τον Βλαδίμηρο Κυριακίδη και την Έφη Μουρίκη, ενώ στο πλευρό τους βρίσκονται ο Σπύρος Σταμούλης και η Ελεάνα Στραβοδήμου σε ένα τετραπρόσωπο σχήμα υψηλής έντασης και υποκριτικής δεξιοτεχνίας που φέρνει στο φως τη σκληρή αλήθεια πίσω από τις κοινωνικές μάσκες, τα παιχνίδια εξουσίας και τις προσωπικές μας ψευδαισθήσεις…
