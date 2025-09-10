search
Γλυπτά Παρθενώνα: Πάνω από το 50% των Βρετανών υπέρ της επιστροφής τους στην Ελλάδα

10.09.2025 08:49
glypta parthenona 8765- new

Όλο και περισσότεροι Βρετανοί συμφωνούν με το να επιστραφούν στην Ελλάδα τα Γλυπτά του Παρθενώναενώ περίπου ένας στους τρεις λέει πως θα πρέπει να επιστραφούν όλα τα αμφιλεγόμενα εκθέματα που υπάρχουν στη Βρετανία.

Σχετική δημοσκόπηση, σύμφωνα με δημοσίευμα των Timesδείχνει πως ενισχύεται η υποστήριξη της επιστροφής των Γλυπτών στη χώρας μας.

Η ίδια δημοσκόπηση δείχνει πως υπάρχει ευρεία υποστήριξη της επιστροφής τους από ψηφοφόρους όλων των πολιτικών κομμάτων.

Ειδικότερα, οι μισοί περίπου ψηφοφόροι του Reform και των Συντηρητικών συμφωνούν πως τα Γλυπτά πρέπει να φύγουν από το Βρετανικό Μουσείο και να επιστραφούν στην Αθήνα.

Τα τρία τέταρτα των ερωτηθέντων δήλωσαν ότι θα υποστήριζαν τη μεταφορά των Γλυπτών στην Ελλάδα όταν το μουσείο θέσει σε εφαρμογή το σχέδιο ανακαίνισής του με κόστος 1 δισ. λίρες, το οποίο θα περιλαμβάνει το κλείσιμο της αίθουσας Ντουβήν (Duveen Gallery) όπου εκτίθενται σήμερα τα Γλυπτά.

Η δημοσκόπηση έγινε από οργανισμό που πραγματοποιεί εκστρατεία για την επιστροφή των Γλυπτών στην Ελλάδα.

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

1 / 3