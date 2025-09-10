Γλυπτά Παρθενώνα: Πάνω από το 50% των Βρετανών υπέρ της επιστροφής τους στην Ελλάδα

Όλο και περισσότεροι Βρετανοί συμφωνούν με το να επιστραφούν στην Ελλάδα τα Γλυπτά του Παρθενώνα, ενώ περίπου ένας στους τρεις λέει πως θα πρέπει να επιστραφούν όλα τα αμφιλεγόμενα εκθέματα που υπάρχουν στη Βρετανία.

Σχετική δημοσκόπηση, σύμφωνα με δημοσίευμα των Times, δείχνει πως ενισχύεται η υποστήριξη της επιστροφής των Γλυπτών στη χώρας μας.

Η ίδια δημοσκόπηση δείχνει πως υπάρχει ευρεία υποστήριξη της επιστροφής τους από ψηφοφόρους όλων των πολιτικών κομμάτων.

Ειδικότερα, οι μισοί περίπου ψηφοφόροι του Reform και των Συντηρητικών συμφωνούν πως τα Γλυπτά πρέπει να φύγουν από το Βρετανικό Μουσείο και να επιστραφούν στην Αθήνα.

Τα τρία τέταρτα των ερωτηθέντων δήλωσαν ότι θα υποστήριζαν τη μεταφορά των Γλυπτών στην Ελλάδα όταν το μουσείο θέσει σε εφαρμογή το σχέδιο ανακαίνισής του με κόστος 1 δισ. λίρες, το οποίο θα περιλαμβάνει το κλείσιμο της αίθουσας Ντουβήν (Duveen Gallery) όπου εκτίθενται σήμερα τα Γλυπτά.

Η δημοσκόπηση έγινε από οργανισμό που πραγματοποιεί εκστρατεία για την επιστροφή των Γλυπτών στην Ελλάδα.

