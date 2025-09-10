«Η Παναγία των Παρισίων»: Το κορυφαίο έργο του Βίκτορος Ουγκό ζωντανεύει στο «Θέατρον» του Κέντρου Πολιτισμού «Ελληνικός Κόσμος»

Το Ίδρυμα Μείζονος Ελληνισμού, με παράδοση στις υπερπαραγωγές (βασισμένες στα σπουδαία έργα της παγκόσμιας λογοτεχνίας), παρουσιάζει τη θεατρική περίοδο 2025-2026 το κλασικό μυθιστόρημα «Η Παναγία των Παρισίων», στο «Θέατρον» του Κέντρου Πολιτισμού «Ελληνικός Κόσμος». Μετά την τεράστια επιτυχία που σημείωσαν «Οι Άθλιοι» για δύο συνεχείς χρονιές, η Κωνσταντίνα Νικολαΐδη αναλαμβάνει τη σκηνοθεσία ενός ακόμα δημοφιλούς αριστουργήματος του μεγάλου Γάλλου συγγραφέα.

Στο μεσαιωνικό Παρίσι ξετυλίγεται μια περιπετειώδης ιστορία με κέντρο δράσης της τον επιβλητικό Ναό της Νοτρ Νταμ. Κεντρικοί ήρωες είναι ο Κουασιμόδος, ο παραμορφωμένος, καλοκάγαθος κωδωνοκρούστης της Παναγίας των Παρισίων, που ζει απομονωμένος ψηλά στο καμπαναριό με μόνη του συντροφιά τα τερατόμορφα αγαλματάκια της εκκλησίας (γκαργκόιλς), η τσιγγάνα Εσμεράλδα, που σαγηνεύει με την ομορφιά της, συγκινεί με την αγνότητα της ψυχής της και έχει πάντα δίπλα της την αγαπημένη της κατσίκα, και ο σκοτεινός αρχιδιάκονος Φρόλο, που ορμώμενος από το πάθος του για την Εσμεράλδα απομακρύνεται από τον δρόμο του Θεού και γίνεται επικίνδυνος. Ακόμη, μαζί τους είναι οι κατατρεγμένοι τσιγγάνοι του Παρισιού με την αρχηγό τους, ο ρομαντικός ποιητής και φιλόσοφος Γκρεγκουάρ, ο λοχαγός Φοίβος με τη φρουρά, ο καλός ιερέας της εκκλησίας, μία τραγική και μυστηριώδης γυναίκα και φυσικά οι πολίτες του Παρισιού. Όλοι τους ζουν σε έναν σκληρό, αλλά ταυτόχρονα βαθιά ρομαντικό κόσμο, όπου η αδικία και η προδοσία στέκονται απέναντι στη δικαιοσύνη και την ηθική. Σε μία τιμωρό κοινωνία, που δεν αποδέχεται το διαφορετικό, η αγάπη γίνεται το ισχυρότερο καταφύγιο αποτελώντας πηγή έμπνευσης και ελπίδας.

«Αυτό θα σκοτώσει εκείνο», η φράση αυτή προέρχεται από το βιβλίο. Το «αυτό» αναφέρεται στην τυπογραφία (βιβλίο) και το «αυτό» στο κτίριο (αρχιτεκτονική), δηλαδή το βιβλίο θα σκοτώσει το κτίριο. Το μυθιστόρημα κυκλοφόρησε το 1831. Βρισκόμαστε στην εποχή της εφεύρεσης της τυπογραφίας, κατά την οποία η γραφή γίνεται το νέο μέσο επικοινωνίας, αντικαθιστώντας τους ναούς, οι οποίοι (όπως και η Παναγία των Παρισίων), υπήρξαν για αιώνες μέσα έκφρασης, αποθήκευσης και μετάδοσης γνώσης, ιστορίας, πίστης και αξιών.

Λίγα λόγια για τον συγγραφέα του έργου:

Ο Βίκτορ Ουγκό γεννήθηκε το 1802 στην Μπεζανσόν της Γαλλίας και πέθανε το 1885. Ήδη από δεκατριών ετών είχε συνειδητοποιήσει τη λογοτεχνική του κλίση, έτσι η επιτυχία και η φήμη δεν άργησαν να έρθουν. Ο Βίκτορ Ουγκό υπήρξε ο σπουδαιότερος Γάλλος συγγραφέας και ένας από τους σπουδαιότερους εκπροσώπους του γαλλικού ρομαντισμού. Ασχολήθηκε με την ποίηση, τη λογοτεχνία, τη δραματουργία, τα εικαστικά και την πολιτική, ενώ παράλληλα υπήρξε ένας από τους πιο τολμηρούς ακτιβιστές της εποχής του για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Φέτος συμπληρώνονται 140 χρόνια από τον θάνατό του.

Σημείωμα σκηνοθέτριας, Κωνσταντίνας Νικολαΐδη:

Είμαι ενθουσιασμένη που μετά τους «Άθλιους» καταπιάνομαι με ένα ακόμα μεγαλειώδες έργο του Βίκτoρος Ουγκό, πόσο μάλλον που συναντιέμαι ξανά με τους ίδιους συνεργάτες (ηθοποιούς και συντελεστές) στην ίδια θεατρική σκηνή.

Και ναι, βρισκόμαστε ξανά στο Παρίσι! Αυτή τη φορά όμως, λίγο παλαιότερα, στα τέλη του Μεσαίωνα. «Η Παναγία των Παρισίων», αυτό το εμβληματικό έργο που ενέπνευσε πολλούς σκηνοθέτες, ποιητές, μουσικούς, αρχιτέκτονες, ζωγράφους και γλύπτες, μας παρουσιάζει μία σκληρή, αλλά παράλληλα πολύ τρυφερή -και σε αρκετά σημεία κωμική- ιστορία, με φόντο τη μεγαλόπρεπη και μυσταγωγική εκκλησία της Νοτρ Νταμ.

Οι ήρωες, με κίνδυνο τη ζωή τους, μπλέκονται σε μία περιπέτεια που παρακολουθεί κανείς με κομμένη την ανάσα. Τσιγγάνοι και Παριζιάνοι, ιερείς και γκαργκόιλς, φρουροί, δικαστές και ποιητές! Ο Φρόλο, η Εσμεράλδα με την πανέξυπνη κατσίκα της, η τραγική φιγούρα μιας μάνας και φυσικά ο μοναχικός κωδωνοκρούστης της εκκλησίας, ο Κουασιμόδος! Όλοι αυτοί οι ήρωες γεννήθηκαν από την πένα του Ουγκό, που έχει κάνει και σ’ αυτό το μυθιστόρημα το θαύμα της.

Ευχή μου, μέσα από τη νέα υπερπαραγωγή του Ιδρύματος Μείζονος Ελληνισμού, να εμπνεύσουμε και να συγκινήσουμε μικρούς και μεγάλους θεατές!

Συντελεστές:

Θεατρική διασκευή & Σκηνοθεσία: Κωνσταντίνα Νικολαΐδη

Σκηνικά & Κοστούμια: Μαρία Φιλίππου

Ειδικές κατασκευές: Εργαστήριο Δήμητρα Καίσαρη

Video art: Βικτωρία Βελοπούλου

Φωτισμοί: Μελίνα Μάσχα

Πρωτότυπη μουσική: Γιάννης Οικονόμου

[Steve Dobrogosz «Mass: II. Kyrie (Κύριε Ελέησον) »]

Χορογραφίες: Χριστίνα Φωτεινάκη

Στίχοι: Κωνσταντίνα Νικολαΐδη

Μουσική διδασκαλία: Ραφαέλ Αριστοτέλους

Βοηθός σκηνογράφου-ενδυματολόγου: Νεκταρία Ηλιάκη

Μακιγιάζ/Σπέσιαλ εφέ: Ράνια Γιαννάκη

Βοηθός Μακιγιάζ: Τόνια Καραντζαφέρη

Φωτογραφίες: Γιώργος Καλφαμανώλης

Γραφιστική Επιμέλεια: Πέτρος Παράσχης

Trailer: GridFox

Πρωταγωνιστούν:

Τάσος Χαλκιάς

Βασιλική Ανδρίτσου

Ιβάν Σβιτάιλο

Μιχάλης Μαρκάτης

Νίκη Παλληκαράκη

Ορέστης Τρίκας

Χρυσάνθη Παπαλεβέντη

Κωνσταντίνος Μουταφτσής

Μαζί τους οι ηθοποιοί (με αλφαβητική σειρά):

Ραφαέλ Αριστοτέλους

Ελίνα Γιαννάκη

Παναγιώτης Δελαβίνιας

Στεφανία Δράκου

Νικόλας Καλιδώνης

Φιλίππα Κουτούπα

Μαρία Μέντζα

Δημήτρης Μπαμπανιώτης

Τζούλι Τσόλκα

Κωνσταντίνος Τσουμπάρης

Γιώργος Τσουρουνάκης

Γιάννης Φιλίππου

Πληροφορίες:

Πρεμιέρα παράστασης: 18 Οκτωβρίου 2025

Ημέρες & ώρες παραστάσεων:

Κάθε Σάββατο στις 14:30 & κάθε Κυριακή στις 11:30

Τιμές εισιτηρίων:

VIP: 20€, Ζώνη Α: 16€, Ζώνη Β: 14€, Θεωρείο Α: 12€

Ισχύουν ειδικές τιμές για ΑμεΑ., φοιτητές, νέους έως 26 ετών & ανέργους

Ειδικές τιμές για ομαδικές κρατήσεις (από 20 άτομα και πάνω) και οικογένεια εισιτήρια

Προπώληση εισιτηρίων:

Στα ταμεία του Θεάτρου (Πειραιώς 254, Ταύρος 177 78)

Στην ηλεκτρονική διεύθυνση: ipanagiatonparision.theatron254.gr

Τηλεφωνικά, στο 212 254 0300

Κρατήσεις για σχολεία – ομάδες:

Τμήμα Κρατήσεων και Εισιτηρίων «Ελληνικού Κόσμου»,

T. 212 254 0300 & K. 698 254 0300, e-mail: [email protected]

«Θέατρον»

Κέντρο Πολιτισμού «Ελληνικός Κόσμος»

Πειραιώς 254, Ταύρος 177 78

Τ. 212 254 0300

www.theatron254.gr

Διατίθεται δωρεάν χώρος στάθμευσης