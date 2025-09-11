Alpha Trust Ανδρομέδα: Καταγράφει σημαντική άνοδο καθαρών κερδών και υψηλή μερισματική απόδοση α’ εξαμήνου

Με σημαντική αύξηση των καθαρών κερδών, τα οποία ανήλθαν σε 3,78 εκατ. ευρώ έναντι 1,19 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο διάστημα του 2024, ολοκλήρωσε το πρώτο εξάμηνο του 2025 η Alpha Trust Ανδρομέδα. Τα κέρδη προ φόρων (ΕΒΤ) διαμορφώθηκαν σε 3,84 εκατ. ευρώ από 1,28 εκατ. ευρώ πέρυσι, σημειώνοντας ισχυρή βελτίωση.

Το χαρτοφυλάκιο της Εταιρείας παρουσίασε απόδοση 12,41% για την περίοδο Ιανουαρίου – Ιουνίου 2025, με την εσωτερική αξία (N.A.V.) να φτάνει τα 34,39 εκατ. ευρώ ή 9,28 ευρώ ανά μετοχή στις 30 Ιουνίου 2025. Την ίδια ημέρα, η μετοχή διαπραγματευόταν στο Χρηματιστήριο Αθηνών με έκπτωση 27,19%. Η διάρθρωση του χαρτοφυλακίου περιλάμβανε 96,29% επενδύσεις σε εισηγμένες μετοχές, 0,94% σε ομολογίες και 2,29% σε Αμοιβαία Κεφάλαια Χρηματαγοράς.

Το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε τη διανομή πρόσθετου μερίσματος 0,25 ευρώ ανά μετοχή, από κέρδη παρελθουσών χρήσεων, το οποίο προστίθεται στο μέρισμα των 0,33 ευρώ που καταβλήθηκε τον Ιούνιο 2025. Το συνολικό μέρισμα, 0,58 ευρώ ανά μετοχή, ανεβάζει τη μερισματική απόδοση της Εταιρείας στο 8,0% για τη χρήση. Το ποσό του πρόσθετου μερίσματος δεν υπόκειται σε παρακράτηση φόρου και προσαρμόζεται για τις ίδιες μετοχές κατά την ημερομηνία αποκοπής.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος, Βασίλειος Κλέτσας, τόνισε ότι η υψηλή συνολική μερισματική απόδοση της μετοχής της Ανδρομέδα διατηρείται για έβδομη συνεχή χρονιά, ξεπερνώντας σταθερά τη μέση απόδοση του Χρηματιστηρίου Αθηνών. Σύμφωνα με τον ίδιο, τα αποτελέσματα και η διανομή μερίσματος αντικατοπτρίζουν τη σταθερότητα της εταιρείας και την εμπιστοσύνη των μετόχων στις προοπτικές της.

