search
ΠΕΜΠΤΗ 11.09.2025 15:20
search
MENU CLOSE
ADVERTORIAL

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

11.09.2025 13:34

Σεμινάριο Άννας Βαγενά πάνω στο Αρχαίο Δράμα με τίτλο: «Εκάβη, η εκδίκηση ως ιερό χρέος!» – Στο θέατρο «Μεταξουργείο»

11.09.2025 13:34
vagena

Είμαι πολύ ευτυχής που για 3η χρονιά φέτος, συνεχίζω στο θέατρο μας το «Μεταξουργείο», τα θεατρικά μου σεμινάρια.

Τις προηγούμενες χρονιές δουλέψαμε με τους μαθητές πάνω στο αφηγηματικό θέατρο ένα είδος θεάτρου που γνωρίζω και αγαπώ πολύ, σε λογοτεχνικά κύριος κείμενα. Προσεγγίσαμε σημαντικούς συγγραφείς όπως ο Σωτήρης Δημητρίου, ο Γιώργος Μανιώτης, ο Άντον Τσέχωφ, αλλά και το Αμερικάνικο Θέατρο με Μάμετ, Άλμπι και Ουίλιαμς.

Όλοι οι κύκλοι των σεμιναρίων μας παρουσιάστηκαν στο κλείσιμο τους με μορφή παράστασης και με πολύ μεγάλη επιτυχία, στο θέατρο μας το «Μεταξουργείο».

Θα μου επιτρέψετε να παραθέσω δύο σημειώματα που γράφτηκαν για την τελευταία μας παράσταση με τίτλο «Τα συντρίμμια του αμερικάνικου ονείρου»

…. «Σας ευχαριστώ που μου εμπιστευτήκατε τις ψυχές σας»
Με αυτή τη φράση η Άννα Βαγενά, απευθυνόμενη στους ηθοποιούς της, έκλεισε την παράσταση, με τίτλο «Τα Συντρίμμια του Αμερικάνικου Ονείρου». Είτε ανήκεις στη σκηνή είτε στην πλατεία, από τη στιγμή που μπαίνεις μέσα στο θέατρο έχεις εναποθέσει την ψυχή σου στα χέρια του εκάστοτε δημιουργού-σκηνοθέτη και είναι αυτόν τον βαθιά ουσιαστικό και αδιάρρηκτο δεσμό εμπιστοσύνης που η σπουδαία ηθοποιός, σκηνοθέτις κατάφερε να περικλείσει σε τόσο μικρή αλλά δυνατή φράση…»
https://www.monopoli.gr
Αριστούλα Ζαχαρίου, 15/6/25

«Θέατρο Μεταξουργείο, φυτώριο ταλέντων και ενεργών πολιτιστικών κυττάρων…. Αυτό το επίτευγμα είναι καθαρό αποτέλεσμα τού λαϊκού, μπρεχτικά αποστασιοποιημένου θέατρου που επιλέγει να υπηρετήσει εμπρόθετα και συστηματικά η Άννα Βαγενά… εύστοχες ερμηνείες των καλλιτεχνών δημιούργησαν μαγική ατμόσφαιρα σπάνια στα εγχώρια και διεθνή παρασταστιακά πράγματα. Άθλος από τους ολίγιστους ισότιμα μοιρασμένος σε όλες και όλους…»
https://www.periou.gr
Δρ Κωνσταντίνος Μπούρας, ποιητής, θεατρολόγος, μεταφρασεολόγος και κριτικός 21/6/25

Πιο μεγάλη χαρά, όμως, απ’ όλα μου δίνει το γεγονός ότι σιγά-σιγά δημιουργούμε με τους μαθητές μου μια ομάδα με κοινή οπτική και σκηνικό ήθος.

Αυτή τη χρονιά θα ασχοληθούμε με το ιδιαίτερα απαιτητικό είδος του Αρχαίου Δράματος και μάλιστα της Αρχαίας Τραγωδίας. Διάλεξα τον μύθο της Εκάβης του Ευριπίδη, όπως τον προσέγγισε ο ποιητής, θεατρολόγος, μεταφρασεολόγος, μεταφραστής και κριτικός Δρ Κωνσταντίνος Μπούρας.

Ο ποιητής Κωνσταντίνος Μπούρας, όπως λέει ο ίδιος, ακολούθησε απόλυτα τη διανομή της Εκάβης του Ευριπίδη, τη ροή της δράσης και την πλοκή.  Έβαλε τα πρόσωπα να μιλούν έναν σύγχρονο ποιητικό λόγο, ως να ζούσαν σήμερα στην Ελληνική Θράκη. Πέρα από το αρχαίο ελληνικό όνομα, τα πρόσωπα είναι φορείς ενός σύγχρονου ήθους. Θα μπορούσαν να ζουν στην σημερινή μεταμοντέρνα, μεταβιομηχανική κοινωνία μας, την βουλιαγμένη στον υλισμό και την υπερκατανάλωση.

Βρήκα πολύ ενδιαφέρουσα αυτή την προσέγγιση και γι’ αυτό διάλεξα αυτό το κείμενο και γι’ αυτό θα συμμετάσχω και ίδια στην τελική μορφή της παράστασης.

Ευχαριστώ τον Κωσταντίνο Μπούρα που μου το εμπιστεύτηκε.

Στις μέρες μας που τόσοι και τόσο άδικοι και τραγικοί πόλεμοι ταλανίζουν την ανθρωπότητα, νομίζω, ότι αυτή η αντιπολεμική φωνή αυτής της Εκάβης, της διαχρονικής πρόσφυγας, πρέπει να γίνει κραυγή διαμαρτυρίας και να κραυγάζει: «Η εκδίκηση απέναντι στην αδικία, είναι ιερό χρέος!»

Σας ευχαριστώ

Άννα Βαγενά

Πληροφορίες – εγγραφές:

Σεμινάριο πάνω στο Αρχαίο Δράμα με τίτλο : «Εκάβη, η εκδίκηση ως ιερό χρέος!»

Διδασκαλία : Άννα Βαγενά

Κείμενο : Δρ Κωνσταντίνος Μπούρας

Έναρξη: Από Σάββατο 11 Οκτωβρίου 2025

Πότε : Κάθε Σάββατο 11:30-15:30

Διάρκεια : 7 μήνες (Οκτώβριος 2025 – Μάϊος 2026)

Το σεμινάριο θα ολοκληρωθεί τον Μάιο με παράσταση, που θα παρουσιαστεί στο Θέατρο «Μεταξουργείο» και στην οποία θα συμμετέχει και η κυρία Βαγενά.

Κόστος συμμετοχής : 100ευρώ πλέον ΦΠΑ τον μήνα (4 μαθήματα, 4 ωρών). Με την εγγραφή προπληρώνεται ο πρώτος μήνας.

Περισσότερες πληροφορίες και εγγραφές στο 210-523432, 10:00 έως 14:00, από Δευτέρα έως και Παρασκευή.

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
elon-musk
ΚΟΣΜΟΣ

Έλον Μασκ: «Απτόητος» για τέταρτη συνεχόμενη χρονιά στην κορυφή της λίστας Forbes – «Αξίζει» πάνω από 400 δισ. ευρώ

candida_new
ΥΓΕΙΑ

Συναγερμός από το ECDC: «Υπερμύκητας» προσβάλλει τα νοσοκομεία στην Ευρώπη – Η Ελλάδα στις χώρες με τα περισσότερα κρούσματα

famellos_new_678
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δυσφορία και μήνυμα Φάμελλου για κόμμα Τσίπρα: Αδιανόητα σενάρια, κανένα περιθώριο για κατακερματισμό, αδιανόητη η ανεξαρτητοποίησή του 

tentoglou-volos
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Στίβος: Ξεκινά τα ξημερώματα του Σαββάτου το Παγκόσμιο πρωτάθλημα – Το πρόγραμμα και οι συμμετοχές των Ελλήνων

parastaseis-new
ΘΕΑΤΡΟ

Θέατρο Επί Κολωνώ: Δυνατές καλλιτεχνικές υπογραφές στο πρόγραμμά του – Όλες οι παραστάσεις της σεζόν 2025-2026

Δείτε όλες τις ειδήσεις
spanoulis-vasilis
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Ο Βασίλης Σπανούλης κυνηγά ένα επίτευγμα που μόνο ένας έχει καταφέρει στην ιστορία του Eurobasket και ήταν… Ελληνας

saunders-sfairovolia
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Στίβος: Αποκλεισμός 30 μηνών στην ολυμπιονίκη του Τόκιο Ρέιβεν Σόντερς για παραβάσεις κανόνων περί ντόπινγκ

XARHS_DOUKAS
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Η πρώτη αντίδραση για το Final Four στην Αθήνα ήρθε από τον δήμαρχο Αθηναίων

odigoi-taxi-apergia
ΕΛΛΑΔΑ

Απεργία ταξί: «Παλεύουμε με συμμορίες, η ΝΔ θα πέσει κάτω από το 18%» λέει ο Λυμπερόπουλος

syntaxiouxoi_new
ΕΛΛΑΔΑ

Ενιαίο Δίκτυο Συνταξιούχων: Ο Μητσοτάκης μας παραπλάνησε, δεν μας καλύπτουν οι ανακοινώσεις στη ΔΕΘ 

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΕΜΠΤΗ 11.09.2025 15:17
elon-musk
ΚΟΣΜΟΣ

Έλον Μασκ: «Απτόητος» για τέταρτη συνεχόμενη χρονιά στην κορυφή της λίστας Forbes – «Αξίζει» πάνω από 400 δισ. ευρώ

candida_new
ΥΓΕΙΑ

Συναγερμός από το ECDC: «Υπερμύκητας» προσβάλλει τα νοσοκομεία στην Ευρώπη – Η Ελλάδα στις χώρες με τα περισσότερα κρούσματα

famellos_new_678
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δυσφορία και μήνυμα Φάμελλου για κόμμα Τσίπρα: Αδιανόητα σενάρια, κανένα περιθώριο για κατακερματισμό, αδιανόητη η ανεξαρτητοποίησή του 

1 / 3