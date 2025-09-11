Σεμινάριο Άννας Βαγενά πάνω στο Αρχαίο Δράμα με τίτλο: «Εκάβη, η εκδίκηση ως ιερό χρέος!» – Στο θέατρο «Μεταξουργείο»

Είμαι πολύ ευτυχής που για 3η χρονιά φέτος, συνεχίζω στο θέατρο μας το «Μεταξουργείο», τα θεατρικά μου σεμινάρια.

Τις προηγούμενες χρονιές δουλέψαμε με τους μαθητές πάνω στο αφηγηματικό θέατρο ένα είδος θεάτρου που γνωρίζω και αγαπώ πολύ, σε λογοτεχνικά κύριος κείμενα. Προσεγγίσαμε σημαντικούς συγγραφείς όπως ο Σωτήρης Δημητρίου, ο Γιώργος Μανιώτης, ο Άντον Τσέχωφ, αλλά και το Αμερικάνικο Θέατρο με Μάμετ, Άλμπι και Ουίλιαμς.

Όλοι οι κύκλοι των σεμιναρίων μας παρουσιάστηκαν στο κλείσιμο τους με μορφή παράστασης και με πολύ μεγάλη επιτυχία, στο θέατρο μας το «Μεταξουργείο».

Θα μου επιτρέψετε να παραθέσω δύο σημειώματα που γράφτηκαν για την τελευταία μας παράσταση με τίτλο «Τα συντρίμμια του αμερικάνικου ονείρου»

…. «Σας ευχαριστώ που μου εμπιστευτήκατε τις ψυχές σας»

Με αυτή τη φράση η Άννα Βαγενά, απευθυνόμενη στους ηθοποιούς της, έκλεισε την παράσταση, με τίτλο «Τα Συντρίμμια του Αμερικάνικου Ονείρου». Είτε ανήκεις στη σκηνή είτε στην πλατεία, από τη στιγμή που μπαίνεις μέσα στο θέατρο έχεις εναποθέσει την ψυχή σου στα χέρια του εκάστοτε δημιουργού-σκηνοθέτη και είναι αυτόν τον βαθιά ουσιαστικό και αδιάρρηκτο δεσμό εμπιστοσύνης που η σπουδαία ηθοποιός, σκηνοθέτις κατάφερε να περικλείσει σε τόσο μικρή αλλά δυνατή φράση…»

https://www.monopoli.gr

Αριστούλα Ζαχαρίου, 15/6/25

«Θέατρο Μεταξουργείο, φυτώριο ταλέντων και ενεργών πολιτιστικών κυττάρων…. Αυτό το επίτευγμα είναι καθαρό αποτέλεσμα τού λαϊκού, μπρεχτικά αποστασιοποιημένου θέατρου που επιλέγει να υπηρετήσει εμπρόθετα και συστηματικά η Άννα Βαγενά… εύστοχες ερμηνείες των καλλιτεχνών δημιούργησαν μαγική ατμόσφαιρα σπάνια στα εγχώρια και διεθνή παρασταστιακά πράγματα. Άθλος από τους ολίγιστους ισότιμα μοιρασμένος σε όλες και όλους…»

https://www.periou.gr

Δρ Κωνσταντίνος Μπούρας, ποιητής, θεατρολόγος, μεταφρασεολόγος και κριτικός 21/6/25

Πιο μεγάλη χαρά, όμως, απ’ όλα μου δίνει το γεγονός ότι σιγά-σιγά δημιουργούμε με τους μαθητές μου μια ομάδα με κοινή οπτική και σκηνικό ήθος.

Αυτή τη χρονιά θα ασχοληθούμε με το ιδιαίτερα απαιτητικό είδος του Αρχαίου Δράματος και μάλιστα της Αρχαίας Τραγωδίας. Διάλεξα τον μύθο της Εκάβης του Ευριπίδη, όπως τον προσέγγισε ο ποιητής, θεατρολόγος, μεταφρασεολόγος, μεταφραστής και κριτικός Δρ Κωνσταντίνος Μπούρας.

Ο ποιητής Κωνσταντίνος Μπούρας, όπως λέει ο ίδιος, ακολούθησε απόλυτα τη διανομή της Εκάβης του Ευριπίδη, τη ροή της δράσης και την πλοκή. Έβαλε τα πρόσωπα να μιλούν έναν σύγχρονο ποιητικό λόγο, ως να ζούσαν σήμερα στην Ελληνική Θράκη. Πέρα από το αρχαίο ελληνικό όνομα, τα πρόσωπα είναι φορείς ενός σύγχρονου ήθους. Θα μπορούσαν να ζουν στην σημερινή μεταμοντέρνα, μεταβιομηχανική κοινωνία μας, την βουλιαγμένη στον υλισμό και την υπερκατανάλωση.

Βρήκα πολύ ενδιαφέρουσα αυτή την προσέγγιση και γι’ αυτό διάλεξα αυτό το κείμενο και γι’ αυτό θα συμμετάσχω και ίδια στην τελική μορφή της παράστασης.

Ευχαριστώ τον Κωσταντίνο Μπούρα που μου το εμπιστεύτηκε.

Στις μέρες μας που τόσοι και τόσο άδικοι και τραγικοί πόλεμοι ταλανίζουν την ανθρωπότητα, νομίζω, ότι αυτή η αντιπολεμική φωνή αυτής της Εκάβης, της διαχρονικής πρόσφυγας, πρέπει να γίνει κραυγή διαμαρτυρίας και να κραυγάζει: «Η εκδίκηση απέναντι στην αδικία, είναι ιερό χρέος!»

Σας ευχαριστώ

Άννα Βαγενά

Πληροφορίες – εγγραφές:

Σεμινάριο πάνω στο Αρχαίο Δράμα με τίτλο : «Εκάβη, η εκδίκηση ως ιερό χρέος!»

Διδασκαλία : Άννα Βαγενά

Κείμενο : Δρ Κωνσταντίνος Μπούρας

Έναρξη: Από Σάββατο 11 Οκτωβρίου 2025

Πότε : Κάθε Σάββατο 11:30-15:30

Διάρκεια : 7 μήνες (Οκτώβριος 2025 – Μάϊος 2026)

Το σεμινάριο θα ολοκληρωθεί τον Μάιο με παράσταση, που θα παρουσιαστεί στο Θέατρο «Μεταξουργείο» και στην οποία θα συμμετέχει και η κυρία Βαγενά.

Κόστος συμμετοχής : 100ευρώ πλέον ΦΠΑ τον μήνα (4 μαθήματα, 4 ωρών). Με την εγγραφή προπληρώνεται ο πρώτος μήνας.

Περισσότερες πληροφορίες και εγγραφές στο 210-523432, 10:00 έως 14:00, από Δευτέρα έως και Παρασκευή.