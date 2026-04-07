ΤΡΙΤΗ 07.04.2026 08:51
07.04.2026 07:04

Ο ΓΓ του ΟΗΕ Γκουτέρες καλεί τις ΗΠΑ και το Ισραήλ να μην βομβαρδίσουν πολιτικές υποδομές του Ιράν

Ο γενικός γραμματέας του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες καλεί τις ΗΠΑ και το Ισραήλ να απόσχουν από το να εξαπολύσουν βομβαρδισμούς σε ηλεκτροπαραγωγικές εγκαταστάσεις και άλλες πολιτικές υποδομές στο Ιράν, προειδοποιώντας ότι τέτοια πλήγματα θα αποτελούσαν παραβίαση του διεθνούς δικαίου.

«Ακόμη κι αν κάποια συγκεκριμένη πολιτική υποδομή χαρακτηριζόταν στρατιωτικός στόχος, το διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο θα συνέχιζε να απαγορεύει κάθε επίθεση εναντίον της, αν αναμενόταν να προκαλέσει ως δευτερογενή συνέπεια υπέρμετρο κακό σε αμάχους», τόνισε ο εκπρόσωπος του κ. Γκουτέρες, ο Στεφάν Ντουζαρίκ, μιλώντας σε διαπιστευμένους συντάκτες στην έδρα των Ηνωμένων Εθνών στη Νέα Υόρκη χθες Δευτέρα.

Πρόσθεσε πως «επείγει» τα μέρη «να βάλουν τέλος σε αυτόν τον πόλεμο», καθώς «δεν υπάρχει βιώσιμη εναλλακτική στην επίλυση των διεθνών διενέξεων» πέρα από την «ειρηνική επίλυσή τους».

Η τοποθέτηση αυτή καταγράφεται καθώς ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ απειλεί να διατάξει να καταστραφούν όλες οι γέφυρες κι οι ηλεκτροπαραγωγικές μονάδες στο Ιράν αν η Τεχεράνη δεν συμμορφωθεί προς το «τελευταίο» τελεσίγραφο που της απηύθυνε. Μιλώντας στον Τύπο στον Λευκό Οίκο, ο κ. Τραμπ δήλωσε ότι οι ένοπλες δυνάμεις των ΗΠΑ θα μπορούσαν να προχωρήσουν σε «πλήρη κατεδάφιση» των υποδομών μέσα σε 4 ώρες.

Οι ιρανικές ένοπλες δυνάμεις τον αψήφησαν.

Η προθεσμία που έχει δώσει ο αμερικανός πρόεδρος Τραμπ στο Ιράν να ανοίξει ξανά πλήρως το στενό του Χορμούζ, κρίσιμης σημασίας αρτηρία για τον παγκόσμιο εφοδιασμό με υδρογονάνθρακες, εκπνέει στις 03:00 της Τετάρτης (ώρα Ελλάδας).

