search
ΤΡΙΤΗ 07.04.2026 06:33
search
MENU CLOSE
CUCINA POVERA

Βάσω Κατσανικάκη ΒΑΣΩ ΚΑΤΣΑΝΙΚΑΚΗ

07.04.2026 06:20

Ταχινοσαλάτα από το Διδυμότειχο

Η Θρακιώτικη ταχινοσαλάτα είναι ένα νηστίσιμο ορεκτικό που παραδοσιακά σερβίρεται με τη συνοδεία λαγάνας ή πίτας και μπορεί να πάρει τη μορφή σαλάτας με χοντροκομμένα τα μυρωδικά ή με λιγότερη ποσότητα νερού, σαν dip.

Είναι εξαιρετικό συνοδευτικό για κεφτέδες και φαλάφελ αλλά ταιριάζει υπέροχα και με ψητά ή ωμά λαχανικά.

Υλικά για τη Συνταγή

3 κουταλιές της σούπας ταχίνι (καλής ποιότητας πάστα σουσαμιού)

3 κουταλιές της σούπας νερό

Χυμό από 2 λεμόνια

1 ½ φλιτζάνι ψιλοκομμένο φρέσκο μαϊντανό

1-2 φρέσκα κρεμμυδάκια, πολύ ψιλοκομμένα

Αλατοπίπερο κατά βούληση

Εκτέλεση

1. Σε ένα μπολ βάλτε το ταχίνι και το νερό και ανακατέψτε μέχρι να έχετε μια χλωμή, παχύρρευστη πάστα.

2. Προσθέστε τον φρεσκοστιμμένο χυμό λεμονιών και ανακατέψτε καλά.

3. Βάλτε τον ψιλοκομμένο μαϊντανό και τα έξτρα ψιλοκομμένα φρέσκα κρεμμυδάκια και αναμείξτε.

4. Αλατοπιπερώστε ανάλογα, δοκιμάστε και σερβίρετε. Αν είναι πολύ πηκτή, αραιώστε με λίγο νερό ή επιπλέον χυμό λεμονιού. Με λιγότερη ποσότητα υγρού, μπορείτε να το σερβίρετε σαν πολύ πλούσιο ντιπάκι.

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
Δείτε όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΡΙΤΗ 07.04.2026 05:17
1 / 3