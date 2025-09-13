Ο ισραηλινός μαέστρος Ιλάν Βόλκοφ καταδικάζει την γενοκτονία στην Γάζα – «Δεν πρόκειται να παίξω ξανά στο Ισραήλ» (Video)

Ο Ισραηλινός μαέστρος που εμφανίστηκε χθες σε συναυλία στα Proms, χρησιμοποίησε την ευκαιρία για να καταδικάσει το δολοφονικό κράτος για την κατάσταση στη Γάζα και ανακοίνωσε ότι δεν πρόκειται να ξαναδώσει συναυλία στο Ισραήλ στο άμεσο μέλλον, παρότι συνεχίζει να ζει εκεί.

Ο Ίλαν Βόλκοφ εμφανίστηκε μαζί με τη Συμφωνική Ορχήστρα της Σκωτίας χθες το βράδυ και απευθύνθηκε στο κοινό του Royal Albert Hall αφού οι μουσικοί υποκλίθηκαν. «Στην καρδιά μου υπάρχει μεγάλος πόνος», είπε, σύμφωνα με την εφημερίδα The Times. «Έρχομαι από το Ισραήλ και ζω εκεί. Το αγαπώ, είναι το σπίτι μου. Αλλά αυτό που συμβαίνει είναι φρικτό και φρικαλέο σε μια κλίμακα που δεν μπορεί να φανταστεί κανείς.

Αθώοι Παλαιστίνιοι σκοτώνονται κατά χιλιάδες, εκτοπίζονται ξανά και ξανά, χωρίς νοσοκομεία και σχολεία, χωρίς να ξέρουν πότε θα έχουν το επόμενο γεύμα. Ισραηλινοί όμηροι κρατούνται σε φριχτές συνθήκες εδώ και σχεδόν δύο χρόνια και πολιτικοί κρατούμενοι σαπίζουν στις ισραηλινές φυλακές.

Σας ζητώ όλους να κάνετε ό,τι περνάει από το χέρι σας για να σταματήσει αυτή η τρέλα. Κάθε μικρή πράξη μετράει, την ώρα που οι κυβερνήσεις διστάζουν και περιμένουν. Δεν μπορούμε να αφήσουμε αυτό να συνεχίζεται — κάθε στιγμή που περνάει θέτει σε κίνδυνο την ασφάλεια εκατομμυρίων ανθρώπων.»

Παρότι πολλοί από το κοινό τον καταχειροκρότησαν, υπήρξαν και αποδοκιμασίες. Ο Βόλκοφ απάντησε στους αποδοκιμάζοντες λέγοντας: «Μπορείτε να φύγετε αν δεν θέλετε πολιτική. Η πολιτική είναι κομμάτι της ζωής.»

Ο Βόλκοφ, που ζει στην Χερτζελία, δήλωσε στη συνέχεια στους Times ότι δεν σκοπεύει να εργαστεί ξανά στο Ισραήλ στο άμεσο μέλλον.

«Στο Ισραήλ δεν υπάρχει πραγματική δημοκρατία», είπε στην εφημερίδα. «Τα μέσα ενημέρωσης δεν παρουσιάζουν την πραγματικότητα, η αστυνομία είναι υπό την εξουσία ενός φασίστα υπουργού και το δικαστικό σύστημα στηρίζει την κατοχή εδώ και δεκαετίες. Εμείς οι Ισραηλινοί — Παλαιστίνιοι και η μικρή μειοψηφία των Εβραίων που εναντιωνόμαστε — δεν μπορούμε μόνοι μας να σταματήσουμε την κυβέρνηση Νετανιάχου. Χρειαζόμαστε τη στήριξη ολόκληρου του κόσμου για να τελειώσει αυτή η σφαγή.»

Ο Βόλκοφ συνέχισε λέγοντας ότι πιστεύει πως «το Ισραήλ έχει χάσει κάθε αίσθηση ηθικής και έχει χάσει πλήρως τον έλεγχο», και ότι δεν θεωρεί πως τα γεγονότα της 7ης Οκτωβρίου συνιστούν υπαρξιακή απειλή για τη χώρα, υποστηρίζοντας ότι «από την αρχή, αυτή η ιδέα χρησιμοποιήθηκε ως εργαλείο για να τρομοκρατηθεί ο πληθυσμός.»

Νωρίτερα αυτή την εβδομάδα, το Μουσικό Φεστιβάλ της Γάνδης ακύρωσε την εμφάνιση της Φιλαρμονικής του Μονάχου, που θα διηύθυνε ο επερχόμενος Ισραηλινός μαέστρος Λαχάβ Σάνι. Το φεστιβάλ δήλωσε ότι «δεν μπόρεσε να εξασφαλίσει επαρκή σαφήνεια για τη στάση [του Σάνι] απέναντι στο γενοκτονικό καθεστώς του Τελ Αβίβ.»

Ο Βόλκοφ δήλωσε ότι κατανοεί την επιπλέον πίεση που μπορεί να ασκήσει η ανακοίνωσή του σε άλλους Ισραηλινούς μουσικούς ώστε να εκφράσουν τις απόψεις τους, λέγοντας στους Times: «Δεν μπορούμε να κάνουμε τεστ σε κάθε άτομο μέσα σε μια αίθουσα συναυλιών για να δούμε αν είναι αρκετά αντιφασίστας. Αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι να δείχνουμε αλληλεγγύη μεταξύ μας.»

