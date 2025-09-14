Γερμανία: Το CDU πρώτη δύναμη στις τοπικές εκλογές της Βόρειας Ρηνανίας-Βεστφαλίας – Ενισχυμένη η ακροδεξιά

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Το Χριστιανοδημοκρατικό Κόμμα (CDU) αναδεικνύεται ισχυρότερη δύναμη στις τοπικές εκλογές της Βόρειας Ρηνανίας-Βεστφαλίας, σύμφωνα με την πρώτη εκτίμηση αποτελέσματος από το Ινστιτούτο Infratest-dimap.
Σε κρατιδιακό επίπεδο, το CDU συγκεντρώνει ποσοστό 34% (-0,3 από τις προηγούμενες κρατιδιακές εκλογές), ενώ το Σοσιαλδημοκρατικό Κόμμα (SPD) ακολουθεί με 22,5% (-1,8). Και για τα δύο κόμματα, πρόκειται για το χειρότερο αποτέλεσμα που έχουν καταγράψει στην Βόρεια Ρηνανία-Βεστφαλία από την ίδρυση του κρατιδίου το 1946.
Οι Πράσινοι περιορίζονται στο 11,5% (-8,5), ενώ η Εναλλακτική για την Γερμανία (AfD), όπως αναμενόταν, ενισχύεται σημαντικά φθάνοντας το 16,5% (+11,4). Η Αριστερά περνά οριακά το εκλογικό μέτρο με 5,5% (+1,7).
Διαβάστε επίσης:
Η… απορία του πάπα Λέοντα για τον Ελον Μασκ: «Διάβασα ότι θα γίνει τρισεκατομμυριούχος, τι σημαίνει αυτό;»
Ομάδα σοβαρά άρρωστων παιδιών από τη Γάζα στην Βρετανία για ιατρική φροντίδα
Ο Ρούμπιο με τον Νετανιάχου στο Δυτικό Τείχος – Το Ισραηλ σχεδιάζει κανονικά την προσάρτηση της Δυτικής Όχθης, παρά τις αντιδράσεις
Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.