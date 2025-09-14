search
ΚΥΡΙΑΚΗ 14.09.2025 21:44
search
MENU CLOSE
ΚΟΣΜΟΣ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

14.09.2025 21:03

Γερμανία: Το CDU πρώτη δύναμη στις τοπικές εκλογές της Βόρειας Ρηνανίας-Βεστφαλίας – Ενισχυμένη η ακροδεξιά

14.09.2025 21:03
spitia-germania

Το Χριστιανοδημοκρατικό Κόμμα (CDU) αναδεικνύεται ισχυρότερη δύναμη στις τοπικές εκλογές της Βόρειας Ρηνανίας-Βεστφαλίας, σύμφωνα με την πρώτη εκτίμηση αποτελέσματος από το Ινστιτούτο Infratest-dimap.

Σε κρατιδιακό επίπεδο, το CDU συγκεντρώνει ποσοστό 34% (-0,3 από τις προηγούμενες κρατιδιακές εκλογές), ενώ το Σοσιαλδημοκρατικό Κόμμα (SPD) ακολουθεί με 22,5% (-1,8). Και για τα δύο κόμματα, πρόκειται για το χειρότερο αποτέλεσμα που έχουν καταγράψει στην Βόρεια Ρηνανία-Βεστφαλία από την ίδρυση του κρατιδίου το 1946.

Οι Πράσινοι περιορίζονται στο 11,5% (-8,5), ενώ η Εναλλακτική για την Γερμανία (AfD), όπως αναμενόταν, ενισχύεται σημαντικά φθάνοντας το 16,5% (+11,4). Η Αριστερά περνά οριακά το εκλογικό μέτρο με 5,5% (+1,7).

Διαβάστε επίσης:

Η… απορία του πάπα Λέοντα για τον Ελον Μασκ: «Διάβασα ότι θα γίνει τρισεκατομμυριούχος, τι σημαίνει αυτό;»

Ομάδα σοβαρά άρρωστων παιδιών από τη Γάζα στην Βρετανία για ιατρική φροντίδα

Ο Ρούμπιο με τον Νετανιάχου στο Δυτικό Τείχος – Το Ισραηλ σχεδιάζει κανονικά την προσάρτηση της Δυτικής Όχθης, παρά τις αντιδράσεις

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
xaris doukas 55- new
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Χάρης Δούκας για Εθνική ομάδα: «Χάλκινο μετάλλιο, τεράστια ψυχή, αμέτρητη περηφάνια»

putin_alaska
ΚΟΣΜΟΣ

Politico: Γιατί ο Πούτιν δεν πρόκειται να σταματήσει τον πόλεμό του με τη Δύση

karalis
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Παγκόσμιο Πρωτάθλημα στίβου: Οι ελληνικές συμμετοχές την 3η ημέρα – Πότε αγωνίζονται Τεντόγλου και Καραλής

spitia-germania
ΚΟΣΜΟΣ

Γερμανία: Το CDU πρώτη δύναμη στις τοπικές εκλογές της Βόρειας Ρηνανίας-Βεστφαλίας – Ενισχυμένη η ακροδεξιά

IMG_5937
ΣΙΝΕΜΑ

Δράμα, 48ο Φεστιβάλ ταινιών μικρού μήκους: Περισσότερη κοινωνία, λιγότερη πολιτική

Δείτε όλες τις ειδήσεις
markos-seferlis-new
LIFESTYLE

Βαρύ πένθος για τον Μάρκο Σεφερλή - «Έπαιζα στο θέατρο μόνο για σένα, για να σε βλέπω να γελάς»

vamvaki_lasithi_new
ΕΛΛΑΔΑ

ΟΠΕΚΕΠΕ: Ασύλληπτη ιδέα από Κρητικούς – Πήραν επιδοτήσεις για βαμβάκι στο… Οροπέδιο Λασιθίου, ανάμεσά τους και ο δήμαρχος   

spanoulis ataman 771- new
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Eurobasket 2025: «Πάμε για το χάλκινο» δήλωσε ο Σπανούλης - «Συγγνώμη στους Έλληνες, αλλά ήμασταν καλύτεροι σήμερα» είπε ο Αταμάν

aivazis_korinthiou_ndp_file
LIFESTYLE

Μαρία Κορινθίου: «Ο χωρισμός μας με τον Γιάννη δεν ήταν επιπόλαιος»

giannis_antentokounbo
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Γιάννης Αντετοκούνμπο: Η πεισμωμένη αντίδραση του «Greek Freak» μετά τον αποκλεισμό της Εθνικής

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΚΥΡΙΑΚΗ 14.09.2025 21:42
xaris doukas 55- new
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Χάρης Δούκας για Εθνική ομάδα: «Χάλκινο μετάλλιο, τεράστια ψυχή, αμέτρητη περηφάνια»

putin_alaska
ΚΟΣΜΟΣ

Politico: Γιατί ο Πούτιν δεν πρόκειται να σταματήσει τον πόλεμό του με τη Δύση

karalis
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Παγκόσμιο Πρωτάθλημα στίβου: Οι ελληνικές συμμετοχές την 3η ημέρα – Πότε αγωνίζονται Τεντόγλου και Καραλής

1 / 3