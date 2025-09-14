Η Μαύρη Βίβλος της Οικονομίας του Κυριάκου Μητσοτάκη

Η Κυβέρνηση πανηγυρίζει για πλεονάσματα, αναβαθμίσεις και «ισχυρή Ελλάδα».

Όμως η πραγματικότητα που βιώνουν οι πολίτες δεν έχει καμία σχέση με τις εκθέσεις επιτυχίας. Στην Ελλάδα του 2025, η οικονομία μπορεί να καταγράφει ανάπτυξη 2,3% και πρωτογενή πλεονάσματα μαμούθ, αλλά η πλειοψηφία των πολιτών, κόβουν από το φαγητό,δεν έχουν στέγη, δεν έχουν ούτε για διακοπές.Η χώρα μετατρέπεται σε μία οικονομία ξεπουλημένη σε funds, ολιγοπώλια και δανειστές.

Η λεγόμενη οικονομική ανάκαμψη έχει πρόσωπο, αυτό των λίγων. Οι μισθοί αυξάνονται μόλις κατά 12,8% μέχρι το 2026, ενώ οι τιμές σε τρόφιμα, ενέργεια και ενοίκια εκτινάσσονται. Το γάλα, τα τυριά και τα αυγά κοστίζουν 30% ακριβότερα από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Στις τηλεπικοινωνίες η χώρα μας είναι τρίτη ακριβότερη στην ΕΕ, με τιμές 44% υψηλότερες.

Η αγοραστική δύναμη; Ο μέσος μισθός στην Ελλάδα αντιστοιχεί μόλις στο 54% του ευρωπαϊκού μέσου όρου. Το 46% των πολιτών δεν μπορεί να πληρώσει ούτε μία εβδομάδα διακοπών.

Με ανάπτυξη 2–3% και πρωτογενές πλεόνασμα 4,8% του ΑΕΠ, η Κυβέρνηση πανηγυρίζει. Αλλά ποιος ωφελείται;

Μια οικονομία σε ξένα χέρια

Η ανάπτυξη στηρίζεται σε ευάλωτους τομείς,τουρισμό, real estate, funds και χωρίς ισχυρή παραγωγική και καινοτομική βάση. Το 1/5 των Ελλήνων εργάζεται στον τουρισμό, την ώρα που οι τιμές στέγασης εκτοξεύονται λόγω Airbnb και επενδυτικών funds. Οι πολίτες πληρώνουν το τίμημα της «βαριάς βιομηχανίας» που ευνοεί τους ξένους και καταστρέφει την καθημερινότητα.

Αυτή είναι η «ισχυρή Ελλάδα» της Κυβέρνησης. Μια χώρα παράδεισος για τουρίστες και επενδυτικά funds, κόλαση για τους πολίτες της.

Καρτέλ παντού

Από την ενέργεια και τις τράπεζες μέχρι τα τρόφιμα και την ιδιωτική υγεία, οι πολίτες βρίσκονται στο έλεος λίγων εταιρειών που σαρώνουν την αγορά με τις ευλογίες της Κυβέρνησης. Ο πληθωρισμός παραμένει σταθερά υψηλότερος από τον μέσο όρο της ευρωζώνης, την ώρα που οι υπουργοί μιλούν για «θωρακισμένη οικονομία».

Το πρωτογενές πλεόνασμα έφτασε το 4,8% του ΑΕΠ που είναι το υψηλότερο στην Ευρώπη. Αλλά ποιο είναι το τίμημα; Μειωμένες δαπάνες για υγεία και παιδεία κατά 1,1 δισ. ευρώ σε τέσσερα χρόνια, δημόσια νοσοκομεία με χρέη 1,6 δισ., πολίτες που αδυνατούν να πληρώσουν ενοίκιο (27,2%) ή να αντικαταστήσουν έπιπλα στο σπίτι τους (56,5%).

Οι ληξιπρόθεσμες οφειλές του Κράτους προς πολίτες και επιχειρήσεις ξεπερνούν τα 3,6 δισ.Κι όλα αυτά την ώρα που η Κυβέρνηση μοιράζει το «success story» στα διεθνή μέσα ενημέρωσης.

Το χρέος που δεν λένε

Η Κυβέρνηση μιλά για «μείωση του χρέους» από το 207% του ΑΕΠ το 2020 στο 152,5% το 2025. Η Κυβέρνηση πανηγυρίζει ότι το δημόσιο χρέος πέφτει. Όμως παραμένει το υψηλότερο στην ΕΕ με 152,5% του ΑΕΠ το 2025. Και η μείωση βασίζεται στη δημοσιονομική ασφυξία, όχι σε παραγωγική ανασυγκρότηση.

Αυτό που σιωπά όμως είναι η τεράστια αύξηση του ενδοκυβερνητικού χρέους μέσω repos ,του εσωτερικού δανεισμού που πνίγει τα ασφαλιστικά ταμεία, τους δημόσιους οργανισμούς και τελικά τους ίδιους τους πολίτες. (Το 2019, η έκθεση «Δημόσιο Χρέος & Δανεισμός 2019» δείχνει ότι το κομμάτι repos αποτελούσε περίπου 8,12% του χρέους γενικής Κυβέρνησης ,ήταν “λίγο πάνω από τα 20 δισ. € και εκτοξεύτηκαν σε 54,5 δισ. € στα τέλη του 2023 ).

Τι είναι με απλά λόγια το ενδοκυβερνητικό χρέος μέσω repos

Το κράτος δανείζεται από τον ίδιο τον εαυτό του. Δηλαδή αντλεί ρευστότητα από ασφαλιστικά ταμεία, δημόσιους οργανισμούς, δήμους, νοσοκομεία κ.λπ. Παίρνει τα διαθέσιμά τους, τα δανείζεται μέσω repos, και τους δίνει κρατικά χαρτιά (ομόλογα) για εγγύηση. Είναι μια «λογιστική ωραιοποίηση» που δίνει στην κυβέρνηση περιθώριο να πανηγυρίζει για «μείωση του χρέους», ενώ στην πραγματικότητα το πρόβλημα μεταφέρεται στο εσωτερικό της χώρας.

Τα repos είναι το κρυφό χρέος που δεν εμφανίζεται στις θριαμβολογίες. Εξυπηρετούν μόνο τη λογιστική εικόνα των πλεονασμάτων, αλλά στην πραγματικότητα επιβαρύνουν μελλοντικά τη χώρα και στερούν ρευστότητα από κρίσιμους φορείς. Η Κυβέρνηση το ξέρει, γι’ αυτό και το κρύβει επιμελώς.

Φόροι

Το 70% των φορολογικών εσόδων προέρχεται από μισθωτούς και συνταξιούχους, ενώ η επιχειρηματική δραστηριότητα μόλις 9%. Παράλληλα:

4 εκατομμύρια πολίτες έχουν ληξιπρόθεσμα χρέη.

1,6 εκατομμύρια βρίσκονται ήδη σε μέτρα αναγκαστικής είσπραξης (κατασχέσεις, πλειστηριασμοί).Από Σεπτέμβριο ξεκινούν νέοι γύροι πλειστηριασμών κατοικιών.

Η Κυβέρνηση παρουσιάζει τα «πλεονάσματα» ως τρόπαιο. Στην πραγματικότητα είναι το αίμα των πολιτών που θυσιάζεται στον βωμό της δημοσιονομικής πειθαρχίας.

Η «ισχυρή Ελλάδα» της Κυβέρνησης είναι μια χώρα με 36 εκατ. τουρίστες, αλλά πολίτες που δεν μπορούν να πάνε ούτε μια εβδομάδα διακοπές. Μια χώρα με πλεονάσματα-μαμούθ, αλλά νοσοκομεία που χρωστούν δισεκατομμύρια. Μια χώρα με «ανάπτυξη», αλλά με φτωχότερους πολίτες από το 2010.

Η Μαύρη Βίβλος της Oικονομίας γράφεται καθημερινά από τους πολίτες που ζουν στην Ελλάδα της ακρίβειας, της ανασφάλειας και της φτώχειας. Κι αυτή τη βίβλο δεν μπορούν να τη σβήσουν ούτε τα διαγγέλματα, ούτε οι αριθμοί των εκθέσεων.

*Η Ιωάννα Λιούτα είναι Πολιτική και Οικονομική Αναλύτρια