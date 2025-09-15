Prometheus Cancelled: Πρόσκληση σε έναν συλλογικό αντικατοπτρισμό

Εμπνευσμένη από τον ελληνικό μύθο του Προμηθέα και απολύτως επίκαιρη, η θεατρική παράσταση Prometheus Cancelled, που παρουσιάζεται στο Ιδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης στις 19-20 και 21 Σεπτεμβρίου 2025, στις 21.00, με ελεύθερη είσοδο, προσκαλεί το κοινό σε έναν στοχασμό πάνω στην αμφισημία της γνώσης.

H επιτυχημένη θεατρική ομάδα, Trupe Pé na Arte, γνωστή για τη ρηξικέλευθη ματιά της, έρχεται από τη Βραζιλία με μια παράσταση ανατρεπτική και ενδιαφέρουσα που παρουσιάζεται αποκλειστικά στο Ιδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης για τρεις μόνο ημέρες.

Μέσα από την επαναδιαπραγμάτευση του συμβόλου του Προμηθέα – εκείνου που τόλμησε να αρνηθεί τους θεούς και να χαρίσει τη φωτιά στους ανθρώπους – η παράσταση επιχειρεί να αποτυπώσει την έννοια της γνώσης σε έναν κόσμο σαστισμένο μέσα στις ηθική κρίση, τον αγώνα για εξουσία και την αδήριτη ανάγκη να αντικρίσει μέσα από ένα άλλο πρίσμα τη σχέση του με την επιστήμη, την τεχνολογία και την αλήθεια.

Αν ο Προμηθέας ζούσε σήμερα, θα τον επαινούσαμε ως ήρωα ή θα τον καταδικάζαμε σε μία ψηφιακή «εξορία»; Η φωτιά που έδωσε στους ανθρώπους –ένα σύμβολο του διαφωτισμού και της γνώσης- αποτελεί επίσης ένα εργαλείο ελέγχου, αποκλεισμού και ανισότητας. Πώς διαχειριζόμαστε αυτό το παράδοξο, χωρίς να αναζητούμε εύκολες απαντήσεις και επιδεικνύοντας αντοχή και τόλμη στον εναγκαλισμό με το ρίσκο, αλλά και την ποίηση και την από κοινού εμπειρία;

Η παράσταση ξεδιπλώνεται μέσα στην ένταση δύο κόσμων: της «χειροποίητης» θεατρικής πράξης και του ψηφιακού κόσμου, κυρίαρχου σήμερα στις ζωές όλων μας και διαμορφωτή του τρόπου που υπάρχουμε στον κόσμο αυτό.

Οπως σημειώνει η Rafaella Uhiara, ερευνήτρια στο Πανεπιστήμιο του Sao Paulo της Βραζιλίας και σκηνοθέτης της θεατρικής παράστασης Prometheus Cancelled που θα παρουσιαστεί στο πλαίσιο του Αρχαίου Δράματος 2025: «Τονίζοντας την ευθραυστότητα μιας μορφής τέχνης, όπως το θέατρο, που βασίζεται απλώς και μόνο σε κάποιες κοινές συμβάσεις μεταξύ καλλιτεχνών και κοινού, η παράσταση αναπτύσσει ποιητικά έναν καλλιτεχνικό διάλογο ανάμεσα στα χειροποίητα στοιχεία της θεατρικής πράξης και την υψηλή τεχνολογία. Αυτό αποτυπώνεται, όχι μόνο στη δραματουργία του έργου και στην εμπλοκή του με πτυχές της σύγχρονης ψηφιακής αποσπασματικότητας, αλλά και στη σκηνοθεσία, η οποία ενσωματώνει πολύ ενδιαφέρουσες εικονικές διαδράσεις και αλληλεπιδράσεις με τους θεατές.»

Το «Prometheus Cancelled» είναι πέρα και πάνω από όλα μία πρόσκληση σε έναν συλλογικό αντικατοπτρισμό σκέψεων και προβληματισμών. Από κοινού ίσως μπορούμε να φανταστούμε τι σημαίνει να φωτίζεις αντί να εξουσιάζεις, να μοιράζεσαι αντί να υποτάσσεις και να χτίζεις γέφυρες ανάμεσα στο παρελθόν και στο παρόν, το μύθο και την πραγματικότητα, την τέχνη και τη ζωή.

Συντελεστές

Ερμηνεία: Gabriela Pereira, José Carlos Pereira, Marcela Bannitz, and Monique Maritan

Ηχος: Filippo Fabbri and Renata Grazzini

Μουσικοί: Filippo Fabbri, Caetano Bellão and Renata Grazzini

Φωτισμός: Rafaella Uhiara

Κοστούμια: Leonice da Silva Pereira

Εκπαίδευση (animated forms): Leonardo Garcia Gonçalves

Παραγωγή: Marcela Bannitz

Βοηθός Παραγωγής: MaBê Cultural

Σκηνοθεσία: Rafaella Uhiara

Η παράσταση πραγματοποιείται στο πλαίσιο της Πράξης «Καθιέρωση και Προβολή Διεθνών Θεσμών Σύγχρονου Πολιτισμού στην Αττική», με θέμα «Αρχαίο Δράμα: Διεπιστημονικές – Διακαλλιτεχνικές Προσεγγίσεις» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση – Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, μέσω του Περιφερειακού Προγράμματος «Αττική» στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2021-2027.

Ο θεσμός του Ιδρύματος Μιχάλης Κακογιάννης για το Αρχαίο Δράμα, που φέτος διανύει τον 13ο χρόνο του, πραγματοποιείται από τις 17-21 Σεπτεμβρίου 2025, στο πλαίσιο της Πράξης «Καθιέρωση και Προβολή Διεθνών Θεσμών Σύγχρονου Πολιτισμού στην Αττική». Η Πράξη συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση – Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, μέσω του Περιφερειακού Προγράμματος «Αττική» στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2021-2027.

Είσοδος Ελεύθερη –

Απαραίτητη η κράτηση θέσεων στο www.mcf.gr και στο www.ancientdrama.gr