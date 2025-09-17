ΟΠΕΚΑ: Αναλυτικά όλα όσα αφορούν το πρόγραμμα κοινωνικές κατοικίες με χαμηλό ενοίκιο

Τον δρόμο της υλοποίησης παίρνουν μέσα από το νέο πλαίσιο που φέρνει ο νόμος 5229/2025 οι κοινωνικές κατοικίες με χαμηλό ενοίκιο, οι οποίες θα διατίθενται σε ευάλωτα νοικοκυριά με βάση συγκεκριμένα κοινωνικά κριτήρια.

Ο ΟΠΕΚΑ θα είναι ο αρμόδιος φορέας που θα επιλέγει τους δικαιούχους, με βάση κοινωνικά κριτήρια, τα οποία θα εξειδικευτούν με υπουργική απόφαση.

Πάντως σύμφωνα με τον νέο νόμο, στις κοινωνικές κατοικίες θα μπορούν να μπουν:

οικογένειες με χαμηλό ή μεσαίο εισόδημα,

πολίτες με περιορισμένη περιουσιακή κατάσταση,

νοικοκυριά με παιδιά,

οικογένειες που έχουν άτομα με αναπηρία.

Τα κριτήρια αυτά θα ελέγχονται όχι μόνο κατά την υποβολή της αίτησης αλλά και σε κάθε ανανέωση της μίσθωσης, ώστε να εξασφαλίζεται ότι οι κατοικίες παραμένουν σε όσους τις έχουν πραγματικά ανάγκη.

Οι ενοικιαστές κοινωνικών κατοικιών θα πληρώνουν μίσθωμα ουσιαστικά χαμηλότερο από τα ενοίκια της αγοράς.

Το ποσό θα υπολογίζεται με βάση το εισόδημα του δικαιούχου, την αξία του ακινήτου αλλά και τοπικές παραμέτρους.

Με τον θεσμό της Κοινωνικής Αντιπαροχής, ιδιώτες επενδυτές θα κατασκευάζουν ή θα ανακαινίζουν δημόσια κτίρια και οικόπεδα, τα οποία μέχρι σήμερα έμεναν αναξιοποίητα.

Από τις νέες κατοικίες, τουλάχιστον το 30% θα παραμένει στο Δημόσιο και θα διατίθεται ως κοινωνικές κατοικίες.

Μάλιστα, προβλέπεται η δυνατότητα για τους ενοικιαστές να αποκτήσουν τις κατοικίες μετά από 10 χρόνια μίσθωσης με το μοντέλο «rent to own».

Έτσι, το κράτος εξασφαλίζει μόνιμο απόθεμα κοινωνικής στέγης, ενώ οι πολίτες αποκτούν μια νέα ευκαιρία για ιδιόκτητη κατοικία.

Οι κατοικίες θα προκύψουν από δύο βασικές πηγές:

Αναξιοποίητα ακίνητα του Δημοσίου, που θα ανακαινιστούν ή θα μετατραπούν σε κατοικίες.

Ανενεργά στρατόπεδα, στα οποία θα χτιστούν σύγχρονα συγκροτήματα σε συνεργασία του Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής με το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας.

Μάλιστα ήδη ενισχύεται το πρόγραμμα αξιοποίησης ακινήτων των Ενόπλων Δυνάμεων που προορίζονται για εμπορική αξιοποίηση, με την προσθήκη τριών στρατοπέδων σε Αττική, Θεσσαλονίκη και Πάτρα. Πρόκειται για σημαντικές εκτάσεις, συνολικής επιφάνειας 423 στρεμμάτων, όπου προωθείται πλέον η ανάπτυξη οικιστικών συγκροτημάτων.

Στα τρία στρατόπεδα στα οποία θα κατασκευαστούν περίπου 2.000 νέες κατοικίες, εκ των οποίων οι 1.500 θα έχουν κοινωνικό χαρακτήρα, είναι το Στρατόπεδο Καραϊσκάκη στο Χαϊδάρι, το Στρατόπεδο Ζιάκα στον Δήμο Κορδελιού – Ευόσμου στη Θεσσαλονίκη και το Στρατόπεδο Μανουσογιαννάκη στην Πάτρα.

Το ακίνητο του Χαϊδαρίου είναι επιφάνειας 145 στρεμμάτων. Σε αυτό προβλέπεται η κατασκευή 696 κατοικιών, επιμερισμένων σε 58 κτίρια των 12 διαμερισμάτων έκαστο.

Στη Θεσσαλονίκη, το στρατόπεδο των 128 στρεμμάτων αναμένεται να φιλοξενήσει 600 διαμερίσματα σε 50 κτίρια επίσης των 12 διαμερισμάτων έκαστο.

Στη δε Πάτρα και στο Στρατόπεδο Μανουσογιαννάκη, σχεδιάζεται η κατασκευή 720 διαμερισμάτων μέσω 60 κτιρίων των 12 διαμερισμάτων το καθένα. Εδώ πάντως θα πρέπει να σημειωθεί οτι, δεν λείπουν οι αντιδράσεις, καθώς ήδη ο Δήμος Κορδελιού – Ευόσμου εκφράζει την έντονη αντίρρησή του στην αξιοποίηση του πρώην Στρατοπέδου Ζιάκα προς την κατεύθυνση της κοινωνικής στέγης, προτάσσοντας την ανάγκη το ακίνητο να μετατραπεί σε μητροπολιτικό πάρκο.

Στα πρώην στρατόπεδα που αξιοποιούνται εμπορικά εντάσσεται και το πρώην Στρατόπεδο Πλέσσα στη Λ. Μεσογείων 211, πλησίον του κτιρίου του υπουργείου Εθν. Αμυνας. Το ακίνητο ανήκει στο Ταμείο Εθνικής Αμυνας, που το έχει εκμισθώσει στη ΔΕΗ για τα επόμενα 50 χρόνια, με δικαίωμα παράτασης κατά 10 ακόμα χρόνια. Εκεί η ΔΕΗ σχεδιάζει να αναπτύξει το νέο της διοικητήριο, σε μια επένδυση που εκτιμάται ότι θα ξεπεράσει τα 110 εκατ. ευρώ. Επειτα από αρκετά χρόνια προετοιμασίας και σχεδιασμού, το έργο ξεκίνησε πριν από μερικούς μήνες, με την ΤΕΡΝΑ του ομίλου ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ να έχει αναλάβει την πρώτη φάση των σχετικών εργασιών και συγκεκριμένα τις εσκαφές, τα χωματουργικά και τις αντιστηρίξεις. Στην έκταση των 30,5 στρεμμάτων σχεδιάζεται ένα «πράσινο» κτίριο γραφείων συνολικής επιφάνειας 10.500 τ.μ., όπως επίσης και ένα πρότυπο κατάστημα προβολής και προώθησης όλων της των προϊόντων και υπηρεσιών.

Όπως όμως και να εξελιχθούν τα πράγματα απο τα στρατιωτικά ακίνητα, το 25% των κατοικιών θα διατεθεί σε στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων, ενώ το υπόλοιπο θα διατεθεί σε πολίτες μέσα από τα προγράμματα κοινωνικής μίσθωσης.

Σε ότι αφορά τώρα τη συντήρηση των κοινωνικών κατοικιών, προβλέπεται η δυνατότητα διαχείρισης από ιδιώτες, οι οποίοι θα αναλαμβάνουν επισκευές και τακτική φροντίδα.

