Η γκάφα της Υπηρεσίας Μετανάστευσης των ΗΠΑ (ICE) «πάγωσε» μια από τις μεγαλύτερες επενδύσεις της Νότιας Κορέας στις ΗΠΑ ύψους 7,5 δισ. δολαρίων.

Συγκεκριμένα, έπειτα από καταγγελία οι αμερικανικές Αρχές εισέβαλλαν στο νέο εργοστάσιο της Hyundai που χτίζεται στην Τζόρτζια των ΗΠΑ, συνέλαβαν και έστειλαν στην φυλακή 317 Νοτιοκορεάτες εργαζόμενους ως παράνομους μετανάστες.

Αυτό που αγνοούσαν οι Αμερικανοί είναι ότι οι παράνομοι μετανάστες ήταν εξειδικευμένοι τεχνικοί και στελέχη που είχε στείλει η μητρική εταιρεία της Hyundai στις ΗΠΑ για να στήσουν τα ρομποτικά μηχανήματα παραγωγής, να κάνουν τα σχετικά τεστ και δοκιμές και να εκπαιδεύσουν το αμερικάνικο προσωπικό για να μπορέσει να λειτουργήσει το νέο εργοστάσιο.

Ο Γιουνγκτζίν είναι ένας από τους περισσότερους από 300 Κορεάτες εργάτες που κρατήθηκαν στις Ηνωμένες Πολιτείες, στην πολιτεία της Τζόρτζια, νωρίτερα αυτόν τον μήνα, σε μία από τις μεγαλύτερες επιχειρήσεις ελέγχου μετανάστευσης της προεδρίας του Ντόναλντ Τραμπ μέχρι σήμερα.

Έπειτα από μια εβδομάδα σε στρατόπεδα συγκέντρωσης και ατελειώτα τηλεφωνήματα από την μητρική Hyundai, το διπλωματικό προσωπικό της Κορεάτικης πρεσβείας στην Ουάσιγκτον, και τέλος από τον πρόεδρο της Νότιας Κορέας, ο πρόεδρος Τραμπ αντελήφθηκε το μέγεθος της γκάφας και παρενέβη για να απελευθερωθούν οι 317 και να επιστρέψουν στο στήσιμο του νέου εργοστασίου.

Μόνον, που οι 317 Νοτιοκορεάτες μετά το σοκ της «φιλοξενίας» τους στα αμερικανικά στρατόπεδα συγκέντρωσης απαίτησαν να φύγουν και μάλιστα με Νοτιοκορεάτικο αεροπλάνο για να είναι σίγουροι.

Ο υπουργός Εξωτερικών της Νότιας Κορέας, Τσο Χιουν, ζήτησε από την Ουάσιγκτον να διασφαλιστεί ότι οι εργάτες θα επιστρέψουν χωρίς να υποβληθούν σε σωματικούς περιορισμούς (χειροπέδες, δεσμά), πρακτική που ακολουθεί συνήθως η ICE.

Παράλληλα, ο ίδιος ο Πρόεδρος των ΗΠΑ φέρεται να πρότεινε οι Κορεάτες εργάτες να παραμείνουν στις ΗΠΑ, ώστε να εκπαιδεύσουν Αμερικανούς συναδέλφους. Τελικά, μόνο ένας αποδέχτηκε την πρόταση και έμεινε. Ο Πρόεδρος της Νότιας Κορέας Γιουν Σουκ Γέολ, έστειλε αεροπλάνο και επέστρεψαν με ειδική πτήση στη Σεούλ, όπου τους έγινε υποδοχή ηρώων.

