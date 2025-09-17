Robert Redford: Ο θρυλικός Μπομπ Γούντγουορντ μιλά για το «Όλοι οι άνθρωποι του Προέδρου»

Μία από τις πιο αξέχαστες κινηματογραφικές ερμηνείες του Ρόμπερτ Ρέντφορντ ήταν εκείνη του Μπομπ Γούντγουορντ, του δημοσιογράφου που μαζί με τον Καρλ Μπέρνσταϊν αποκάλυψαν το σκάνδαλο Γουότεργκεϊτ.

Οι δύο δημοσογράφοι της Washington Post έγιναν θρύλοι και οδήγησαν τον Νίξον σε παραίτηση.

Ο Γούντγουορντ έγινε γνωστός σε γενιές σινεφίλ μέσα από την ταινία του 1976 «Όλοι οι Άνθρωποι του Προέδρου», στην οποία τον υποδύθηκε ο Ρέντφορντ, ως έναν ρομαντικό κυνηγό της αλήθειας, αποτυπώνοντας μια εποχή όπου το κοινό είχε μεγαλύτερη εκτίμηση για τη δημοσιογραφία.

Μιλώντας στους New York Times, ο Γούντγουορντ θυμήθηκε τον Ρέντφορντ ως «αυθεντικό, μια ευγενή και ηθική δύναμη του καλού που αγωνίστηκε επιτυχώς για να ανακαλύψει και να επικοινωνήσει την αλήθεια».

«Τον αγαπούσα και τον θαύμαζα — για τη φιλία του, την πύρινη ανεξαρτησία του και τον τρόπο που χρησιμοποιούσε κάθε πλατφόρμα που είχε για να βοηθήσει να γίνει ο κόσμος καλύτερος, δικαιότερος, φωτεινότερος για τους άλλους», έγραψε ο κ. Γούντγουορντ.

Η φιλία των δύο αντρών διήρκεσε μισό αιώνα, όταν ο ηθοποιός παρότρυνε τον Γούντγουορντ και τον Μπέρνσταϊν, να αφηγηθούν την ιστορία της έρευνάς τους μέσα από το πρίσμα της σχέσης τους. Αυτή η προσπάθεια έγινε το βιβλίο τους, που κυκλοφόρησε το 1974 και αποτέλεσε τη βάση για την ταινία.

Μπομπ Γούντγουορντ (αριστερά) και Ρόμπερτ Ρέντφορντ

Την τελευταία δεκαετία, Γούντγουορντ και ο Ρέντφορντ διατηρούσαν επαφή, ανταλλάσσοντας απόψεις για την κατάσταση της χώρας και την ταινία που συνέδεσε τις επαγγελματικές τους ζωές.

Σε κάποιες από τις πρόσφατες συζητήσεις τους, ο Ρέντφορντ έκανε συγκρίσεις ανάμεσα στον Πρόεδρο Τραμπ και τον Νίξον, λέγοντας ότι η ταινία «Όλοι οι Άνθρωποι του Προέδρου» είχε αποκτήσει νέα επικαιρότητα.

Ο Ρέντφορντ θρηνούσε για τον διχασμό στην Αμερική, αποκαλώντας την «διαιρεμένες πολιτείες της Αμερικής».

Τον επόμενο χρόνο, όταν ο Γούντγουορντ του έδειξε ρεπορτάζ που έδειχνε ότι ο Τραμπ προσπαθούσε να «καταστρέψει τη δημοκρατία», ο Ρέντφορντ έδωσε μία εξήγηση.

«Δεν την καταλαβαίνει», είπε ο Ρέντφορντ, σύμφωνα με τον Γούντγουορντ. «Οπότε του είναι εύκολο να την καταστρέψει. Είναι εύκολο να καταστρέψεις κάτι που δεν καταλαβαίνεις. Μπορείς να ισχυριστείς ότι δεν υπάρχει καν.»

Η ερμηνεία του Ρέντφορντ ως Γούντγουορντ στο «Όλοι οι Άνθρωποι του Προέδρου» ήταν προϊόν διαρκούς συνεργασίας μεταξύ των δύο.

Σε μία περίπτωση, οΓούντγουορντ έδειξε τη δυσαρέσκειά του διαβάζοντας ένα προσχέδιο του σεναρίου, ειδικά σε μια σκηνή όπου ο χαρακτήρας του προτείνει να δημοσιευτεί ένα άρθρο, παρότι δεν βρέθηκαν νέες πληροφορίες.

«Στο διάολο όλα, ας το γράψουμε έτσι κι αλλιώς», έλεγε αρχικά το σενάριο. Ο Γούντγουορντ είπε στην Washington Post το 2023 ότι αηδίασε με αυτή τη φράση και άφησε σημείωμα στο περιθώριο. «Λάθος.»

«Ολόκληρη η ιδέα είναι να μείνεις σε αυτό που έχεις, σε ό,τι είναι τεκμηριωμένο», είπε ο Γούντγουορντ. «Και ο Ρέντφορντ συμφώνησε απόλυτα.» Το σενάριο άλλαξε: οι ρεπόρτερ άρχισαν ξανά την αναζήτηση για νέες πληροφορίες.

Την τελευταία του δεκαετία, ο Ρέντφορντ στοχαζόταν για τη θνητότητά του, λέγοντας στον Γούντγουορντ την Παραμονή Πρωτοχρονιάς του 2021 ότι καταλάβαινε πως ο χρόνος του λιγόστευε.

Υπό αυτό το πρίσμα, ήθελε να «κάνει κάτι που θα αλλάξει το σκηνικό», όπως είχε κάνει και τότε με το Γουότεργκεϊτ.

«Κάποτε είχα μπροστά μου έναν μακρύ δρόμο και τώρα αυτός ο δρόμος είναι πολύ πιο σύντομος, και δεν έχω πολύ χρόνο για χάσιμο», είπε ο Ρέντφορντ. «Οπότε κάνεις ό,τι καλύτερο μπορείς με αυτό που σου απομένει.»

Διαβάστε επίσης:

Ο ακτιβιστής Ρόμπερτ Ρέντφορντ: Πώς χρησιμοποίησε τη δύναμη της διασημότητας για… καλό

Το «American beauty» του Ρόμπερτ Ρέντφορντ

Ρόμπερτ Ρέντφορντ: Πέταξε για τα αστέρια ο «γόης» του Χόλιγουντ – Οι εμβληματικές ταινίες του και η πολιτική σκέψη