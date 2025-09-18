Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα Πέμπτη 18 Σεπτεμβρίου

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Πέμπτη 18 Σεπτεμβρίου σήμερα και σύμφωνα με το εορτολόγιο ειναι της Αγίας Αριάδνης μάρτυρος, του Οσίου Ευμενίου αρχιεπισκόπου Γορτύνης, του Αγίου Κάστορος μάρτυρος και του Οσίου Ρωμύλου.
Αυτό σημαίνει ότι γιορτάζουν όσοι έχουν τα ονόματα:
Παράλληλα είναι η Παγκόσμια Ημέρα Εθελοντικού Καθαρισμού των Ακτών.
☀ Ανατολή ήλιου: 07:09 – Δύση ήλιου: 19:28
🌘 Σελήνη 26.2 ημερών
