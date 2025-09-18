Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα Πέμπτη 18 Σεπτεμβρίου

Πέμπτη 18 Σεπτεμβρίου σήμερα και σύμφωνα με το εορτολόγιο ειναι της Αγίας Αριάδνης μάρτυρος, του Οσίου Ευμενίου αρχιεπισκόπου Γορτύνης, του Αγίου Κάστορος μάρτυρος και του Οσίου Ρωμύλου.

Αυτό σημαίνει ότι γιορτάζουν όσοι έχουν τα ονόματα:

Αριάδνη, Αριάνα

Ευμένιος, Ευμένης, Ευμενία

Κάστωρ, Κάστορας, Κάστορης

Ρωμύλος, Ρωμύλιος, Ρωμύλης, Ρωμύλα, Ρωμυλία, Ρωμύλη, Ρωμυλαία

Παράλληλα είναι η Παγκόσμια Ημέρα Εθελοντικού Καθαρισμού των Ακτών.

☀ Ανατολή ήλιου: 07:09 – Δύση ήλιου: 19:28

🌘 Σελήνη 26.2 ημερών

