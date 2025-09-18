Εθνική Ασφαλιστική: Αποκτά πλειοψηφικό πακέτο μετοχών των εταιρειών Elysee του ομίλου Συγγελίδη

Σε συμφωνία με τον Όμιλο Συγγελίδη για την απόκτηση πλειοψηφικού πακέτου μετοχών (55%) των εταιρειών διαμεσολάβησης Elysee Insurance Agent & Coordinator S.A. και Elysee Insurance Brokers S.A., που δραστηριοποιούνται σε όλους τους κλάδους ασφάλισης στην Ελλάδα προχώρησε η Εθνική Ασφαλιστική.

Πρόκειται για μια στρατηγική επένδυση που λειτουργεί συμπληρωματικά προς τα υπάρχοντα δίκτυα συνεργατών της Εθνικής Ασφαλιστικής και προσθέτει δυναμική και συνέργειες στο συνολικό μοντέλο διανομής της.

Η συνεργασία θέτει νέα πρότυπα στην ελληνική ασφαλιστική αγορά, συνδυάζοντας την ηγετική θέση του Ομίλου Συγγελίδη στην αγορά αυτοκινήτου, όπου κατέχει ισχυρή παρουσία σε πωλήσεις νέων και μεταχειρισμένων οχημάτων, after-sales και υπηρεσίες κινητικότητας, με την ασφαλιστική τεχνογνωσία και την καινοτομία της Εθνικής Ασφαλιστικής. Παράλληλα, η μακροχρόνια εμπειρία, η πελατοκεντρική φιλοσοφία και η συνεχής διάθεση για εξέλιξη που χαρακτηρίζουν τις εταιρείες Elysee ευθυγραμμίζονται πλήρως με τις αξίες και τη στρατηγική της Εθνικής Ασφαλιστικής.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Εθνικής Ασφαλιστικής, κ. Δημήτρης Μαζαράκης, δήλωσε: «Στο πλαίσιο του στρατηγικού μετασχηματισμού μας, επενδύουμε σε συνεργασίες με κορυφαίους εταίρους της αγοράς. Η συμμετοχή μας στις εταιρίες Elysee, σε συνεργασία με τον ηγετικό Όμιλο Συγγελίδη, μας παρέχει άμεση πρόσβαση σε συγκεκριμένη και ιδιαίτερα δυναμική βάση πελατών και ενισχύει τη θέση μας στον κλάδο του αυτοκινήτου, ενώ μας επιτρέπει, μέσω σύγχρονων πρακτικών Διαχείρισης Αξίας Πελατών (Customer Value Management) και ανάλυσης δεδομένων, να δημιουργήσουμε στοχευμένες λύσεις υψηλής αξίας και σε άλλους κλάδους (π.χ. περιουσίας, υγείας, προστασίας). Με αυτό τον τρόπο διευρύνουμε τα κανάλια διανομής μας, δημιουργούμε νέες ευκαιρίες ανάπτυξης και διαφοροποιούμε τις πηγές εσόδων μας, προσφέροντας ακόμη μεγαλύτερη αξία στους πελάτες μας».

Ο κ. Πολυχρόνης Συγγελίδης, CEO του Ομίλου Συγγελίδη, δήλωσε: «Ο Όμιλός μας, με 55 χρόνια συνεχούς παρουσίας και ανάπτυξης, αποτελεί σήμερα έναν από τους πιο ισχυρούς και καθιερωμένους ομίλους στον χώρο του αυτοκινήτου στην Ελλάδα. Παράλληλα, μέσω της Elysee, δραστηριοποιούμαστε τα τελευταία σχεδόν 30 χρόνια και στον ασφαλιστικό κλάδο, προσφέροντας μια προσωποποιημένη και κορυφαία εμπειρία ασφάλισης στους πελάτες μας. Η στρατηγική μας συνεργασία με την Εθνική Ασφαλιστική, την ηγετική εταιρία στον ασφαλιστικό κλάδο, έχει ως στόχο να προσφέρει καινοτόμες και ανταγωνιστικές ασφαλιστικές λύσεις, απόλυτα προσανατολισμένες στις ανάγκες των πελατών μας. Μέσα από αυτή τη συνεργασία, με την Εθνική Ασφαλιστική, επιδιώκουμε να ενισχύσουμε ακόμη περισσότερο τη σχέση εμπιστοσύνης που έχουμε χτίσει με τους πελάτες μας συνεχίζοντας να δημιουργούμε και να επαναπροσδιορίζουμε τα νέα πρότυπα ποιότητας, εμπειρίας και αξίας στην ελληνική αγορά αυτοκινήτου».

