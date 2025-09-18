Cenergy Holdings: Εντυπωσιακή αύξηση πωλήσεων και κερδών στο πρώτο εξάμηνο

Ισχυρή δυναμική καταγράφει ο όμιλος Cenergy Holdings στο πρώτο εξάμηνο του 2025, επιβεβαιώνοντας την ανοδική του πορεία με εντυπωσιακή αύξηση ενοποιημένων πωλήσεων κατά 26% σε ετήσια βάση, διαμορφώνοντας τον κύκλο εργασιών στα 1,022 δισ. ευρώ.

Η σταθερή ανάπτυξη φαίνεται ιδιαίτερα στο β’ τρίμηνο, όπου οι πωλήσεις ενισχύθηκαν κατά 28% σε σύγκριση με το αντίστοιχο περσινό διάστημα και 10% σε σχέση με το πρώτο τρίμηνο του 2025. Τα στοιχεία αυτά αντικατοπτρίζουν την ανθεκτικότητα και στους δύο βασικούς πυλώνες του ομίλου, προσφέροντας μια εικόνα ισορροπημένης και βιώσιμης ανάπτυξης.

Στον τομέα καλωδίων, η ζήτηση παρέμεινε υψηλή, με αποτέλεσμα οι πωλήσεις να αυξηθούν κατά 33%, κυρίως λόγω της βελτίωσης στο μείγμα προϊόντων. Οι υποκατηγορίες καλωδίων ενέργειας και τηλεπικοινωνιών κατέγραψαν άνοδο 63% και 17% αντίστοιχα, ενισχύοντας την συνολική απόδοση του κλάδου. Παράλληλα, ο τομέας σωλήνων χάλυβα κατέγραψε αύξηση κύκλου εργασιών 11%, συνεχίζοντας την ανοδική του πορεία για τρίτο συνεχόμενο έτος.

Η ισορροπημένη συμβολή των δύο επιχειρηματικών μονάδων οδήγησε σε σημαντική βελτίωση του αναπροσαρμοσμένου περιθωρίου EBITDA, που διαμορφώθηκε στα 171 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 43% σε σχέση με το πρώτο εξάμηνο του 2024. Το β’ τρίμηνο, το περιθώριο κερδοφορίας ξεπέρασε το 17%, συμβάλλοντας 95 εκατ. ευρώ στο EBITDA, αυξημένο κατά 46% σε ετήσια βάση και 26% σε σύγκριση με το προηγούμενο τρίμηνο.

Το καθαρό χρηματοοικονομικό κόστος υποχώρησε στα 29 εκατ. ευρώ από 32 εκατ. ευρώ πέρυσι, καταγράφοντας μείωση 8%, χάρη σε χαμηλότερα πιστωτικά περιθώρια και μείωση επιτοκίων αναφοράς. Στα έξοδα συμπεριλαμβάνονται ζημίες από συναλλαγματικές διαφορές ύψους 7 εκατ. ευρώ, που σχετίζονται με τα διαθέσιμα σε δολάρια ΗΠΑ για την επένδυση στο Μέριλαντ, έναντι μόλις 0,2 εκατ. ευρώ πέρυσι. Εξαιρώντας αυτόν τον παράγοντα, τα καθαρά χρηματοοικονομικά έξοδα μειώθηκαν κατά 29% συγκριτικά με το πρώτο εξάμηνο του 2024.

Η βελτίωση των λειτουργικών δεικτών μετουσιώθηκε σε αύξηση κερδών προ φόρων κατά 70% σε ετήσια βάση, ενώ τα καθαρά κέρδη υπερέβησαν τα 95 εκατ. ευρώ, αντιπροσωπεύοντας το 9,3% των συνολικών πωλήσεων – επίδοση που αποτελεί νέο ορόσημο για τον όμιλο.

Παρά την ισχυρή κερδοφορία, ο αυξημένος όγκος κεφαλαιουχικών δαπανών και οι ανάγκες σε κεφάλαιο κίνησης, ειδικά στον τομέα καλωδίων, οδήγησαν σε άνοδο του καθαρού δανεισμού, ο οποίος διαμορφώθηκε στις 30 Ιουνίου 2025 στα 343 εκατ. ευρώ, αυξημένος κατά 191 εκατ. ευρώ σε σχέση με το τέλος του 2024. Η πρόσφατη αύξηση μετοχικού κεφαλαίου τον Οκτώβριο του 2024 διασφάλισε ρευστότητα, με τα ταμειακά διαθέσιμα να φτάνουν τα 162 εκατ. ευρώ στο τέλος του εξαμήνου.

Ο διευθύνων σύμβουλος, Αλέξης Αλεξίου, σχολίασε: «Η ισχυρή κερδοφορία και η συνεχής βελτίωση των περιθωρίων επιβεβαιώνουν την αποτελεσματικότητα της στρατηγικής μας. Και οι δύο επιχειρηματικοί τομείς κατέγραψαν ισχυρές επιδόσεις, οδηγώντας τα περιθώρια κέρδους σε ιστορικά υψηλά επίπεδα.

Ο τομέας σωλήνων χάλυβα ολοκλήρωσε με επιτυχία σημαντικά έργα, ενώ τα καλώδια επωφελούνται από την επέκταση των δικτύων ηλεκτρικής ενέργειας και τα προγραμματισμένα έργα ΑΠΕ. Παραμένουμε προσηλωμένοι στη δημιουργία μακροπρόθεσμης αξίας για μετόχους και πελάτες, μέσω στοχευμένων επενδύσεων και διαφοροποιημένου χαρτοφυλακίου, διασφαλίζοντας ανθεκτικότητα απέναντι στις παγκόσμιες οικονομικές και γεωπολιτικές προκλήσεις»

