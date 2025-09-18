Lamda Development: Εκρηκτική αύξηση EBITDA και πωλήσεων στο Ελληνικό, νέες επενδύσεις ενισχύουν στρατηγική ανάπτυξης

Ο Όμιλος Lamda Development καταγράφει εντυπωσιακή ενίσχυση των οικονομικών του μεγεθών στο α’ εξάμηνο του 2025, με τα ενοποιημένα κέρδη EBITDA να αυξάνονται κατά 4,4 φορές σε σχέση με το πρώτο εξάμηνο του 2024, φτάνοντας τα 237 εκατ. ευρώ. Τα ενοποιημένα Καθαρά Αποτελέσματα του Ομίλου διαμορφώθηκαν σε 128 εκατ. ευρώ, καταγράφοντας σημαντική μεταστροφή σε σχέση με τις ζημίες της αντίστοιχης περιόδου πέρυσι.

Η Καθαρή Αξία Ενεργητικού (NAV) αυξήθηκε άνω του 10%, από τα επίπεδα του 31.12.2024 στα 9,22 ευρώ ανά μετοχή, εξαιρουμένης της στρατηγικής συναλλαγής με τον Όμιλο ION και της προστιθέμενης αξίας των οικοπέδων οικιστικής ανάπτυξης. Η συνολική αξία του επενδυτικού χαρτοφυλακίου του Ομίλου αποτιμάται πλέον σε 3,7 δισ. ευρώ.

Η εταιρεία κατέγραψε νέο ιστορικό ρεκόρ για το Retail EBITDA, προ αποτιμήσεων, στα 45,5 εκατ. ευρώ, αυξημένο κατά 4% σε σχέση με το α’ εξάμηνο του 2024, ενώ ο συνολικός κύκλος εργασιών των καταστημάτων ανήλθε σε 389 εκατ. ευρώ.

Σημαντική άνοδο παρουσίασαν και τα κέρδη EBITDA του έργου στο Ελληνικό, τα οποία αυξήθηκαν κατά 7,5 φορές, φτάνοντας τα 53,1 εκατ. ευρώ. Οι συνολικές εισπράξεις από πωλήσεις στο έργο έως τις 25.08.2025 ανήλθαν σε 1,4 δισ. ευρώ, με το 93% των 559 διαμερισμάτων του Little Athens να έχουν πωληθεί ή δεσμευθεί.

Ο διευθύνων σύμβουλος της Lamda Development, Οδυσσέας Αθανασίου, σχολίασε: «Η Lamda Development εισέρχεται σε μια νέα εποχή αναπτυξιακής πορείας. Τα τέσσερα λειτουργικά εμπορικά κέντρα και οι μαρίνες συνεχίζουν να καταγράφουν νέα ρεκόρ κερδοφορίας. Το Ελληνικό συνεχίζει την αναπτυξιακή του δυναμική, ενώ οι κατασκευαστικές εργασίες επιταχύνονται σημαντικά». Παράλληλα, ανακοίνωσε στρατηγική συνεργασία ύψους 450 εκατ. ευρώ με τον όμιλο ΙΟΝ για την ανάπτυξη Διεθνούς Κέντρου Έρευνας και Καινοτομίας, ενισχύοντας τη θέση του Ελληνικού ως διεθνούς προορισμού και κορυφαίου επενδυτικού κόμβου.

Τα εμπορικά κέντρα του ομίλου κατέγραψαν νέο ιστορικό Retail EBITDA στα 45,5 εκατ. ευρώ, με αύξηση βασικών μισθωμάτων κατά 6% και αύξηση εσόδων στάθμευσης κατά 9%. Η επισκεψιμότητα ενισχύθηκε κατά 3% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2024, ενώ ο συνολικός κύκλος εργασιών των καταστημάτων έφτασε τα 389 εκατ. ευρώ. Στους δύο υπό ανάπτυξη προορισμούς λιανικού εμπορίου και ψυχαγωγίας στο Ελληνικό, έχουν συμφωνηθεί Heads of Terms για το 64% του GLA στο The Ellinikon Mall και για το 78% στη Riviera Galleria.

Η πρόοδος των κατασκευών παραμένει εντός χρονοδιαγράμματος. Οι εργασίες σκυροδέτησης προχωρούν σε όλα τα κτίρια της Riviera Galleria, ενώ για το The Ellinikon Mall έχουν ολοκληρωθεί οι εκσκαφές και η κατασκευή του οικοδομικού σκελετού έχει ανατεθεί στην ΤΕΡΝΑ Α.Ε., με ολοκλήρωση αναμενόμενη το Δ’ τρίμηνο του 2025. Το The Ellinikon Mall, σχεδιασμένο από το διεθνώς αναγνωρισμένο αρχιτεκτονικό γραφείο AEDAS, θα προσφέρει 100.000 τ.μ. εκμισθώσιμης επιφάνειας, καθιστώντας το τον μεγαλύτερο και πιο σύγχρονο εμπορικό προορισμό στην Ελλάδα και έναν από τους σημαντικότερους στη Νότια Ευρώπη. Η συνολική αξία χαρτοφυλακίου LAMDA MALLS ξεπέρασε τα 1,7 δισ. ευρώ, με την αξία των τεσσάρων λειτουργικών εμπορικών κέντρων στα 1,3 δισ. ευρώ.

Οι μαρίνες του ομίλου κατέγραψαν νέο ιστορικό ρεκόρ, με έσοδα 16,6 εκατ. ευρώ (αύξηση 8%) και EBITDA 10 εκατ. ευρώ (αύξηση 2%). Η σταθερή ζήτηση για τις mega yacht μαρίνες, τα αυξημένα έσοδα από τέλη διερχόμενων σκαφών και οι ετήσιες συμβατικές αυξήσεις στα τέλη ελλιμενισμού συνέβαλαν στην ενίσχυση των αποτελεσμάτων. Οι εργασίες αναβάθμισης στη Μαρίνα του Αγίου Κοσμά αναμένεται να αυξήσουν τα έσοδα περαιτέρω, ενώ το παρακείμενο Riviera Galleria θα ενισχύσει τη μακροπρόθεσμη αποδοτικότητα.

Το έργο στο Ελληνικό συνεχίζει την εμπορική του επιτυχία: μέχρι τις 25.08.2025, οι πωλήσεις και οι κρατήσεις διαμερισμάτων στο Little Athens ανήλθαν σε 522 από τα 559 διαμερίσματα (93%). Τα έσοδα από οικιστικές αναπτύξεις στο α’ εξάμηνο ανήλθαν σε 126 εκατ. ευρώ (+51%), ενώ τα έσοδα από πωλήσεις ακινήτων έφτασαν τα 104 εκατ. ευρώ (+49%). Οι συνολικές εισπράξεις από πωλήσεις και μισθώσεις ακινήτων από την έναρξη του έργου ξεπέρασαν τα 1,4 δισ. ευρώ, με εισπράξεις 288 εκατ. ευρώ στο α’ εξάμηνο 2025. Τα ταμειακά διαθέσιμα στο Ελληνικό ανήλθαν σε 355 εκατ. ευρώ, χωρίς να έχει γίνει εκταμίευση τραπεζικών δανείων, παρά την ύπαρξη εγκεκριμένης πιστωτικής γραμμής 232 εκατ. ευρώ. Οι κεφαλαιουχικές δαπάνες (CAPEX) στο α’ εξάμηνο ανήλθαν σε 181 εκατ. ευρώ, ενώ οι συνολικές από την έναρξη του έργου διαμορφώνονται σε 744 εκατ. ευρώ.

Τέλος, στις 28.08.2025, η Lamda Development αποδέχθηκε δεσμευτική προσφορά από τον Όμιλο ION για την απόκτηση γης προς ανάπτυξη Διεθνούς Κέντρου Έρευνας & Καινοτομίας, η οποία παραμένει υπό ολοκλήρωση του νομικού, τεχνικού και χρηματοοικονομικού ελέγχου (due diligence) και οριστικοποίηση συμβολαίων.

