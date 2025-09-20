Επιστροφή ενοικίου έως 800 ευρώ: Τι πρέπει να ξέρουν οι μισθωτές για να μην χάσουν την ενίσχυση

Μέχρι το τέλος Νοεμβρίου, πάνω από ένα εκατομμύριο πολίτες θα δουν στον τραπεζικό τους λογαριασμό την επιστροφή ενός μηνιαίου ενοικίου που κατέβαλαν το 2024. Το ποσό φτάνει έως 800 ευρώ, με μικρή προσαύξηση για κάθε παιδί στην κύρια κατοικία, ενώ η φοιτητική στέγη δικαιούται επιστροφή έως 800 ευρώ. Η «εκστρατεία» της ΑΑΔΕ για να διασφαλιστεί ότι κανείς δικαιούχος δεν θα μείνει απ’ έξω περιλαμβάνει διασταυρώσεις φορολογικών δηλώσεων και μισθωτηρίων συμβολαίων.

Όσοι δεν έχουν συμπληρώσει τον κωδικό 081 στο φετινό έντυπο Ε1 μπορούν να υποβάλουν τροποποιητική δήλωση μέχρι το τέλος Σεπτεμβρίου, χωρίς πρόστιμο, ώστε να δηλωθεί ο αριθμός του μισθωτηρίου που αφορά το 2024. Ιδιαίτερη σημασία έχει η τελευταία ανανέωση του συμβολαίου, καθώς μόνο αυτή λαμβάνεται υπόψη για την επιδότηση.

Ο υφυπουργός Οικονομικών, Γιώργος Κώτσηρας, επανέλαβε χθες ότι τις επόμενες ημέρες θα υπογραφεί Κοινή Υπουργική Απόφαση, η οποία θα επιτρέψει στην ΑΑΔΕ να προχωρήσει σε όλες τις απαραίτητες διασταυρώσεις. «Θα κάνουμε όλες τις δυνατές και νόμιμες διαδικασίες», σημείωσε, «για να λάβουν όλοι οι συμπολίτες μας που δικαιούνται την ενίσχυση το ποσό που τους αναλογεί».

Η ενίσχυση αφορά τόσο την κύρια κατοικία όσο και τη φοιτητική στέγη. Στην κύρια κατοικία το μέγιστο ποσό φτάνει τα 800 ευρώ, με προσαύξηση 50 ευρώ ανά παιδί, ενώ για τη φοιτητική κατοικία το ποσό είναι σταθερό στα 800 ευρώ. Αυτό σημαίνει ότι μια τετραμελής οικογένεια μπορεί να λάβει έως 900 ευρώ συνολικά. Η καταβολή γίνεται αυτόματα, χωρίς να χρειάζεται νέα αίτηση, με βάση τη φορολογική δήλωση του μισθωτή όπως έχει διαμορφωθεί έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2025.

Ωστόσο, η χορήγηση της ενίσχυσης προϋποθέτει και εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια. Οι άγαμοι πρέπει να έχουν εισόδημα έως 20.000 ευρώ, ενώ οι έγγαμοι ή όσοι βρίσκονται σε σύμφωνο συμβίωσης δεν πρέπει να ξεπερνούν τα 28.000 ευρώ, με προσαύξηση 4.000 ευρώ για κάθε παιδί. Οι μονογονεϊκές οικογένειες έχουν όριο 31.000 ευρώ, με επιπλέον 5.000 ευρώ για κάθε παιδί πέραν του πρώτου.

Όσον αφορά την ακίνητη περιουσία, η αντικειμενική αξία δεν μπορεί να ξεπερνά τις 120.000 ευρώ για μονοπρόσωπο νοικοκυριό, με προσαύξηση 20.000 ευρώ ανά επιπλέον μέλος. Σημειώνεται ότι στη φοιτητική κατοικία δεν υπάρχει περιουσιακό όριο.

Τέλος, η ΑΑΔΕ προειδοποιεί ότι όσοι δηλώσουν ανακριβή στοιχεία θα πρέπει να επιστρέψουν ολόκληρο το ποσό της επιδότησης εντόκως, με επιτόκιο 8,76%, ενώ θα αποκλειστούν από το μέτρο για τα επόμενα τρία χρόνια. Το μήνυμα είναι σαφές: η διαδικασία είναι αυστηρή, αλλά η πολιτική πρόθεση είναι να φτάσει το ποσό σε όλους τους πραγματικά δικαιούχους.

