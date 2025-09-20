search
ΣΑΒΒΑΤΟ 20.09.2025 10:55
search
MENU CLOSE
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Θανάσης Παπαδής ΘΑΝΑΣΗΣ ΠΑΠΑΔΗΣ

20.09.2025 09:00

Επιστροφή ενοικίου έως 800 ευρώ: Τι πρέπει να ξέρουν οι μισθωτές για να μην χάσουν την ενίσχυση

20.09.2025 09:00
enoikia stegi

Μέχρι το τέλος Νοεμβρίου, πάνω από ένα εκατομμύριο πολίτες θα δουν στον τραπεζικό τους λογαριασμό την επιστροφή ενός μηνιαίου ενοικίου που κατέβαλαν το 2024. Το ποσό φτάνει έως 800 ευρώ, με μικρή προσαύξηση για κάθε παιδί στην κύρια κατοικία, ενώ η φοιτητική στέγη δικαιούται επιστροφή έως 800 ευρώ. Η «εκστρατεία» της ΑΑΔΕ για να διασφαλιστεί ότι κανείς δικαιούχος δεν θα μείνει απ’ έξω περιλαμβάνει διασταυρώσεις φορολογικών δηλώσεων και μισθωτηρίων συμβολαίων.

Όσοι δεν έχουν συμπληρώσει τον κωδικό 081 στο φετινό έντυπο Ε1 μπορούν να υποβάλουν τροποποιητική δήλωση μέχρι το τέλος Σεπτεμβρίου, χωρίς πρόστιμο, ώστε να δηλωθεί ο αριθμός του μισθωτηρίου που αφορά το 2024. Ιδιαίτερη σημασία έχει η τελευταία ανανέωση του συμβολαίου, καθώς μόνο αυτή λαμβάνεται υπόψη για την επιδότηση.

Ο υφυπουργός Οικονομικών, Γιώργος Κώτσηρας, επανέλαβε χθες ότι τις επόμενες ημέρες θα υπογραφεί Κοινή Υπουργική Απόφαση, η οποία θα επιτρέψει στην ΑΑΔΕ να προχωρήσει σε όλες τις απαραίτητες διασταυρώσεις. «Θα κάνουμε όλες τις δυνατές και νόμιμες διαδικασίες», σημείωσε, «για να λάβουν όλοι οι συμπολίτες μας που δικαιούνται την ενίσχυση το ποσό που τους αναλογεί».

Η ενίσχυση αφορά τόσο την κύρια κατοικία όσο και τη φοιτητική στέγη. Στην κύρια κατοικία το μέγιστο ποσό φτάνει τα 800 ευρώ, με προσαύξηση 50 ευρώ ανά παιδί, ενώ για τη φοιτητική κατοικία το ποσό είναι σταθερό στα 800 ευρώ. Αυτό σημαίνει ότι μια τετραμελής οικογένεια μπορεί να λάβει έως 900 ευρώ συνολικά. Η καταβολή γίνεται αυτόματα, χωρίς να χρειάζεται νέα αίτηση, με βάση τη φορολογική δήλωση του μισθωτή όπως έχει διαμορφωθεί έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2025.

Ωστόσο, η χορήγηση της ενίσχυσης προϋποθέτει και εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια. Οι άγαμοι πρέπει να έχουν εισόδημα έως 20.000 ευρώ, ενώ οι έγγαμοι ή όσοι βρίσκονται σε σύμφωνο συμβίωσης δεν πρέπει να ξεπερνούν τα 28.000 ευρώ, με προσαύξηση 4.000 ευρώ για κάθε παιδί. Οι μονογονεϊκές οικογένειες έχουν όριο 31.000 ευρώ, με επιπλέον 5.000 ευρώ για κάθε παιδί πέραν του πρώτου.

Όσον αφορά την ακίνητη περιουσία, η αντικειμενική αξία δεν μπορεί να ξεπερνά τις 120.000 ευρώ για μονοπρόσωπο νοικοκυριό, με προσαύξηση 20.000 ευρώ ανά επιπλέον μέλος. Σημειώνεται ότι στη φοιτητική κατοικία δεν υπάρχει περιουσιακό όριο.

Τέλος, η ΑΑΔΕ προειδοποιεί ότι όσοι δηλώσουν ανακριβή στοιχεία θα πρέπει να επιστρέψουν ολόκληρο το ποσό της επιδότησης εντόκως, με επιτόκιο 8,76%, ενώ θα αποκλειστούν από το μέτρο για τα επόμενα τρία χρόνια. Το μήνυμα είναι σαφές: η διαδικασία είναι αυστηρή, αλλά η πολιτική πρόθεση είναι να φτάσει το ποσό σε όλους τους πραγματικά δικαιούχους.

Διαβάστε επίσης:

Επιβράδυνση της ανάπτυξης προβλέπει η ΤτΕ, στα ύψη ο πληθωρισμός

Πιερρακάκης από Eurogroup/Ecofin: Να επιδιώξουμε μια οικονομία που ενθαρρύνει την καινοτομία και προωθεί την ανάπτυξη

Συντάξεις Οκτωβρίου 2025: Πριν το τελευταίο Σαββατοκύριακο του Σεπτέμβρη οι πληρωμές – Πότε πάνε οι δικαιούχοι στα ΑΤΜ (video)

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
kaselakis
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κασσελάκης για Τέμπη: «Βιώνουμε σενάριο αρχαίας τραγωδίας – Σίγουρα κάτι κρύβουν»

pirosvestiki-new
ΕΛΛΑΔΑ

Μενίδι: Υπό έλεγχο η φωτιά που ξέσπασε – Χάθηκαν στις φλόγες δύο επιχειρήσεις (Video)

karystianou_syntagma_main
ΕΛΛΑΔΑ

Μαρία Καρυστιανού: Επιθυμώ κάτι νέο και άφθαρτο στην πολιτική, δεν σκέφτομαι αυτή την ώρα κόμμα (Video)

xylodarmos anilikoi 876- new
ΕΛΛΑΔΑ

Πάτρα: Πώς οι μαθητές Γυμνασίου έστησαν καρτέρι στον συνομίληκό τους και τον έστειλαν στο νοσοκομείο

xristidou
MEDIA

Σίσσυ Χρηστίδου: Γέμισε λουλούδια το πλατό στην πρεμιέρα του «Χαμογέλα και πάλι» – Το ανανεωμένο πλατό και το νέο look (Video)

Δείτε όλες τις ειδήσεις
ouggarezos-tsimitselis-new
LIFESTYLE

Δημήτρης Ουγγαρέζος: Ξέσπασε on air για τον Τσιμιτσέλη: «Δεν συμπεριφέρονται έτσι οι φίλοι, Γιάννη» (Video)

liagkas-giannopoulos-new
MEDIA

Παραιτήθηκε στον αέρα του Πρωινού ο Ποσειδώνας Γιαννόπουλος - «Δεν μπορούν όλοι να αντέξουν κάποια πράγματα» (Video)

antetokoynbo kai mitera – new
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Γιάννης Αντετοκούνμπο: Μαζί με τη μητέρα του σε αγώνα μπάσκετ στο Περιστέρι – Παίζει ο Βενιαμίν της οικογένειας (Photos/Video)

trump karolos deipno 887- new
ΚΟΣΜΟΣ

«Πλακώθηκαν» οι βασιλικοί σεφ και η φρουρά του Τραμπ στην κουζίνα του Κάστρου του Ουίνσδορ την ώρα που οι VIPS έτρωγαν

nosokomeio-paidon-giatroi-new
ΥΓΕΙΑ

Μαζικές παραιτήσεις νοσηλευτών από τα νοσοκομεία της περιφέρειας: Χαμηλοί μισθοί και απομόνωση οι κυρίες αιτίες

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΣΑΒΒΑΤΟ 20.09.2025 10:52
kaselakis
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κασσελάκης για Τέμπη: «Βιώνουμε σενάριο αρχαίας τραγωδίας – Σίγουρα κάτι κρύβουν»

pirosvestiki-new
ΕΛΛΑΔΑ

Μενίδι: Υπό έλεγχο η φωτιά που ξέσπασε – Χάθηκαν στις φλόγες δύο επιχειρήσεις (Video)

karystianou_syntagma_main
ΕΛΛΑΔΑ

Μαρία Καρυστιανού: Επιθυμώ κάτι νέο και άφθαρτο στην πολιτική, δεν σκέφτομαι αυτή την ώρα κόμμα (Video)

1 / 3