search
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 19.09.2025 13:51
search
MENU CLOSE
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

19.09.2025 11:44

Πιερρακάκης από Eurogroup/Ecofin: Να επιδιώξουμε μια οικονομία που ενθαρρύνει την καινοτομία και προωθεί την ανάπτυξη

19.09.2025 11:44
pierrakakis_0904_1920-1080_new

Στη συζήτηση των ευρωπαίων ομολόγων του με θέμα την καινοτομία και την ψηφιοποίηση, στο πλαίσιο των άτυπων συνεδριάσεων των συμβουλίων Eurogroup και Ecofin, θα προεδρεύσει αύριο (20/9) ο Κυριάκος Πιερρακάκης.

«Συναντιόμαστε σήμερα εδώ, στην όμορφη πόλη της Κοπεγχάγης, για τις άτυπες συνόδους Ecofin και Eurogroup, προκειμένου να συζητήσουμε ένα πλήρες φάσμα θεμάτων, από την εισαγωγή του ψηφιακού ευρώ έως τις οικονομικές επιπτώσεις των γεωπολιτικών εξελίξεων. Συναντιόμαστε επίσης ένα χρόνο μετά τη δημοσίευση της έκθεσης Ντράγκι. Και αν υπάρχει ένα μάθημα που πρέπει να αντλήσουμε από αυτήν, είναι ότι πρέπει να αυξήσουμε το επίπεδο της φιλοδοξίας μας. Να προσπαθήσουμε να πετύχουμε περισσότερα από το να εξαλείψουμε απλώς τα εμπόδια που υπάρχουν μεταξύ των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μεταξύ των οικονομιών μας», τόνισε σήμερα (19/9) εισερχόμενος στη συνεδρίαση ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών.

«Πρέπει επίσης να προσπαθήσουμε να ενώσουμε δυνάμεις σε στρατηγικούς τομείς, στις ψηφιακές υποδομές όπως οι τηλεπικοινωνίες, αλλά και να απλοποιήσουμε και να εκσυγχρονίσουμε τις δημόσιες συμβάσεις σε τομείς όπως η τεχνητή νοημοσύνη, η κυβερνοασφάλεια και η πράσινη μετάβαση. Δεν πρέπει απλώς να προσπαθούμε να έχουμε μια οικονομία που διαχειρίζεται τους κινδύνους. Πρέπει να επιδιώκουμε μια οικονομία που ενθαρρύνει την καινοτομία και προωθεί την ανάπτυξη με όρους του 21ου αιώνα. Και αυτό είναι απολύτως εφικτό», πρόσθεσε.

Διαβάστε επίσης:

Συντάξεις Οκτωβρίου 2025: Πριν το τελευταίο Σαββατοκύριακο του Σεπτέμβρη οι πληρωμές – Πότε πάνε οι δικαιούχοι στα ΑΤΜ (video)

Ο δαιδαλώδης μηχανισμός αμφισβήτησης τεκμαρτού εισοδήματος κρατάει τους επαγγελματίες μακριά από τη δικαιοσύνη

Ο Οκτώβριος φέρνει νέο κύμα ανατιμήσεων στο ρεύμα – Νοικοκυριά και επιχειρήσεις σε ασφυξία

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
opekepe_exetastiki_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Εξεταστική για ΟΠΕΚΕΠΕ: Την κατάθεση εγγράφων πριν την κλήση μαρτύρων ζητά το ΠΑΣΟΚ

eody-new
ΥΓΕΙΑ

ΕΟΔΥ για φυματίωση: 400 κρούσματα είχαμε το 2024 – Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε για τη νόσο

gaza-2354
ΚΟΣΜΟΣ

Ιταλία: Απεργία των συνδικάτων για συμπαράσταση στη Γάζα

tsouvelas_ndp_1909
LIFESTYLE

Αλέξανδρος Τσουβέλας: Η έμμεση αναφορά στη Γάζα και το «μάτι» της Δίκης που βλέπει τα πάντα

cruise-control
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Τι ισχύει στην πραγματικότητα το cruise control και την κατανάλωση καυσίμου

Δείτε όλες τις ειδήσεις
caroline_glikanera
ΕΛΛΑΔΑ

Πατέρας Καρολάιν Κράουτς: «Είναι πάρα πολύ σκληρό να πεις σε ένα παιδί ότι ο πατέρας του έκανε κάτι τέτοιο στη μητέρα του»

nosokomeio-paidon-giatroi-new
ΥΓΕΙΑ

Μαζικές παραιτήσεις νοσηλευτών από τα νοσοκομεία της περιφέρειας: Χαμηλοί μισθοί και απομόνωση οι κυρίες αιτίες

anastasia-mazonakis-new
LIFESTYLE

Αναστασία για Γιώργο Μαζωνάκη: «Είναι ευλογημένος και για μένα θα είναι πάντα ο καλύτερος άνθρωπος που έχω γνωρίσει» (Video)

indecent-proposal
LIFESTYLE

Το αντίο της Ντεμί Μουρ στον Ρόμπερτ Ρέντφορντ - «Και τι δεν θα έκανα για έναν ακόμη χορό»

pirosfaira-tempi
ΕΛΛΑΔΑ

Τέμπη: Από… παραμόρφωση των τρένων προήλθε η φονική έκρηξη - Τι αναφέρει η εισαγγελική πρόταση

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 19.09.2025 13:50
opekepe_exetastiki_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Εξεταστική για ΟΠΕΚΕΠΕ: Την κατάθεση εγγράφων πριν την κλήση μαρτύρων ζητά το ΠΑΣΟΚ

eody-new
ΥΓΕΙΑ

ΕΟΔΥ για φυματίωση: 400 κρούσματα είχαμε το 2024 – Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε για τη νόσο

gaza-2354
ΚΟΣΜΟΣ

Ιταλία: Απεργία των συνδικάτων για συμπαράσταση στη Γάζα

1 / 3