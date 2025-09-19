Ο δαιδαλώδης μηχανισμός αμφισβήτησης τεκμαρτού εισοδήματος κρατάει τους επαγγελματίες μακριά από τη δικαιοσύνη

Οι ελεύθεροι επαγγελματίες συχνά παραπονιούνται για τα τεκμήρια, αλλά λίγοι πραγματικά επιχειρούν να τα αμφισβητήσουν. Τα τελευταία στοιχεία της ΑΑΔΕ είναι αποκαλυπτικά: από τους 381.276 επαγγελματίες που φορολογήθηκαν με τεκμαρτό εισόδημα φέτος, μόλις 2.603 υπέβαλαν ένσταση, όταν πέρυσι ήταν 4.358. Με άλλα λόγια, η συντριπτική πλειονότητα των φορολογούμενων απλώς υποτάσσεται σε ένα σύστημα που συχνά αδικεί την πραγματική οικονομική τους κατάσταση.

Η αιτία δεν είναι μόνο το κόστος ή η γραφειοκρατία, αλλά η δαιδαλώδης και εξαντλητική διαδικασία που συνοδεύει την αμφισβήτηση. Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλουν αίτηση στην πλατφόρμα myBusinessSupport έως και σήμερα 19 Σεπτεμβρίου 2025 – για τα φυσικά πρόσωπα – ή έως τις 29 Σεπτεμβρίου για μέλη νομικών προσώπων με απλογραφικά βιβλία. Εκτός από την προθεσμία, η διαδικασία απαιτεί τη συμπλήρωση ενός εκτενέστατου ερωτηματολογίου που καλύπτει όλες τις πτυχές της περιουσιακής και οικονομικής ζωής του φορολογούμενου, του/της συζύγου και των προστατευόμενων μελών.

Στο ερωτηματολόγιο ζητούνται λεπτομέρειες για τραπεζικούς λογαριασμούς, επενδύσεις, συμμετοχές, θυρίδες, έργα τέχνης, τιμαλφή, οχήματα, σκάφη, αεροσκάφη, μετρητά και κρυπτονομίσματα. Επιπλέον, απαιτούνται στοιχεία για την κατανάλωση ρεύματος, νερού, τηλεφωνίας όλων των κατοικιών, ασφαλιστικά συμβόλαια, δαπάνες εκπαίδευσης, διατροφής και ταξίδια. Η λίστα των απαιτούμενων πληροφοριών είναι τόσο εκτενής που πολλοί φορολογούμενοι εγκαταλείπουν στην πορεία.

Ακόμη και μετά την υποβολή, η ΑΑΔΕ διατηρεί το δικαίωμα να επεκτείνει τον έλεγχο σε προηγούμενα φορολογικά έτη ή σε άλλες φορολογίες, εάν θεωρήσει ότι οι παρεχόμενες πληροφορίες δεν ανταποκρίνονται στην πραγματική κατάσταση. Ο έλεγχος ολοκληρώνεται εντός δώδεκα μηνών, με την έκδοση πράξης διορθωτικού προσδιορισμού φόρου, που μπορεί να οδηγήσει σε πρόσθετο φόρο ή, σπανιότερα, σε επιστροφή χρημάτων.

Με άλλα λόγια, το σύστημα δημιουργεί ένα ισχυρό ψυχολογικό φράγμα. Οι φορολογούμενοι που σκέφτονται να αμφισβητήσουν τα τεκμήρια δεν αντιμετωπίζουν μόνο την αμφιβολία αν θα δικαιωθούν, αλλά και το φόβο ότι ανοίγουν μια «κουρτίνα» δαιδαλώδους γραφειοκρατίας, όπου κάθε στοιχείο της ζωής τους τίθεται υπό διαρκή έλεγχο.

Αποτέλεσμα αυτού είναι η συντριπτική πλειοψηφία να επιλέγει την υποταγή, καταβάλλοντας φόρους σε τεκμαρτά εισοδήματα που συχνά απέχουν πολύ από την πραγματικότητα. Ο φορολογούμενος που τολμάει να αμφισβητήσει χρειάζεται χρόνο, υπομονή, γνώση και προσοχή, καθώς ένα λάθος ή μια παράλειψη μπορεί να έχει συνέπειες σε πολλαπλά φορολογικά αντικείμενα.

Η εικόνα που προκύπτει είναι σαφής: ενώ το τεκμαρτό σύστημα προκαλεί αντιδράσεις και δικαιολογημένες γκρίνιες, η πολυπλοκότητα της διαδικασίας αμφισβήτησης κρατάει τους περισσότερους μακριά. Στην πράξη, η δυνατότητα αντίδρασης παραμένει προνόμιο ελάχιστων τολμηρών, που διαθέτουν τους πόρους και την υπομονή να ολοκληρώσουν τη διαδικασία και να διεκδικήσουν δικαιοσύνη απέναντι σε ένα αδιάλλακτο σύστημα.

Σε έναν κόσμο που υπόσχεται ηλεκτρονική διαφάνεια, η αλήθεια είναι ότι η πολυπλοκότητα λειτουργεί περισσότερο ως εμπόδιο παρά ως εργαλείο προστασίας του δημοσίου συμφέροντος. Όσοι θέλουν να αμφισβητήσουν τα τεκμήρια καλούνται να κάνουν μια πραγματική οικονομική «πορεία αντοχής» για να διεκδικήσουν κάτι που, στην ουσία, τους ανήκει δικαιωματικά.

