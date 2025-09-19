Ο Οκτώβριος φέρνει νέο κύμα ανατιμήσεων στο ρεύμα – Νοικοκυριά και επιχειρήσεις σε ασφυξία

Μετά τη μικρή αποκλιμάκωση του Σεπτεμβρίου, οι λογαριασμοί ηλεκτρικού αναμένεται να αυξηθούν ξανά από τον Οκτώβριο, φέρνοντας νέο κύμα πίεσης στα νοικοκυριά. Η ελληνική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας δείχνει στατιστικά σημάδια αποκλιμάκωσης σε ετήσια βάση, όμως για τους καταναλωτές και τις επιχειρήσεις η πραγματικότητα παραμένει ζοφερή: οι μηνιαίες αυξήσεις κρατούν τις τιμές έως και 80% υψηλότερες από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, καθιστώντας την Ελλάδα τη χώρα με το πιο ακριβό ηλεκτρικό στην Ευρώπη.

Σύμφωνα με πρόσφατα στοιχεία του ΙΟΒΕ, η χονδρική τιμή τον Ιούλιο υποχώρησε κατά 26% σε σύγκριση με τον Ιούλιο του 2024, φτάνοντας τα 103,2 ευρώ/MWh. Ωστόσο, σε σύγκριση με τον Ιούνιο, η τιμή αυξήθηκε κατά 22%, αποκαλύπτοντας τη συνεχή αστάθεια της αγοράς. Η απόκλιση από τις υπόλοιπες μεγάλες ευρωπαϊκές αγορές κυμάνθηκε από 17,4% έως 78%, ενώ σε σχέση με το σύστημα Nordic η διαφορά εκτοξεύεται στο 219%, γεγονός που δείχνει ξεκάθαρα ότι οι Έλληνες καταναλωτές επιβαρύνονται δυσανάλογα, ακόμα και σε περίοδο «σταθεροποίησης».

Η σύγκριση με χώρες όπως η Γερμανία, η Γαλλία, η Αυστρία και η Ολλανδία αποδεικνύει την ελληνική ανισότητα: οι τιμές εκεί παραμένουν σε πολύ χαμηλότερα επίπεδα, ενώ οι αποκλίσεις παραμένουν σχεδόν σταθερές τους τελευταίους μήνες, δείχνοντας ότι το πρόβλημα δεν είναι εποχικό αλλά δομικό. Η Ελλάδα πληρώνει ακριβότερα την πράσινη μετάβαση, χωρίς να έχει ουσιαστική ενίσχυση των διασυνδέσεων ή ομαλή εφαρμογή του target model στην τιμολόγηση.

Η άμεση αντιμετώπιση ακραίων αυξήσεων και αστοχιών στην αγορά ρεύματος αποτελεί βασικό στόχο της Ομάδας Κρούσης (Task Force) της Κομισιόν, που συστάθηκε μετά από αίτημα της χώρας μας. Η πρώτη συνεδρίαση της Task Force πραγματοποιήθηκε στις 7 Ιουλίου, με στόχο να αποφευχθεί η επανάληψη κρίσεων τύπου Ιουλίου 2024, όταν οι τιμές εκτοξεύτηκαν σε επίπεδα ρεκόρ, προκαλώντας έντονες αντιδράσεις και οικονομική ασφυξία για χιλιάδες νοικοκυριά.

Το ζήτημα βρέθηκε επίσης στο επίκεντρο της συνάντησης του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Ευρωπαίο Επίτροπο Ενέργειας και Στέγασης Νταν Γιόργκενσεν, με τον Πρωθυπουργό να επισημαίνει:

«Οι χώρες της νοτιοανατολικής Ευρώπης φαίνεται να τιμωρούνται λόγω των ανεπαρκών διασυνδέσεων, ενώ το target model δεν λειτουργεί πάντα όπως θα έπρεπε. Είναι δύσκολο να εξηγήσω στους πολίτες ότι είμαστε πρωτοπόροι στην πράσινη μετάβαση και ταυτόχρονα έχουμε τις υψηλότερες τιμές ηλεκτρικής ενέργειας στην Ευρώπη».

Για τα ελληνικά νοικοκυριά, όμως, οι εξηγήσεις δεν φτάνουν: ακόμη και όταν οι τιμές φαίνεται να μειώνονται σε ετήσια βάση, οι μηνιαίες αυξήσεις συνεχίζουν να επιβαρύνουν τον οικογενειακό προϋπολογισμό. Οι λογαριασμοί ενέργειας αυξάνουν το οικονομικό στρες, περιορίζουν την κατανάλωση άλλων αγαθών και επηρεάζουν άμεσα την καθημερινότητα, ενώ οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις αντιμετωπίζουν αυξανόμενα κόστη που συχνά μετακυλίονται στους καταναλωτές.

Η ελληνική πραγματικότητα είναι λοιπόν σκληρή: η ενεργειακή ακρίβεια συνδυάζεται με την καθυστέρηση των διασυνδέσεων και την ανεπαρκή εφαρμογή των ευρωπαϊκών μηχανισμών, δημιουργώντας ένα ασταθές και ακριβό περιβάλλον. Χωρίς αποτελεσματική κυβερνητική παρέμβαση και στοχευμένες πολιτικές ανακούφισης, τα νοικοκυριά και οι επιχειρήσεις αναγκάζονται να ζουν υπό διαρκή πίεση, με τον Οκτώβριο να αναμένεται να φέρει νέο κύμα ανατιμήσεων και οικονομικής δυσπραγίας.

