Κέκροψ: Αύξηση κύκλου εργασιών α’ εξαμήνου 2025 παρά τις ζημιές

Σημαντική αύξηση του κύκλου εργασιών κατέγραψε η Κέκροψ στο α’ εξάμηνο του 2025, φτάνοντας τα 2,06 εκατ. ευρώ, από 505 χιλ. ευρώ στις 30/06/2024. Η άνοδος αυτή οφείλεται στην πώληση ενός στρέμματος του οικοπέδου ΟΤ 133, έναντι της πώλησης του 50% του διαμερίσματος στην οδό Περσέως 1-3 την περσινή περίοδο.
Η ζημία προ φόρων διαμορφώθηκε σε 674 χιλ. ευρώ, μειωμένη σε σχέση με τη ζημία 922 χιλ. ευρώ του α’ εξαμήνου 2024. Η τρέχουσα χρήση επηρεάστηκε από πρόβλεψη απομείωσης των ακινήτων προς διάθεση ύψους 388 χιλ. ευρώ, ενώ πέρσι η αντίστοιχη απομείωση ήταν 500 χιλ. ευρώ.
Χωρίς την επίδραση των απομειώσεων, τα αποτελέσματα προ φόρων θα ήταν ζημία 286 χιλ. ευρώ, έναντι ζημίας 422 χιλ. ευρώ την προηγούμενη περίοδο. Η βελτίωση δείχνει τη θετική πορεία της εταιρείας, παρά τις αρνητικές επιδράσεις των απομειώσεων ακινήτων.
