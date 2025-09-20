Μαρία Καρυστιανού: Επιθυμώ κάτι νέο και άφθαρτο στην πολιτική, δεν σκέφτομαι αυτή την ώρα κόμμα (Video)

Για τον αγώνα για δικαιοσύνη αλλά και για το αν θα δημιουργήσει κόμμα μίλησε η Μαρία Καρυστιανού στο Mega.

Σε μια συγκλονιστική συνέντευξη στην εκπομπή «Χαμογέλα και Πάλι», η πρόεδρος του Σύλλογου Θυμάτων του δυστυχήματος των Τεμπών εξήγησε πως μέρες 932 μετά την τραγωδία «ο πόνος παραμένει ίδιος, απλά έχει γίνει πιο έντονος γιατί είναι και αυτό το αίσθημα της αδικίας».

«Η αλήθεια θα τους κάψει, η αλήθεια θα τους πάει φυλακή»

«Η μικρότερη δικαίωση που μπορεί να έχεις σε ένα τέτοιο φρικαλέο έγκλημα είναι οι υπεύθυνοι να πάνε φυλακή. Μπορείτε να φανταστείτε μια κοινωνία στην οποία οι υπεύθυνοι για τον θάνατο τόσων πολιτών κυκλοφορούν ελεύθερα και συνεχίζουν τη ζωή τους κανονικά, να πολιτεύονται, να παίρνουν μισθό από τη χώρα;», πρόσθεσε, τονίζοντας πως δεν θέλουν να βγει η αλήθεια, γιατί είναι άμεσα εμπλεκόμενοι.

«Η αλήθεια θα τους κάψει, η αλήθεια θα τους πάει φυλακή», επισήμανε.

»Αυτή τη στιγμή δεν αγωνίζονται, πιστεύω, μόνο για να κρατήσουν τις καρέκλες τους, και να παραμείνουν στο τραπέζι που τρώνε με τα χρυσά κουτάλια. Πλέον παλεύουν για να μείνουν εκτός φυλακής».

Για την απεργία πείνας του Πάνου Ρούτσι, μπροστά στη Βουλή, η Μαρία Καρυστιανού είπε: «Αυτή η κίνηση που κάνει ο Πάνος, έξω από τη Βουλή δείχνει την εικόνα της χώρας. Ο κύριος Μητσοτάκης λοιπόν που είπε ότι σκύβει το κεφάλι μπροστά μας, ας περάσει μια βόλτα, έμαθα χθες ότι περνούσε από εκεί τριγύρω με το αυτοκίνητο, ας μιλήσει με τον Πάνο, και να μάθει για ποιον λόγο δεν γίνεται αυτό που ζητάει αυτός ο γονιός, το οποίο θα έπρεπε να έχει γίνει αυτεπάγγελτα στις εκθέσεις που έχουμε τις ιατροδικαστικές».

«Έπιασα το κάθε ένα κομματάκι της»

«Την άνοιξα τη σακούλα, ήθελα να δώσω ένα τελευταίο χάδι που δίνει ο γονιός στο παιδί του. Έπιασα το κάθε ένα κομματάκι ως το τελευταίο χάδι. Και αναγνώρισα ένα πολύ συγκεκριμένο οστό. Μετά από έναν χρόνο και που μπήκα στη διαδικασία να διαβάσω τις ιατροδικαστικές, γιατί δεν πίστευα ότι μπορεί να έχουν κάνει ακόμα κι εκεί παρανομίες και παρατυπίες. Μπορεί να μην έχουμε τα παιδιά μας μέσα. Δεν είμαστε καν σίγουροι για το τι έχουμε θάψει. Η μοναδική ελπίδα είναι να ξανανοίξει ο φάκελος Τέμπη», είπε με δάκρυα στα μάτια.

Σε ερώτηση για το ποιος θα εμποδίσει τους γονείς να ξεθάψουν τα παιδιά τους, η μητέρα της Μάρθης απάντησε: «Η νομοθεσία λέει ότι υπάρχει μια ποινή γύρω στους 3 με 4 μήνες. Πιστεύω ότι πάρα πολλοί γονείς δεν θα το υπολόγιζαν αυτό. Μέσα σε αυτούς είμαι και εγώ. Θα το έκανα! Με τα χέρια μου θα το έκανα, αλλά δυστυχώς δεν μπορούμε στη συνέχεια να προχωρήσουμε σε νόμιμο έλεγχο DNA και τοξικολογικών εξετάσεων και αυτός είναι ο λόγος που δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι μόνοι μας».

«Δεν θα ήθελα να τους δω ούτε στα δύο μέτρα»

Σε ερώτηση του Νίκου Συρίγου για το αν θα ήθελε να βρεθεί κοντά στον πρωθυπουργό, τον πρώην υπουργό μεταφορών, Κώστα Καραμανλή, και τον Χρήστο Τριαντόπουλο, η Μαρία Καρυστιανού ήταν κατηγορηματική. «Δεν θα ήθελα να τους δω ούτε στα δυο μέτρα. Είναι ό,τι πιο βρώμικο, απάνθρωπο και χειρότερο έχει υπάρξει στην Ελλάδα».

Αναφορικά με τις δημοσκοπήσεις που δείχνουν πως το 25% επιθυμεί να κάνει κόμμα, η Μαρία Καρυστιανού είπε: «Για μένα αυτό το 25%, αν είναι αληθινό, δείχνει ότι η κοινωνία δεν θέλει κάτι προερχόμενο από το σύστημα. Η κοινωνία έχει ανάγκη από ανθρώπους ανεξάρτητους και άφθαρτους, δεν το βλέπω για εμένα προσωπικά, και το δήλωσα πως ακόμη δεν σκεφτόμαστε κάτι τέτοιο καθόλου. Εννοείται θα ήμουν παρούσα αν συνέβαινε αυτό», ανέφερε.

«Είπαν ότι έχασα την επιμέλεια της κόρης μου»

«Εγώ έχω υποσχεθεί ότι ο αγώνας μου θα πάει μέχρι τέλους. Αυτό ορκίστηκα στο μνήμα της κόρης μου», διαμήνυσε και αναφέρθηκε στο ψέμα που γράφτηκε, την πλήγωσε και την πληγώνει βαθιά.

«Είπαν ότι έχασα την επιμέλεια της κόρης μου. Θεώρησα ότι ρίχνουν σκιά στη μνήμη της. Αυτό με πλήγωσε και θα κινηθώ νομικά, απλά το θεωρώ δευτερευούσης σημασίας», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Όσον αφορά στον Νίκο Πλακιά, τόνισε ότι δεν είναι δεμένοι σαν μια γροθιά, αλλά ο στόχος είναι κοινός και εξήγησε τον λόγο.

«Δεν μπορώ να διαχειριστώ ότι έχει φύγει η Μάρθη. Δεν ανοίγω την ντουλάπα της για να μη φύγει το άρωμά της. Μου λείπει τόσο πολύ. Οτιδήποτε την αφορά με πληγώνει και με παγώνει», κατέληξε η Μαρία Καρυστιανού.

Διαβάστε επίσης:

Κώστας Παπανικολάου: Πώς ο Κωστας Παπανικολάου προστάτευσε τα παιδιά γυναίκας – θύματος τροχαίου

Η Αθήνα τραβάει… χειρόφρενο για 24 ώρες – Όλες οι εκδηλώσεις για την Παγκόσμια Ημέρα Χωρίς Αυτοκίνητο

Καιρός: Παραμένουν οι βοριάδες στο Αιγαίο – Αμετάβλητη η θερμοκρασία, έως 31 βαθμούς η μέγιστη