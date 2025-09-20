Πώς θα σπάσουν τα καρτέλ της αισχροκέρδειας

Γράφει η Ιωάννα Λιούτα *

Η Κυβέρνηση Μητσοτάκη κάθε Σεπτέμβρη παίζει το ίδιο θέατρο στη ΔΕΘ, εξαγγελίες, φιέστες, χειροκροτήματα. Όμως κανένα powerpoint και καμία υπόσχεση δεν σταματάει την ακρίβεια που τσακίζει μισθούς και συντάξεις. Γιατί; Γιατί οι τιμές δεν τις καθορίζεις εσύ, αλλά τα καρτέλ. Τα καρτέλ της ενέργειας, των σούπερ μάρκετ, των τραπεζών, των τηλεπικοινωνιών. Και ποιος τα στηρίζει; Η ίδια η Κυβέρνηση.

Είναι απλό. Αν η Κυβέρνηση δεν ταΐζει τα καρτέλ, τα καρτέλ δεν μεγαλώνουν.Αντί λοιπόν για υποκριτικά «καλάθια νοικοκυριού», «παρατηρητήρια τιμών» και εξυπνάδες που δεν γεμίζουν ούτε καλάθι πικ-νικ, την επόμενη μέρα μπορούν να γίνουν τα εξής:

1. ΕνίσχυσηΕπιτροπήςΑνταγωνισμού

Με προσωπικό και τεχνολογικά εργαλεία, όχι με μνημόσυνα. Αυστηροί έλεγχοι στους κλάδους που θησαυρίζουν πάνω στη δική σου πλάτη δηλ. ενέργεια, διυλιστήρια, σούπερ μάρκετ, τράπεζες, εταιρείες κινητής τηλεφωνία. Γιατί τώρα, «έλεγχος» σημαίνει να σε κοιτάει το καρτέλ και να γελάει.

2. Πρόστιμαπουναπονάνε

Όχι πρόστιμα χάδια που μπαίνουν για το θεαθήναι. Πρόστιμα επί του τζίρου. Και όχι μόνο αυτό αλλά να νομοθετηθούν και προσωπικές ευθύνες ακόμα και ποινικές,σε μάνατζερ και στελέχη. Όχι άλλο το παραμύθι «φταίει η εταιρεία». Να ξέρει ο golden boy ότι αν στήσει την αγορά, θα πληρώσει ο ίδιος και όχι το λογιστήριο.

3. Διαφάνειαστιςτιμές

Υποχρεωτική δημοσιοποίηση κόστους και τιμής πώλησης σε βασικά αγαθά. Όχι άλλη «μαγική» αύξηση στο ράφι χωρίς εξήγηση. Θέλουμε δημόσια σύγκριση, πόσο αγοράζεις, πόσο πουλάς. Να δούμε ποιος είναι έμπορος και ποιος αισχροκερδεί.

4. Στήριξημικρώνπαραγωγώνκαιλιανεμπόρων

Αν δεν ενισχύσεις τον μικρό, πάντα θα σε στήνει ο μεγάλος. Με φορολογικά κίνητρα, χρηματοδότηση, και συνεργασίες, οι μικροί μπορούν να σπάσουν το μονοπώλιο. Τώρα όμως, η Κυβέρνηση προτιμάει να κάνει τα στραβά μάτια στις συμφωνίες των «λίγων».

5. Φοροκίνητραγιαχαμηλέςτιμές

Μειωμένος ΦΠΑ και φοροαπαλλαγές μόνο σε όσους αποδεδειγμένα συγκρατούν τις τιμές κάτω από τον μέσο όρο. Θες να πάρεις το «μπράβο» του κράτους; Απόδειξέ το με τις τιμές σου, όχι με τα λόμπι σου.

Η ακρίβεια δεν είναι «φυσικό φαινόμενο». Είναι πολιτική επιλογή. Όσο η Κυβέρνηση χαϊδεύει τα καρτέλ, εσύ θα τρομάζεις να μπεις σε σούπερ μάρκετ και θα ιδρώνεις να πληρώσεις τους λογαριασμούς.

Το ερώτημα είναι ένα:!Με ποιον είναι η Κυβέρνηση; Με σένα ή με τα καρτέλ;

*Πολιτική και Οικονομική Αναλύτρια