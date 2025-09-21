Η ακτινογραφία 7 γκάλοπ: Μακριά από την αυτοδυναμία η ΝΔ, η αλλαγή θέσης για ΠΑΣΟΚ – Πλεύση και η αναμονή για Τσίπρα, Σαμαρά

Με τη διενέργεια δημοσκοπήσεων από επτά διαφορετικές εταιρίες ολοκληρώθηκε δημοσκοπικά ο πρώτος μήνας του φθινοπώρου και της νέας πολιτικής περιόδου. Οι εταιρείες κατέγραψαν και αξιολόγησαν την παρουσία της κυβέρνησης και των κομμάτων της αντιπολίτευσης στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης καθώς και τα οικονομικά μέτρα που εξήγγειλε ο πρωθυπουργός στο Βελλίδειο.

Σε αυτές τις 7 δημοσκοπήσεις η ΝΔ κινείται στην εκτίμηση ψήφου από το 26,7% που είναι το χαμηλότερο ποσοστό και το έδωσε η interview μέχρι το 30,5% που είναι το υψηλότερο και το έδωσε η Opinion Poll.

Στην πρόθεση ψήφου φτάνει στο ψυχολογικό όριο του 25%. Και από τα δύο ποσοστά αυτό που προκύπτει είναι ότι αυτή τη στιγμή για αυτοδυναμία είναι ένα σενάριο δημοκρατία δεν μπορεί να αγγίξει.

Το κυβερνών κόμμα μετά την κάμψη που είχε στις αρχές του καλοκαιριού λόγω του σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ φαίνεται πως διορθώνει λίγο τα ποσοστά του και κινείται πέριξ του 30% χωρίς όμως μια πιο σημαντική άνοδο που αρκετοί στο κυβερνών κόμμα περίμεναν με αφορμή τα οικονομικά μέτρα της ΔΕΘ.

Οι τελευταίες 20 μέρες δείχνουν ότι η Νέα Δημοκρατία παραμένει σταθερά πρώτη αλλά πλέον είναι ευάλωτη στις πολιτικές αναταράξεις που προκαλεί η επικαιρότητα αλλά και η φθορά από την μακροχρόνια παρουσία στην εξουσία.

Γκρίζαρε η εικόνα του πρωθυπουργού

Επίσης γίνεται κατανοητό ότι έχει γκριζάρει και η εικόνα του πρωθυπουργού: Σε όλες τις δημοσκοπήσεις η απάντηση «ο κανένας» φαίνεται να προηγείται στο ερώτημα ποιος είναι καταλληλότερος για πρωθυπουργός και ο Κυριάκος Μητσοτάκης να έρχεται δεύτερος.

Όμως είναι αξιοσημείωτο το γεγονός ότι ο κ. Μητσοτάκης εξακολουθεί να παραμένει μακράν πρώτος και με διάφορες κοντά στις 20 μονάδες σε σχέση με τους υπόλοιπους πολιτικούς αρχηγούς στην αξιολόγηση της καταλληλότητας για πρωθυπουργός. Και κυρίως εξ αυτής της μέτρησης προκύπτει το συμπέρασμα ότι προς το παρόν παίζει χωρίς αντίπαλο στο ερώτημα ποιος θα μπορούσε να τον αντικαταστήσει.

Ακόμη αυτό που αξίζει να επισημανθεί είναι το μεταπολιτευτικά πρωτόγνωρο φαινόμενο, ένα κόμμα να βρίσκεται στον έβδομο χρόνο της θητείας του και να προηγείται από 11 έως 15 μονάδες διαφορά από το δεύτερο.

Πενιχρά κέρδη για ΠΑΣΟΚ

Το ΠΑΣΟΚ που βρίσκεται στη θέση της αξιωματικής αντιπολίτευσης περίμενε να κεφαλαιοποιήσει την παρουσία του στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης με το κυβερνητικό πρόγραμμα που ανακοίνωσε εκεί ο Νίκος Ανδρουλάκης. Ανέμενε ακόμα να αποκομίσει κέρδη από την φθορά που είχε η Νέα Δημοκρατία όλο το προηγούμενο διάστημα λόγω του σκανδάλου ΟΠΕΚΕΠΕ αλλά και της ακρίβειας που πολλοί πολίτες βίωσαν κατά τη διάρκεια των διακοπών τους.

Τα δημοσκοπικά του κέρδη όμως φαίνεται πως είναι πενιχρά. Το ΠΑΣΟΚ καταφέρνει να παραμείνει στην δεύτερη θέση σε ποσοστά που κυμαίνονται από 13,6% έως 14,6%, σημειώνοντας μια μικρή άνοδο που φτάνει όμως περίπου στη μισή μονάδα.

Το βασικό του κέρδος είναι ότι παραμένει κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης χωρίς να απειλείται πια από την Πλεύση Ελευθερίας που τους προηγούμενες μήνες δημοσκοπικά είχε κατακτήσει την δεύτερη θέση, πλέον όμως βρίσκεται σε καθοδική πορεία.

Αυτή τη στιγμή το ΠΑΣΟΚ δεν δείχνει ικανό να μειώσει ριζικά το προβάδισμα της ΝΔ γι’ αυτό και η προτροπή που εγκαινίασε ο Νίκος Ανδρουλάκης στη ΔΕΘ και αρθρώνουν πλέον και τα περισσότερα κορυφαία στελέχη του κόμματος είναι «το ΠΑΣΟΚ να κερδίσει τις εκλογές έστω και με μία ψήφο διαφορά».

Επίσης ένα σημαντικό πρόβλημα που προκύπτει για το ΠΑΣΟΚ από τις δημοσκοπήσεις είναι ότι δεν εισπράττει ούτε από το χώρο του Κέντρου ούτε από τον χώρο της Κεντροαριστεράς ενώ ένα ποσοστό ψηφοφόρων του κοντά στο 18% επιλέγει ως καταλληλότερο πρωθυπουργό τον Κυριάκο Μητσοτάκη και ένα αντίστοιχο κομμάτι του δηλώνει ότι σίγουρα θα μπορούσε να ψηφίσει ένα κόμμα Τσίπρα.

Η ελεγχόμενη πτώση της Ζωής

Η Πλεύση Ελευθερίας που μέχρι πριν από λίγους μήνες κατείχε δημοσκοπικά την δεύτερη θέση σε όλες τις μετρήσεις παρουσιάζει κάμψη ενώ φθορά έχει και η εικόνα της Ζωής Κωνσταντοπούλου τόσο στο ερώτημα της καταλληλότητας για πρωθυπουργός όσο και στην δημοτικότητα της. Είναι χαρακτηριστικό ότι στην δημοσκόπηση της metron analysis η κυρία Κωνσταντοπούλου που κατέγραφε δημοτικότητα το Μάιο 44% τώρα βρίσκεται στο 37%.

Οι δημοσκόποι είχαν αναφέρει πως στο τέλος του καλοκαιριού θα μπορούσε να φανεί με ασφάλεια αν η κυρία Κωσταντοπούλου θα διατηρούσε την δεύτερη θέση ή όχι και φαίνεται ότι οι μετρήσεις του Σεπτεμβρίου δίνουν την απάντηση.

Το κόμμα της κινείται από 5,6% που είναι το χαμηλότερο ποσοστό και το δίνει η interview έως 11,7% που είναι το ψηλότερο και καταγράφεται στην opinion poll.

Η πρόεδρος της Πλεύση Ελευθερίας είναι προφανές ότι απειλείται τόσο από την εμφάνιση ενός νέου κόμματος υπό τον Αλέξη Τσίπρα αφού στις δημοσκοπήσεις πάνω από 30% των οπαδών της δηλώνουν ότι θα μπορούσαν να ψηφίσουν αυτό το κόμμα, όσο κι από ένα νέο κόμμα στο οποίο θα συμμετάσχει ή θα είναι επικεφαλής η Μαρία Καρυστιανού.

Ο ισχνός ΣΥΡΙΖΑ, ο σταθερός Βελόπουλος και η Λατινοπούλου

Ο ΣΥΡΙΖΑ εξακολουθεί να βρίσκεται σε ισχνά δημοσκοπικά ποσοστά με συνεχή μείωση των ποσοστών του καθώς η συζήτηση για το ενδεχόμενο κόμμα Τσίπρα του απορροφά δυνάμεις και τον οδηγεί στα όρια της εκλογικής επιβίωσης. Το χαμηλότερο ποσοστό στις δημοσκοπήσεις του Σεπτεμβρίου στο ΣΥΡΙΖΑ δίνει η interview με 4,2% ενώ το υψηλότερο δίνει η real polls με 7,9%.

Από τα κόμματα στα δεξιά της Νέας Δημοκρατίας την πιο αξιοσημείωτη σταθερότητα παρουσιάζει η Ελληνική Λύση του Κυριάκου Βελόπουλου η οποία εμφανίζει και ανοδικές τάσεις

Το χαμηλότερο ποσοστό στην Ελληνική Λύση δίνει η Pulse με 9,5% και το υψηλότερο η MRB με 12%. Από το όριο φθοράς και αφθαρσίας του 3% φαίνεται να ξεκολλάει και η Αφροδίτη Λατινοπούλου με την Φωνή Λογικής και να κινείται μεταξύ του 3,9% και του 5,3%. Και τα δύο αυτά κόμματα εκτός από αντισυστημικούς ψηφοφόρους φαίνεται πως εισπράττουν και δυσαρεστημένους ψηφοφόρους της Νέας Δημοκρατίας κυρίως μετά την εμφάνιση του σκανδάλου ΟΠΕΚΕΠΕ.

Εν αναμονή Τσίπρα και Σαμαρά

Στον προθάλαμο της αναμονής βρίσκονται δύο υποψήφια κόμματα αυτό του Αλέξη Τσίπρα κι αυτό του Αντώνη Σαμαρά. Οι περισσότερες δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι ο σκληρός πυρήνας των ψηφοφόρων του κ. Τσίπρα κινείται πέριξ του 10% ενώ το άθροισμα εκείνων που δηλώνουν σίγουροι και μάλλον σίγουροι να τον ψηφίσουν κάνει κοντά στο 20%.

Πιο χαμηλά δημοσκοπικά δεδομένα συγκεντρώνει ο Αντώνης Σαμαράς αφού ο σκληρός του πυρήνας κινείται από το 3% έως το 5% ενώ το συνολικό άθροισμα εκείνων που δηλώνουν σίγουροι και μάλλον σίγουροι φτάνει γύρω στο 14%.

Εν κατακλείδι, οι δημοσκοπήσεις καταγράφουν ένα ρευστό πολιτικό σκηνικό με τη Νέα Δημοκρατία να είναι καθαρά πρώτο κόμμα χωρίς όμως προοπτική αυτοδυναμίας αυτή τη στιγμή και όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης να μην μπορούν να την απειλήσουν. Ο κατακερματισμός στις δυνάμεις της κεντροαριστεράς λειτουργεί αποσυσπειρωτικά και είναι ζητούμενο εάν η επανεμφάνιση του Αλέξη Τσίπρα θα αλλάξει αυτή την πραγματικότητα η θα την κάνει ακόμα πιο έντονη.

Ακόμη από όλα τα στοιχεία προκύπτει ότι το κοινωνικό σώμα είναι αρκετά καχύποπτο απέναντι στο πολιτικό προσωπικό, ψάχνει κάτι καινούργιο χωρίς όμως να ξέρει τι είναι αυτό ενώ εμφανίζονται εκ νέου με μία δυναμική και οι αντισυστημικές κοινωνικές δυνάμεις που κυριάρχησαν τα χρόνια των μνημονίων.

