search
ΤΕΤΑΡΤΗ 17.09.2025 21:57
search
MENU CLOSE
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

17.09.2025 21:06

Τσουκαλάς για συνέντευξη Μητσοτάκη: Οι εκλογές και η πολιτική αλλαγή είναι μονόδρομος

17.09.2025 21:06
tsoukalas

«Στην αποψινή του συνέντευξη ο Πρωθυπουργός επιβεβαίωσε πόσο μακριά είναι από τα προβλήματα της κοινωνίας. Χωρίς όραμα για τη χώρα και γεμάτος αλαζονεία, με μοναδική αγωνία την εξουσία του», αναφέρει ο Κώστας Τσουκαλάς σε δήλωση του.

Ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής τονίζει ότι ο πρωθυπουργός «ομολόγησε την καθήλωση του πραγματικού μισθού και του διαθέσιμου εισοδήματος των πολιτών». «‘Δεν μου αρέσει να αλλάζω τους κανόνες του παιχνιδιού στη φορολογία’, ανέφερε ο Πρωθυπουργός που με κρυφή ατζέντα φόρων το 2023 θέσπισε την τεκμαρτή φορολόγηση και επιβάρυνε εκατοντάδες χιλιάδες επαγγελματίες και αυτοαπασχολούμενους», σχολιάζει ο κ. Τσουκαλάς, ειδικότερα.

Επιπλέον αναφέρει ότι «δήλωσε με θράσος πως η μείωση του ΦΠΑ ευνοεί και τους φτωχούς και τους πλούσιους, σαν να μην είναι αυτός που εξαίρεσε από τις φοροελαφρύνσεις όσους δηλώνουν έως 10.000 ευρώ». «Αρνήθηκε , υποτιμώντας τη νοημοσύνη των πολιτών, τις υπερβάσεις των στόχων για το πλεόνασμα προσπαθώντας σκοπίμως να δημιουργήσει συσκότιση αναφερόμενος στην οροφή δαπανών», προσθέτει.

Ο κ. Τσουκαλάς σχολιάζει επίσης πως ο πρωθυπουργός «έχει, δε, την ψευδαίσθηση ότι μιλώντας για τον ΟΠΕΚΕΠΕ με όρους διαχρονικής παθογένειας, ο ελληνικός λαός θα ξεχάσει το πάρτι διασπάθισης κοινοτικών πόρων που οργάνωσαν και πρωταγωνίστησαν τα στελέχη του».

«Τη στιγμή που ισοπεδώνεται η Λωρίδα της Γάζας και ο ΟΗΕ κάνει λόγο επισήμως για γενοκτονία, ο κ. Μητσοτάκης ταυτίστηκε με τον Νετανιάχου», αναφέρει ακόμα.

Καταληκτικά, ο εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ σημειώνει ότι «όσο περισσότερο μένουν στη διακυβέρνηση της χώρας, κάνουν ζημιά», ότι «η Ελλάδα και οι Έλληνες δεν έχουν άλλο χρόνο για χάσιμο» και πως «οι εκλογές και η πολιτική αλλαγή είναι μονόδρομος».

Διαβάστε επίσης:

ΣΥΡΙΖΑ: Ο ελληνικός λαός συνεχίζει να υποχωρεί σε αγοραστική δύναμη, με ευθύνη του Μητσοτάκη

Ανησυχία για τις αυξημένες ροές από Λιβύη – Η ενημέρωση Πλεύρη στο ΚΥΣΕΑ και η «καυτή πατάτα» που κρατά ο Γεραπετρίτης

Εγκρίθηκε η 4η φρεγάτα από το ΚΥΣΕΑ

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
SYRIZA_LOGO_FILE
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΣΥΡΙΖΑ για Μητσοτάκη: Απέδειξε για άλλη μια φορά ότι είναι πολύ μακριά από τις ανάγκες των πολιτών

merts ursula 99- new
ΚΟΣΜΟΣ

Κίνδυνος να μην εφαρμοστούν ποτέ οι κυρώσεις της Κομισιόν κατά του Ισραήλ – Πώς το Βερολίνο «δένει τα χέρια» της φον ντερ Λάιεν

Untitled-design-1-6
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Champions League: Ολυμπιακός-Πάφος 0-0 – Πάνω στο αμυντικό τείχος των Κύπριων έπεσαν οι ερυθρόλευκοι

fed-epitokia-98-new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Η Fed μείωσε τα επιτόκια κατά 25 μονάδες βάσης

basen antra palaistinios skinithetis – new
ΚΟΣΜΟΣ

Δυτική Όχθη: Ισραηλινοί στρατιώτες έκαναν έφοδο στο σπίτι ενός εκ των σκηνοθετών του No Other Land

Δείτε όλες τις ειδήσεις
tsakirogloy-diavati-new
LIFESTYLE

Νικήτας Τσακίρογλου για Διαβάτη: «Η Χρυσούλα μου δεν έχει συνέλθει ακόμη - Παρακαλώ τον Θεό να τη φροντίσει» (Video)

kalxas-2388
ΚΑΛΧΑΣ

Η μεταγραφή Λοβέρδου δεν είναι είδηση, ο χώρος που ανοίγει για Σαμαρά, η παρέμβαση του ΓΑΠ, ο μοιραίος Παπαθανάσης και ο… διπλός δημοσκόπος

tosoisou
MEDIA

Το Σόι σου: Η πρώτη φωτογράφιση με τους πρωταγωνιστές της σειράς που επιστρέφει στον Alpha (Videos)

caroline_glikanera
ΕΛΛΑΔΑ

Πατέρας Καρολάιν Κράουτς: «Είναι πάρα πολύ σκληρό να πεις σε ένα παιδί ότι ο πατέρας του έκανε κάτι τέτοιο στη μητέρα του»

mykonos aerofotografia – new
ΕΛΛΑΔΑ

ΟΠΕΚΕΠΕ: Ιδιοκτήτης οικοπέδου 130 στρεμμάτων στην Πάνορμο Μυκόνου ανακάλυψε ότι δηλώθηκε ως... βοσκοτόπι

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΕΤΑΡΤΗ 17.09.2025 21:56
SYRIZA_LOGO_FILE
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΣΥΡΙΖΑ για Μητσοτάκη: Απέδειξε για άλλη μια φορά ότι είναι πολύ μακριά από τις ανάγκες των πολιτών

merts ursula 99- new
ΚΟΣΜΟΣ

Κίνδυνος να μην εφαρμοστούν ποτέ οι κυρώσεις της Κομισιόν κατά του Ισραήλ – Πώς το Βερολίνο «δένει τα χέρια» της φον ντερ Λάιεν

Untitled-design-1-6
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Champions League: Ολυμπιακός-Πάφος 0-0 – Πάνω στο αμυντικό τείχος των Κύπριων έπεσαν οι ερυθρόλευκοι

1 / 3