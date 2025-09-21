search
ΚΥΡΙΑΚΗ 21.09.2025 00:57
search
MENU CLOSE
ΚΟΣΜΟΣ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

21.09.2025 00:07

Ολλανδία: Βίαια επεισόδια κατά τη διάρκεια διαδήλωσης κατά της μετανάστευσης

21.09.2025 00:07
epeisodia-hagi

Διαδηλωτές κατά της μετανάστευσης συγκρούστηκαν σήμερα στη Χάγη με την αστυνομία, η οποία έκανε χρήση αντλιών νερού και δακρυγόνων για να τους διαλύσει, μετέδωσε το ολλανδικό πρακτορείο ειδήσεων ANP.

Επικαλούμενο την αστυνομία, το πρακτορείο μετέδωσε ότι περίπου 1.500 άνθρωποι συγκεντρώθηκαν σε έναν αυτοκινητόδρομο που διασχίζει την πόλη, όπου συγκρούστηκαν με τις δυνάμεις επιβολής του νόμου που βρίσκονταν στο σημείο.

Οι διαδηλωτές έριξαν μπουκάλια και πέτρες σε αστυνομικούς, και ένα περιπολικό πυρπολήθηκε. Επιτέθηκαν επίσης στο τοπικό γραφείο ενός πολιτικού κόμματος, του (σοσιαλδημοκρατικού) D66, του οποίου τα παράθυρα έσπασαν.

Αρκετές συλλήψεις έγιναν, ο αριθμός των οποίων δεν διευκρινίστηκε, σύμφωνα με το ANP.

“Δεν αγγίζουμε πολιτικά κόμματα. Αν νομίζετε ότι μπορείτε να μας εκφοβίσετε, αυτό είναι τεράστια αποτυχία”, κατήγγειλε ο ηγέτης του D66, ο Ρομπ Γέτεν, με ανάρτηση στην πλατφόρμα X.

Διαβάστε επίσης:

Ο πρόεδρος της Φινλανδίας προτείνει «στρατιωτική συμμετοχή» για να μπει τέλος στον πόλεμο στην Ουκρανία

Τραμπ κατά Βενεζουέλας: Απειλεί με «ανυπολόγιστες» συνέπειες αν αρνηθεί να πάρει πίσω κρατούμενους

ΗΠΑ: Συνέλαβαν ύποπτο με όπλο και μαχαίρι έξω από τον χώρο που θα γίνει η κηδεία του Τσάρλι Κερκ

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
epeisodia-hagi
ΚΟΣΜΟΣ

Ολλανδία: Βίαια επεισόδια κατά τη διάρκεια διαδήλωσης κατά της μετανάστευσης

iran pyrinika 0098- new
ΚΟΣΜΟΣ

Το Ιράν θα αναστείλει τη συνεργασία με τον ΔΟΑΕ σε περίπτωση επαναφοράς των κυρώσεων του ΟΗΕ

stubb
ΚΟΣΜΟΣ

Ο πρόεδρος της Φινλανδίας προτείνει «στρατιωτική συμμετοχή» για να μπει τέλος στον πόλεμο στην Ουκρανία

koutsoubas-omilia
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κουτσούμπας: «Το ποτήρι γεμίζει και η οργή ξεχειλίζει για την κυβέρνηση της ΝΔ»

metro_thessaloniki2
ΕΛΛΑΔΑ

Μετρό Θεσσαλονίκης: Κλείνουν 4 σταθμοί λόγω συγκεντρώσεων για την μαύρη επέτειο της δολοφονίας του Ζακ Κωστόπουλου

Δείτε όλες τις ειδήσεις
ouggarezos-tsimitselis-new
LIFESTYLE

Δημήτρης Ουγγαρέζος: Ξέσπασε on air για τον Τσιμιτσέλη: «Δεν συμπεριφέρονται έτσι οι φίλοι, Γιάννη» (Video)

liagkas-giannopoulos-new
MEDIA

Παραιτήθηκε στον αέρα του Πρωινού ο Ποσειδώνας Γιαννόπουλος - «Δεν μπορούν όλοι να αντέξουν κάποια πράγματα» (Video)

antetokoynbo kai mitera – new
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Γιάννης Αντετοκούνμπο: Μαζί με τη μητέρα του σε αγώνα μπάσκετ στο Περιστέρι – Παίζει ο Βενιαμίν της οικογένειας (Photos/Video)

giorgos-mazonakis-new
LIFESTYLE

Γιώργος Μαζωνάκης: Τι απαντά ο δικηγόρος του για τη χρήση ουσιών που ισχυρίζεται στην κατάθεσή της η αδερφή του (Video)

athina_xwris_aytokinito
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Η Αθήνα τραβάει... χειρόφρενο για 24 ώρες - Όλες οι εκδηλώσεις για την Παγκόσμια Ημέρα Χωρίς Αυτοκίνητο

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΚΥΡΙΑΚΗ 21.09.2025 00:33
epeisodia-hagi
ΚΟΣΜΟΣ

Ολλανδία: Βίαια επεισόδια κατά τη διάρκεια διαδήλωσης κατά της μετανάστευσης

iran pyrinika 0098- new
ΚΟΣΜΟΣ

Το Ιράν θα αναστείλει τη συνεργασία με τον ΔΟΑΕ σε περίπτωση επαναφοράς των κυρώσεων του ΟΗΕ

stubb
ΚΟΣΜΟΣ

Ο πρόεδρος της Φινλανδίας προτείνει «στρατιωτική συμμετοχή» για να μπει τέλος στον πόλεμο στην Ουκρανία

1 / 3