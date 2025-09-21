Ολλανδία: Βίαια επεισόδια κατά τη διάρκεια διαδήλωσης κατά της μετανάστευσης

Διαδηλωτές κατά της μετανάστευσης συγκρούστηκαν σήμερα στη Χάγη με την αστυνομία, η οποία έκανε χρήση αντλιών νερού και δακρυγόνων για να τους διαλύσει, μετέδωσε το ολλανδικό πρακτορείο ειδήσεων ANP.

Επικαλούμενο την αστυνομία, το πρακτορείο μετέδωσε ότι περίπου 1.500 άνθρωποι συγκεντρώθηκαν σε έναν αυτοκινητόδρομο που διασχίζει την πόλη, όπου συγκρούστηκαν με τις δυνάμεις επιβολής του νόμου που βρίσκονταν στο σημείο.

🇳🇱 #Netherlands: An anti-immigration protest in The Hague turned violent today when demonstrators left the authorised rally site at the Malieveld and stormed the nearby A12 highway. Around 1,500 people gathered on the road, where clashes erupted as police officers were pelted… pic.twitter.com/cr8ODuhNzI — POPULAR FRONT (@PopularFront_) September 20, 2025

Οι διαδηλωτές έριξαν μπουκάλια και πέτρες σε αστυνομικούς, και ένα περιπολικό πυρπολήθηκε. Επιτέθηκαν επίσης στο τοπικό γραφείο ενός πολιτικού κόμματος, του (σοσιαλδημοκρατικού) D66, του οποίου τα παράθυρα έσπασαν.

Αρκετές συλλήψεις έγιναν, ο αριθμός των οποίων δεν διευκρινίστηκε, σύμφωνα με το ANP.

“Δεν αγγίζουμε πολιτικά κόμματα. Αν νομίζετε ότι μπορείτε να μας εκφοβίσετε, αυτό είναι τεράστια αποτυχία”, κατήγγειλε ο ηγέτης του D66, ο Ρομπ Γέτεν, με ανάρτηση στην πλατφόρμα X.

Διαβάστε επίσης:

Ο πρόεδρος της Φινλανδίας προτείνει «στρατιωτική συμμετοχή» για να μπει τέλος στον πόλεμο στην Ουκρανία

Τραμπ κατά Βενεζουέλας: Απειλεί με «ανυπολόγιστες» συνέπειες αν αρνηθεί να πάρει πίσω κρατούμενους

ΗΠΑ: Συνέλαβαν ύποπτο με όπλο και μαχαίρι έξω από τον χώρο που θα γίνει η κηδεία του Τσάρλι Κερκ