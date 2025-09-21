Ολλανδία: Βίαια επεισόδια κατά τη διάρκεια διαδήλωσης κατά της μετανάστευσης

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Διαδηλωτές κατά της μετανάστευσης συγκρούστηκαν σήμερα στη Χάγη με την αστυνομία, η οποία έκανε χρήση αντλιών νερού και δακρυγόνων για να τους διαλύσει, μετέδωσε το ολλανδικό πρακτορείο ειδήσεων ANP.
Επικαλούμενο την αστυνομία, το πρακτορείο μετέδωσε ότι περίπου 1.500 άνθρωποι συγκεντρώθηκαν σε έναν αυτοκινητόδρομο που διασχίζει την πόλη, όπου συγκρούστηκαν με τις δυνάμεις επιβολής του νόμου που βρίσκονταν στο σημείο.
Οι διαδηλωτές έριξαν μπουκάλια και πέτρες σε αστυνομικούς, και ένα περιπολικό πυρπολήθηκε. Επιτέθηκαν επίσης στο τοπικό γραφείο ενός πολιτικού κόμματος, του (σοσιαλδημοκρατικού) D66, του οποίου τα παράθυρα έσπασαν.
Αρκετές συλλήψεις έγιναν, ο αριθμός των οποίων δεν διευκρινίστηκε, σύμφωνα με το ANP.
“Δεν αγγίζουμε πολιτικά κόμματα. Αν νομίζετε ότι μπορείτε να μας εκφοβίσετε, αυτό είναι τεράστια αποτυχία”, κατήγγειλε ο ηγέτης του D66, ο Ρομπ Γέτεν, με ανάρτηση στην πλατφόρμα X.
