search
ΔΕΥΤΕΡΑ 22.09.2025 14:33
search
MENU CLOSE
ADVERTORIAL

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

22.09.2025 13:02

Οι Στρακαστρούκες κάνουν μπαμ για 3η χρονιά

22.09.2025 13:02
strakastroukes-2 (1)

Με τα εισιτήρια του πρώτου μήνα να είναι ήδη εξαντλημένα, οι «Στρακαστρούκες» του Δημήτρη Σαμόλη είναι έτοιμες να ξανα-κάνουν μπαμ για τρίτη χρονιά. Η παράσταση που αγαπήθηκε και έγινε επιτυχία από στόμα σε στόμα επιστρέφει στη σκηνή του Μικρού Γκλόρια κάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή από τις 10 Οκτωβρίου. 

Ο  ηθοποιός και τραγουδοποιός Δημήτρης Σαμόλης με το πρώτο του θεατρικό έργο που σκηνοθέτησε ο Μάριος Κακουλλής βάζει στο μικροσκόπιο την “αγία ελληνική οικογένεια”.

Η  ζωή στην επαρχία και ο εκφοβισμός ειδικά των νέων, αποκαλύπτεται πότε οδυνηρά και πότε με χιούμορ, δημιουργώντας έναν συνταρακτικό μονόλογο-κατάθεση που προκαλεί δυνατή συγκίνηση. Οι Στρακαστρούκες είναι μια καθηλωτική ελεγεία αγάπης για την ανθρώπινη φύση αλλά και ένα φωτεινό βέλος σε αυτά που μας πόνεσαν βαθιά.

Το  έργο

Βρισκόμαστε ακριβώς δέκα λεπτά πριν χτυπήσουν οι καμπάνες για την Ανάσταση σ’ ένα χωριό της Κρήτης. Ο Κωσταντής κρατάει στη μια του χούφτα καραμελάκια που σκάνε στο στόμα και στην άλλη αυτοσχέδιες στρακαστούκες.

Στην κλειστή κοινωνία της επαρχίας που κανείς δεν του απλώνει το χέρι, ο ήρωάς μας ανοίγει την καρδιά του με σπαρακτικό χιούμορ λίγο πριν κάνει το μεγάλο μπαμ. Οι καμπάνες όμως χτυπούν νωρίτερα.

Συντελεστές

Κείμενο – Ερμηνεία – Τραγούδια: Δημήτρης Σαμόλης

Σκηνοθεσία: Μάριος Κακουλλής

Σκηνικά – Κοστούμια: Λουκάς Μπάκας

Φωτιστικός σχεδιασμός – Δραματουργία: Στέφανος Δρουσιώτης

Μουσική: ECATI

Βοηθός σκηνοθέτη: Δανάη – Αρσενία Φιλίδου

Φωτογραφίες: Ελίνα Γιουνανλή

Graphic design: Μιχάλης Δέμελης

Βίντεο: Θωμάς Παλυβός

Social media: Pop Communications

Επικοινωνία: Ειρήνη Λαγουρού

Παραγωγή: ARS AETERNA

Παραστάσεις: Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή, ώρα 21:00

Από 10 Οκτωβρίου

Διάρκεια: 70 λεπτά

Τιμές εισιτηρίων: 18€ | 15€ μειωμένο [φοιτητικό, ανέργων, 65+, ΑμεΑ]

Προπώληση:  more.com

Ειδική προσφορά 14€ για περιορισμένο χρονικό διάστημα

Θέατρο Μικρό Γκλόρια, Ιπποκράτους 7, τηλ. 21 0360 0832

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
mantzoros-new
LIFESTYLE

Στάθης Μαντζώρος: «Έγινε θαύμα, η Παναγία τον έσωσε» λέει ο πατέρας του (Video)

tusk_2209_1920-1080_new
ΚΟΣΜΟΣ

Τουσκ: «Δεν θα διστάσουμε να καταρρίψουμε αντικείμενα που παραβιάζουν τον εναέριο χώρο μας και συνιστούν απειλή»

business
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΔΥΠΑ: 100% επιδότηση μισθών για επιχειρήσεις που προσλαμβάνουν ανέργους

OPEKEPE2 NEW
ΕΛΛΑΔΑ

ΟΠ[ΕΚΕΠΕ: Αναβλήθηκε για τις 2 Μαρτίου 2026 η εκδίκαση της υπόθεσης των 105 κατηγορούμενων

kouretas_new_123
ADVERTORIAL

Κουρέτας: «Επείγοντα μέτρα στήριξης της κτηνοτροφίας στη Θεσσαλία» – Επιστολή στον ΥΠΟΙΚ Κ. Πιερρακάκη

Δείτε όλες τις ειδήσεις
ouggarezos-tsimitselis-new
LIFESTYLE

Γιάννης Τσιμιτσέλης: «Δε θα μου κάνει μαθήματα φιλίας ο Δημήτρης - Έχει τελειώσει το κεφάλαιο Ουγγαρέζος για μένα» (Video)

podo
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Γ' Εθνική: «Ξεφτιλίστηκε» το ποδόσφαιρο στο Σχηματάρι - Έληξε σε δυο λεπτά λόγω... τραυματισμών παιχνίδι σε τοπικών ομάδων (Video)

tsolaki_xristidou
MEDIA

Τηλεθέαση Σαββάτου: Η καλή μέρα από το πρωί φάνηκε για Τσολάκη - Χρηστίδου

routsi_1909_1920-1080_new
ΕΛΛΑΔΑ

Πάνος Ρούτσι: «Ξέρουν τι θα βρούμε στο φέρετρο του παιδιού μου, γι' αυτό δεν μου επιτρέπουν την εκταφή» (Video)

konstantinos-argiros-new
LIFESTYLE

Αργυρός: «Για το ρεπορτάζ που με θέλει να ζήτησα 100.000 ευρώ από την Εθνική, τοποθετήθηκε ο γενικός μάνατζερ της ομάδας»

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΔΕΥΤΕΡΑ 22.09.2025 14:33
mantzoros-new
LIFESTYLE

Στάθης Μαντζώρος: «Έγινε θαύμα, η Παναγία τον έσωσε» λέει ο πατέρας του (Video)

tusk_2209_1920-1080_new
ΚΟΣΜΟΣ

Τουσκ: «Δεν θα διστάσουμε να καταρρίψουμε αντικείμενα που παραβιάζουν τον εναέριο χώρο μας και συνιστούν απειλή»

business
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΔΥΠΑ: 100% επιδότηση μισθών για επιχειρήσεις που προσλαμβάνουν ανέργους

1 / 3