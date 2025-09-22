Οι Στρακαστρούκες κάνουν μπαμ για 3η χρονιά

Με τα εισιτήρια του πρώτου μήνα να είναι ήδη εξαντλημένα, οι «Στρακαστρούκες» του Δημήτρη Σαμόλη είναι έτοιμες να ξανα-κάνουν μπαμ για τρίτη χρονιά. Η παράσταση που αγαπήθηκε και έγινε επιτυχία από στόμα σε στόμα επιστρέφει στη σκηνή του Μικρού Γκλόρια κάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή από τις 10 Οκτωβρίου.

Ο ηθοποιός και τραγουδοποιός Δημήτρης Σαμόλης με το πρώτο του θεατρικό έργο που σκηνοθέτησε ο Μάριος Κακουλλής βάζει στο μικροσκόπιο την “αγία ελληνική οικογένεια”.

Η ζωή στην επαρχία και ο εκφοβισμός ειδικά των νέων, αποκαλύπτεται πότε οδυνηρά και πότε με χιούμορ, δημιουργώντας έναν συνταρακτικό μονόλογο-κατάθεση που προκαλεί δυνατή συγκίνηση. Οι Στρακαστρούκες είναι μια καθηλωτική ελεγεία αγάπης για την ανθρώπινη φύση αλλά και ένα φωτεινό βέλος σε αυτά που μας πόνεσαν βαθιά.

Το έργο

Βρισκόμαστε ακριβώς δέκα λεπτά πριν χτυπήσουν οι καμπάνες για την Ανάσταση σ’ ένα χωριό της Κρήτης. Ο Κωσταντής κρατάει στη μια του χούφτα καραμελάκια που σκάνε στο στόμα και στην άλλη αυτοσχέδιες στρακαστούκες.

Στην κλειστή κοινωνία της επαρχίας που κανείς δεν του απλώνει το χέρι, ο ήρωάς μας ανοίγει την καρδιά του με σπαρακτικό χιούμορ λίγο πριν κάνει το μεγάλο μπαμ. Οι καμπάνες όμως χτυπούν νωρίτερα.

Συντελεστές

Κείμενο – Ερμηνεία – Τραγούδια: Δημήτρης Σαμόλης

Σκηνοθεσία: Μάριος Κακουλλής

Σκηνικά – Κοστούμια: Λουκάς Μπάκας

Φωτιστικός σχεδιασμός – Δραματουργία: Στέφανος Δρουσιώτης

Μουσική: ECATI

Βοηθός σκηνοθέτη: Δανάη – Αρσενία Φιλίδου

Φωτογραφίες: Ελίνα Γιουνανλή

Graphic design: Μιχάλης Δέμελης

Βίντεο: Θωμάς Παλυβός

Social media: Pop Communications

Επικοινωνία: Ειρήνη Λαγουρού

Παραγωγή: ARS AETERNA

Παραστάσεις: Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή, ώρα 21:00

Από 10 Οκτωβρίου

Διάρκεια: 70 λεπτά

Τιμές εισιτηρίων: 18€ | 15€ μειωμένο [φοιτητικό, ανέργων, 65+, ΑμεΑ]

Προπώληση: more.com

Ειδική προσφορά 14€ για περιορισμένο χρονικό διάστημα

Θέατρο Μικρό Γκλόρια, Ιπποκράτους 7, τηλ. 21 0360 0832